Longevidad y salud femenina: una especialista detalló los pilares fundamentales para una vida más sana

La experta en longevidad Kayla Barnes-Lentz destaca la importancia de personalizar los protocolos de salud femenina para mejorar la calidad de vida (Captura de video: YouTube)

La longevidad y la salud femenina ocuparon un lugar central en la agenda científica y mediática, aunque pocas figuraslograron exponer de forma tan clara la importancia de personalizar los protocolos de salud como Kayla Barnes-Lentz.

Invitada al ZOE podcast, esta experta en longevidad subrayó cómo pequeños cambios pueden transformar la calidad y duración de la vida, sobre todo en mujeres, y defendió que la optimización de la salud va mucho más allá de las modas del biohacking.

Los fundamentos de la longevidad

A pesar de probar tecnologías y terapias avanzadas, Barnes-Lentz considera que las bases son innegociables. “Si existiera una píldora para la longevidad, sería el ejercicio”, puntualizó.

Su rutina integra entrenamiento cardiovascular y de fuerza, con atención a la densidad ósea y la fuerza de agarre. “La constancia es fundamental al hacer ejercicio”, recalcó.

El ejercicio regular y la constancia se posicionan como pilares fundamentales en la búsqueda de la longevidad, según Barnes-Lentz (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a nutrición, su dieta se asemeja al patrón mediterráneo, rica en vegetales orgánicos y locales, y adaptada de acuerdo con su ciclo menstrual: “Mi objetivo es consumir unas 50 especies de plantas diferentes a la semana”.

El sueño es un pilar en su vida diaria. “Me acuesto a las 20:00 todas las noches… Me despierto naturalmente alrededor de las 4:30”. Implementa exposición a luz natural, cenas anticipadas y técnicas de relajación profundas, además de optimizar el ambiente de descanso: habitación completamente oscura y fresca para mantener una baja frecuencia cardíaca.

Barnes-Lentz también destacó durante la conversación con el conductor del podcast Jonathan Wolf y la Dra. Federica Amanti, la importancia de la salud bucal, muchas veces ignorada.

La salud bucal y el microbioma oral influyen directamente en la salud cerebral y cardiovascular, según la experta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conoce la conexión entre el microbioma oral, la salud cerebral y cardiovascular, por lo que suma revisiones dentales periódicas, uso de hilo dental, enjuagues con aceite de coco y pastas dentales con prebióticos a su protocolo.

Más allá del biohacking: optimización realista para mujeres

Para la experta, el concepto de biohacking debe entenderse como una optimización del entorno interno y externo. En palabras de la experta: “Pueden ser los conceptos básicos, como nutrición y ejercicio, o puede ser algo mucho más avanzado, analizar los laboratorios y luego incorporar intervenciones… como terapia hiperbárica”.

Sin embargo, prefirió hablar de “optimización de la longevidad”, ya que considera más realista este enfoque y menos dependiente de la idea de “hackear” la biología sin consecuencias. “Prefiero optimizar la longevidad y la duración de la salud”, afirmó.

Barnes-Lentz compartió cómo su interés surgió a partir de su propia experiencia. “No crecí con una dieta saludable... la dieta típica estadounidense, que a menudo me lleva a la tristeza”, recordó.

La personalización extrema de los hábitos de salud es crucial para las mujeres en distintas etapas hormonales, según el enfoque de Barnes-Lentz (Captura de video: YouTube)

Convertida en empresaria a los 17 años, se percató de que necesitaba optimizar su biología para rendir mejor, al experimentar confusión mental, fatiga y problemas gastrointestinales.

Decidida a mejorar, recurrió a diferentes protocolos, respaldada por un equipo médico y el análisis continuo de datos propios, adaptando su enfoque tras notar efectos adversos hormonales.

Falta de evidencia y necesidades específicas en salud femenina

Barnes-Lentz subrayó la escasez de investigación médica centrada en mujeres: “Obviamente, las mujeres no fueron incluidas en la investigación médica aquí en Estados Unidos hasta aproximadamente 1993”.

Añadió que cerca de dos tercios de los estudios aún se realizan en hombres, forzando a las mujeres a desarrollar protocolos propios y priorizar riesgos que las afectan desproporcionadamente. Por ejemplo, el 80% de las enfermedades autoinmunes ocurre en mujeres y dos tercios de los diagnósticos de Alzheimer corresponden a la población femenina.

La falta de investigación médica centrada en mujeres limita el desarrollo de protocolos efectivos para enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acortar esta brecha, reunió a un equipo de doctoras e investigadoras, compilaron bibliografía médica femenina y priorizó la prevención de enfermedades relevantes en longevidad. “Priorizamos las enfermedades autoinmunes y aún más las neurodegenerativas” comentó en ZOE podcast.

Intervenciones avanzadas, experimentación y cautela

La autoexperimentación es parte esencial del camino de Barnes-Lentz. Relató cómo, tras notar contaminación interna por los incendios forestales de Los Ángeles, se sometió dos veces a un intercambio terapéutico de plasma: “Pasé de cero toxinas en el rango alto a tener más de 30 toxinas”.

Los resultados fueron notables, con una reducción cercana al 11% de las toxinas después del tratamiento. Además, utiliza cámaras hiperbáricas (equipos médicos que administran oxígeno puro a presiones elevadas, permitiendo que este se distribuya de manera más eficiente por todos los tejidos del organismo) y realiza mediciones periódicas de biomarcadores antes y después de cada terapia.

Su protocolo incluye también pruebas de micronutrientes y la toma de hasta 30 suplementos distintos, aunque con clara advertencia ante el riesgo de polifarmacia.

Las intervenciones avanzadas como la terapia hiperbárica y el intercambio de plasma requieren monitoreo personalizado y precaución ante la polifarmacia (Crédito: Freepik)

“Creo que necesitamos más información sobre esto… La gente no ha estado tomando muchos suplementos durante un largo período de tiempo”, advirtió, priorizando el monitoreo del bienestar subjetivo y la función hepática y renal.

Destacó que la personalización extrema es crucial, especialmente para mujeres: las distintas etapas hormonales (menstruación, embarazo, posparto, perimenopausia, menopausia) requieren adaptar los estilos de vida.

La Dra. Amati, también invitada al podcast, subrayó otro dato: cerca del 40% de las mujeres menores de 24 años en países como Estados Unidos y Reino Unido presentan deficiencia de hierro, lo que tiene consecuencias en el desarrollo cognitivo y la salud general.

Al finalizar, el mensaje de Barnes-Lentz fue claro: la base de la longevidad próspera está en dominar los fundamentos, conexión social, manejo del estrés, nutrición, ejercicio y sueño. La sofisticación tecnológica solo agrega valor si lo esencial está perfectamente controlado.