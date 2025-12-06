Debate sobre el impacto de la economía plateada en el empleo argentino: “El talento no tiene edad”

Ethel Zulli (presidenta Diagonal Asociación civil), Gabriela Brower de Konin (diputada), Alejandra Torres (diputada), Adrián Barreto (responsable de Alianzas Diagonal Asociación Civil), Flora Proverbio (consultora experta en Economía Plateada), María Mercedes Ansotegui, (Gobernanza Democrática en PNUD) Natalia Rubio, Noelia Traktman (asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación)

El Congreso de la Nación Argentina fue sede de un conversatorio que puso en el centro del debate a la economía plateada y el papel de la generación silver en el empleo, la innovación y la vida social.

La jornada reunió a especialistas, representantes de la sociedad civil y referentes del sector público y privado, con un foco especial en la intervención de Ethel Zulli, presidenta de Diagonal Asociación Civil, quien instó a impulsar cambios culturales y actualizar herramientas para acompañar a quienes buscan reorientar su trayectoria laboral después de los 50.

Especialistas analizaron indicadores sobre edadismo, participación laboral y brechas de acceso al empleo formal.

Durante la apertura, la diputada Alejandra Torres subrayó la importancia estratégica de la economía plateada para el futuro del país: “La economía silver no es un gasto ni un programa aislado: es reconocer el potencial de un sector que será estratégico en el futuro de la Argentina”.

Su colega, Gabriela Brouwer de Koning, destacó la necesidad de instalar este debate en la agenda pública y valoró el trabajo conjunto entre bloques políticos para abordar el desafío del envejecimiento poblacional y la inclusión de las personas mayores.

Zulli, al tomar la palabra, planteó: “Hoy es hoy porque todos somos parte de esta situación, para lo cual, si somos parte de la situación tenemos que ser parte de la solución”.

Desde su experiencia en el mundo corporativo y académico, remarcó la necesidad de combatir el edadismo y de construir entornos más favorables para la longevidad activa.

“Hay que actuar, acompañar y actualizar. El cambio es ahora”, afirmó, al presentar la nueva plataforma de reconversión laboral que Diagonal Asociación Civil desarrolla para personas mayores de 50 años. Esta herramienta, gratuita y accesible para toda la comunidad hispanohablante, busca orientar, contener y armar planes de acción personalizados para quienes desean reinventarse profesionalmente, combinando inteligencia artificial y acompañamiento humano.

Diagonal presentó una nueva plataforma de reconversión laboral orientada a personas mayores de 50 años.

La presidenta de Diagonal relató cómo, tras décadas de trayectoria en el sector privado, percibió que muchas personas, al acumular años de experiencia, comenzaban a ocultar su edad por temor a la discriminación.

“Arrancarse las etiquetas, salir del estereotipo y poder decir estamos vivos”, propuso, invitando a las organizaciones a prepararse para un cambio demográfico que ya es una realidad. “El talento no tiene edad”, sostuvo al presentar la nueva herramienta de Diagonal.

El conversatorio también recogió testimonios de quienes enfrentan las barreras del mercado laboral. Una participante compartió su experiencia tras migrar a Argentina y capacitarse en nuevas tecnologías, sin lograr acceder a un empleo formal pese a su formación y trayectoria.

Proyecciones demográficas estiman que para 2050 la mitad de la población será mayor de 50 años

“Allá afuera hay un tema sociológico, hay personas que están viendo cómo hacen para pagar el alquiler y comprar la comida”, expresó, poniendo en primer plano la dimensión humana detrás de las estadísticas.

El evento contó con la participación de reconocidos expertos y referentes de distintas organizaciones, entre ellos: Jorge Colina (IDESA), Flora Proverbio (consultora sobre economía plateada) y Julia Oliva Cúneo (rectora de la Universidad Provincial de Córdoba).

Proverbio relató el desarrollo de programas de autoempleo para mayores de 55 años y la importancia de las redes de apoyo: “No es solo el conocimiento técnico: es construir grupos que sostienen, inspiran y permiten seguir creciendo”.

La comunicadora enfatizó que la reinvención profesional en la madurez requiere no solo herramientas técnicas, sino también espacios de pertenencia y acompañamiento para superar los sesgos y la soledad que muchas veces enfrentan quienes quedan fuera del mercado laboral tradicional.

El panel abordó estadísticas de consumo y proyecciones que ubican a la población silver como segmento estratégico.

Desde el ámbito académico, Julia Oliva Cúneo presentó el programa BienEstar de la Universidad Provincial de Córdoba, que promueve la inclusión de personas mayores a través de talleres, conversatorios y actividades recreativas y formativas.

“El aprendizaje es un derecho a lo largo de toda la vida”, señaló, destacando el crecimiento exponencial de la demanda y la necesidad de articular políticas públicas que acompañen la longevidad activa y el diálogo intergeneracional.

El debate incluyó propuestas para el sector privado y las organizaciones, con énfasis en la necesidad de educar a las empresas y promover la diversidad generacional.

Zulli insistió en que “hay que educar a las organizaciones, hay que invitarlos a pensar”, y remarcó que la economía plateada será cada vez más relevante para el consumo y la producción.

“Si al 2050 el 50% de la población va a ser silver, hay que empezar a hablarles, hay que contenerlos, hay que acompañarlos para que nos elijan”, afirmó.

El cierre del encuentro dejó en claro el compromiso de los participantes para continuar trabajando en la agenda de la economía plateada, articulando esfuerzos entre el sector público, privado y la sociedad civil.

La visión de futuro se orienta a construir una sociedad más inclusiva, donde la experiencia y el talento de la Generación Silver sean reconocidos y aprovechados como motor de desarrollo.

En este contexto, la consigna de Ethel Zulli resonó como un llamado a la acción colectiva: la transformación cultural y la actualización de herramientas no pueden esperar. La oportunidad de acompañar y potenciar la reinvención laboral de las personas mayores de 50 años se presenta como un desafío ineludible para el presente y el futuro del país.