Reformas estructurales, acuerdos políticos y la urgencia de una hoja de ruta estable: los dilemas de Argentina ante el envejecimiento poblacional

El economista Jorge Colina advierte que la economía plateada presenta más desafíos que oportunidades para la sostenibilidad social en Argentina.

La transformación demográfica que enfrenta Argentina plantea desafíos inéditos para el diseño de políticas públicas y la sostenibilidad de los sistemas de protección social. En el marco del conversatorio “Economía plateada: Desafíos y oportunidades”, realizado en el Congreso de la Nación, el economista Jorge Colina, presidente de Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), expuso una visión crítica sobre la capacidad del país para adaptarse al envejecimiento poblacional.

“La economía plateada presenta más desafíos que oportunidades”, afirmó Colina, aludiendo a la urgencia de reformas estructurales en previsión, salud y empleo.

El primer obstáculo, según Colina, reside en la arquitectura del sistema previsional. “Una modernización del sistema previsional, de las reglas del sistema previsional”, enumeró como prioridad, advirtiendo que el país debe prepararse para un escenario en el que “va a haber muchas más personas mayores de sesenta años de las que viene habiendo”.

La transformación demográfica en Argentina exige reformas urgentes en el sistema previsional y de salud para enfrentar el envejecimiento poblacional.

El segundo eje crítico es el sistema de salud, que, en palabras del economista, “está pensado para poblaciones con gente joven y no con mayoría de gente vieja”.

Colina subrayó que el financiamiento actual de PAMI resulta insuficiente frente a la creciente demanda de una población envejecida. El tercer desafío estructural se vincula a la legislación laboral: “La legislación laboral apunta a que un trabajador que ascendió su carrera profesional, luego, la única forma que pueda pasar a algún puesto de trabajo que sea de inferior, con menos exigencia, tiene que jubilarse”, explicó Colina y señaló la falta de flexibilidad para que los adultos mayores permanezcan activos en el mercado laboral en posiciones adaptadas a sus capacidades.

La dinámica demográfica, marcada por el descenso de la natalidad y el aumento de la longevidad, amenaza la sostenibilidad del sistema previsional. “Cada vez nacen menos niños y hace que la tasa de crecimiento de la población se vaya reduciendo. Y cómo la gente empieza a vivir más, llega un momento en que la tasa de mortalidad... empieza a haber muchos más viejos”, describió. El economista anticipó que, aunque este fenómeno ya se observa en Europa, en Argentina podría adelantarse a partir de 2060 debido a la “abrupta caída que está mostrando la tasa de natalidad”.

El sistema previsional argentino requiere modernización ante el aumento de personas mayores de 60 años y la caída de la natalidad.

En cuanto a la reforma previsional, Colina propuso eliminar los topes a los aportes jubilatorios para incentivar la postergación voluntaria del retiro: “En el sistema previsional la gente pueda seguir engrosando su futura jubilación a medida que va aumentando sus aportes, sin ningún tipo de topes, sino que es la forma de llevar a que las personas difieran lo más posible su retiro del mercado de trabajo con un premio, que sería poder cobrar más a medida que vaya manteniéndose en el mercado de trabajo”, detalló.

Respecto al sistema de salud, abogó por la integración de obras sociales, prepagas y PAMI en un único esquema de cobertura a lo largo de toda la vida. En el plano laboral, sugirió que “por arreglos voluntarios e individuales entre las partes, un trabajador pueda aceptar un trabajo de inferior responsabilidad, inferior exigencia, por supuesto, a menor salario también”, permitiendo así una transición gradual y flexible hacia el retiro.

El desbalance entre las prestaciones obligatorias del PMO y los recursos disponibles agrava la crisis del sistema de salud. “El problema del PMO, que tiene un exceso de derechos declarados, pero nunca se le puso más plata, hace que el sistema hoy esté casi colapsado”, advirtió Colina.

El Programa Médico Obligatorio (PMO) es una canasta básica de prestaciones médicas y asistenciales obligatorias que todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben cubrir en Argentina. Define el piso mínimo de servicios que deben garantizarse en cualquier plan, sin períodos de carencia ni requisitos adicionales: desde el momento de la afiliación, la persona tiene derecho a recibir todo lo contemplado por el PMO.

Esta canasta incluye prestaciones esenciales como el Plan Materno Infantil, controles y vacunación del recién nacido, programas de prevención oncológica, atención odontológica, internaciones, salud mental, salud sexual y reproductiva, rehabilitación, medicamentos con distintos niveles de cobertura, cuidados paliativos, tratamientos de diálisis, prótesis y órtesis, y abordajes integrales para VIH, adicciones y enfermedades poco frecuentes, entre muchas otras.

Esta brecha se traduce en “restricciones que hay al acceso para un turno, un médico, muchas veces a las guardias que están desbordadas y, en definitiva, la gente tiene que terminar pagando más de bolsillo, aún cuando se dice que el PMO lo cubre todo”, enfatizó el economista, quien remarcó que la sobrecarga de derechos sin financiamiento suficiente genera “escasez de tiempo por parte de los profesionales y hay escasez también de cobertura”.

El financiamiento insuficiente del PAMI y la falta de integración en el sistema de salud complican la atención a una población envejecida.

La innovación médica, especialmente en medicamentos biológicos y tratamientos personalizados, incrementa los costos y exige nuevas estrategias de financiamiento. “La única forma de financiar eso es con fondos nacionales o fondos de cobertura universal, es decir, un fondo que cubra las necesidades de medicamentos para toda la población”, propuso Colina.

Subrayó la necesidad de establecer protocolos y criterios de priorización: “Es muy importante el tema de la priorización. Por más que uno tenga un fondo que cubra toda la población, no puede cubrir toda la del consumo de innovación que quiere la gente, sino que hay que empezar a priorizar por los que son los más costo-efectivos, es decir, los que más efectividad tienen por peso gastado”, sostuvo.

Finalmente, Colina identificó la falta de continuidad en las políticas públicas como un obstáculo central para enfrentar el envejecimiento poblacional. “El acuerdo político que hay que tener es uno donde existe el consenso de que no se van a cambiar las políticas estructurales que respondan a la economía plateada en el largo plazo”, afirmó. Para el economista, la clave reside en mantener una hoja de ruta estable durante “una o dos décadas”, evitando que los cambios de gobierno impliquen la anulación de las reformas iniciadas: “El acuerdo político que tiene que tener la Argentina pensando en el envejecimiento son acuerdos a largo plazo”, concluyó Colina.