Generación Silver

Debate sobre el impacto de la economía plateada en el empleo argentino: “El talento no tiene edad”

El encuentro, que se realizó en el Congreso, puso el foco en la reinvención profesional y la diversidad generacional como claves para el desarrollo social

Guardar
Ethel Zulli (presidenta Diagonal Asociación
Ethel Zulli (presidenta Diagonal Asociación civil), Gabriela Brower de Konin (diputada), Alejandra Torres (diputada), Adrián Barreto (responsable de Alianzas Diagonal Asociación Civil), Flora Proverbio (consultora experta en Economía Plateada), María Mercedes Ansotegui, (Gobernanza Democrática en PNUD) Natalia Rubio, Noelia Traktman (asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación)

El Congreso de la Nación Argentina fue sede de un conversatorio que puso en el centro del debate a la economía plateada y el papel de la generación silver en el empleo, la innovación y la vida social.

La jornada reunió a especialistas, representantes de la sociedad civil y referentes del sector público y privado, con un foco especial en la intervención de Ethel Zulli, presidenta de Diagonal Asociación Civil, quien instó a impulsar cambios culturales y actualizar herramientas para acompañar a quienes buscan reorientar su trayectoria laboral después de los 50.

Especialistas analizaron indicadores sobre edadismo,
Especialistas analizaron indicadores sobre edadismo, participación laboral y brechas de acceso al empleo formal.

Durante la apertura, la diputada Alejandra Torres subrayó la importancia estratégica de la economía plateada para el futuro del país: “La economía silver no es un gasto ni un programa aislado: es reconocer el potencial de un sector que será estratégico en el futuro de la Argentina”.

Su colega, Gabriela Brouwer de Koning, destacó la necesidad de instalar este debate en la agenda pública y valoró el trabajo conjunto entre bloques políticos para abordar el desafío del envejecimiento poblacional y la inclusión de las personas mayores.

Zulli, al tomar la palabra, planteó: “Hoy es hoy porque todos somos parte de esta situación, para lo cual, si somos parte de la situación tenemos que ser parte de la solución”.

Desde su experiencia en el mundo corporativo y académico, remarcó la necesidad de combatir el edadismo y de construir entornos más favorables para la longevidad activa.

“Hay que actuar, acompañar y actualizar. El cambio es ahora”, afirmó, al presentar la nueva plataforma de reconversión laboral que Diagonal Asociación Civil desarrolla para personas mayores de 50 años. Esta herramienta, gratuita y accesible para toda la comunidad hispanohablante, busca orientar, contener y armar planes de acción personalizados para quienes desean reinventarse profesionalmente, combinando inteligencia artificial y acompañamiento humano.

Diagonal presentó una nueva plataforma
Diagonal presentó una nueva plataforma de reconversión laboral orientada a personas mayores de 50 años.

La presidenta de Diagonal relató cómo, tras décadas de trayectoria en el sector privado, percibió que muchas personas, al acumular años de experiencia, comenzaban a ocultar su edad por temor a la discriminación.

“Arrancarse las etiquetas, salir del estereotipo y poder decir estamos vivos”, propuso, invitando a las organizaciones a prepararse para un cambio demográfico que ya es una realidad. “El talento no tiene edad”, sostuvo al presentar la nueva herramienta de Diagonal.

El conversatorio también recogió testimonios de quienes enfrentan las barreras del mercado laboral. Una participante compartió su experiencia tras migrar a Argentina y capacitarse en nuevas tecnologías, sin lograr acceder a un empleo formal pese a su formación y trayectoria.

Proyecciones demográficas estiman que para
Proyecciones demográficas estiman que para 2050 la mitad de la población será mayor de 50 años

“Allá afuera hay un tema sociológico, hay personas que están viendo cómo hacen para pagar el alquiler y comprar la comida”, expresó, poniendo en primer plano la dimensión humana detrás de las estadísticas.

El evento contó con la participación de reconocidos expertos y referentes de distintas organizaciones, entre ellos: Jorge Colina (IDESA), Flora Proverbio (consultora sobre economía plateada) y Julia Oliva Cúneo (rectora de la Universidad Provincial de Córdoba).

Proverbio relató el desarrollo de programas de autoempleo para mayores de 55 años y la importancia de las redes de apoyo: “No es solo el conocimiento técnico: es construir grupos que sostienen, inspiran y permiten seguir creciendo”.

La comunicadora enfatizó que la reinvención profesional en la madurez requiere no solo herramientas técnicas, sino también espacios de pertenencia y acompañamiento para superar los sesgos y la soledad que muchas veces enfrentan quienes quedan fuera del mercado laboral tradicional.

El panel abordó estadísticas de
El panel abordó estadísticas de consumo y proyecciones que ubican a la población silver como segmento estratégico.

Desde el ámbito académico, Julia Oliva Cúneo presentó el programa BienEstar de la Universidad Provincial de Córdoba, que promueve la inclusión de personas mayores a través de talleres, conversatorios y actividades recreativas y formativas.

“El aprendizaje es un derecho a lo largo de toda la vida”, señaló, destacando el crecimiento exponencial de la demanda y la necesidad de articular políticas públicas que acompañen la longevidad activa y el diálogo intergeneracional.

El debate incluyó propuestas para el sector privado y las organizaciones, con énfasis en la necesidad de educar a las empresas y promover la diversidad generacional.

Zulli insistió en que “hay que educar a las organizaciones, hay que invitarlos a pensar”, y remarcó que la economía plateada será cada vez más relevante para el consumo y la producción.

“Si al 2050 el 50% de la población va a ser silver, hay que empezar a hablarles, hay que contenerlos, hay que acompañarlos para que nos elijan”, afirmó.

El cierre del encuentro dejó en claro el compromiso de los participantes para continuar trabajando en la agenda de la economía plateada, articulando esfuerzos entre el sector público, privado y la sociedad civil.

La visión de futuro se orienta a construir una sociedad más inclusiva, donde la experiencia y el talento de la Generación Silver sean reconocidos y aprovechados como motor de desarrollo.

En este contexto, la consigna de Ethel Zulli resonó como un llamado a la acción colectiva: la transformación cultural y la actualización de herramientas no pueden esperar. La oportunidad de acompañar y potenciar la reinvención laboral de las personas mayores de 50 años se presenta como un desafío ineludible para el presente y el futuro del país.

Temas Relacionados

Economía plateadaEthel ZulliReinvención laboralDiagonal Asociación CivilEdadismoCongreso de la Nación Argentinageneracion-silver

Últimas Noticias

La proteína clave que podría ayudar a conservar la fuerza en los músculos a edades avanzadas

Investigadores de Estados Unidos demostraron en ratones que restaurar la tenascina-C reactiva la reparación muscular. Cuáles son los desafíos para transformar el avance en una terapia efectiva y segura

La proteína clave que podría

Ni solo ni en el geriátrico: una nueva alternativa de vivienda para el retiro

Crece el número de personas que al ver acercarse la edad en la que probablemente van a necesitar algún tipo de asistencia deciden encarar un proyecto de vivienda junto con otros seniors

Ni solo ni en el

Mercedes Lalor, productora y dirigente rural: “Yo contrato gente grande, no tengo problema”

Asegura incluso que “son mucho más responsables”. Ella misma no piensa en retirarse. Sigue activa al frente de su campo. La única diferencia es que “antes recorría todo a caballo y ahora en camioneta”. En 2008, fue la primera mujer en integrar la comisión directiva de la SRA

Mercedes Lalor, productora y dirigente

Dolor de espalda después de los 60: qué tratamientos funcionan realmente

Especialistas de Cleveland Clinic destacan opciones terapéuticas conservadoras y combinadas para aliviar las molestias en personas de mayor edad, mejorando la funcionalidad

Dolor de espalda después de

Relacionan insomnio y apnea del sueño con problemas de memoria en mujeres mayores

El hallazgo obliga a repensar los métodos de prevención y diagnóstico en la salud cerebral de la población femenina y sugiere que la biología y las características del dormir difieren según el sexo

Relacionan insomnio y apnea del
DEPORTES
La hazaña de Diego Flores:

La hazaña de Diego Flores: ganó el 100° Campeonato Argentino de Ajedrez e igualó el récord de Miguel Najdorf

Rutina, flexibilidad y ciencia: la fórmula nutricional que fortalece al Bayern Múnich

La publicación de Austria tras conocer a sus rivales del Mundial: el particular detalle sobre Argentina que se hizo viral

Revelaron la causa de muerte de Elden Campbell, campeón de la NBA y figura de Los Ángeles Lakers

La advertencia del técnico de Austria tras el sorteo del Mundial, donde enfrentará a la Argentina: “Podemos derrotarlos”

TELESHOW
La Sole recordó su actuación

La Sole recordó su actuación en Rincón de Luz y sorprendió al contar con qué famoso tuvo su primer beso en ficción

La dura respuesta de Yanina Latorre a Marixa Balli antes de su llegada a MasterChef: “Se quedó en la época de vedette”

Maxi López contó cómo ayudó a Wanda Nara a cambiar su imagen al inicio de su relación: “Venía con zapatillas rotas”

Fito Páez fue homenajeado con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario

La emotiva despedida de soltera de Rocío Pardo: spa, amigas de toda la vida y lágrimas de felicidad

INFOBAE AMÉRICA

El Instituto Cervantes atesora el

El Instituto Cervantes atesora el legado de Losada, faro editorial argentino y refugio de la cultura republicana española

Aquí está Jenni Fagan, la autora escocesa que Mariana Enriquez definió como “una bruja, una rockera, una mujer sin miedo”

No me metí en el rock and roll para tocar rock and roll

La presencia de químicos industriales en el agua en Francia genera preocupación entre los expertos

Delegados de Ucrania y EEUU mantendrán una nueva ronda de conversaciones en Miami este sábado