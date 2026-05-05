El Gobierno designó a las autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad a meses de sus creación

r Néstor Marcelo Lamboglia, flamente presidente del ENRGE

El Gobierno desginó a los cinco miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), mediante el Decreto 318/2026, publicado esta madrguada en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Andrés Caputo.

El organismo fue creado por la Ley de Bases N° 27.742 y formalizado mediante el Decreto 452/2025. Su objetivo es reemplazar al ENRE y al ENARGAS, fusionando sus funciones bajo una sola entidad autárquica en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

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La reforma consolida en un único ente la regulación de dos sectores energéticos hasta ahora supervisados por separado. El ENRGE contaba con un plazo máximo de 180 días desde julio de 2025 para comenzar a operar. En el sector se anticipaba que la designación de los nuevos directores “no sería tarea sencilla”, dado que la alta calificación exigida para los cargos, combinada con el congelamiento salarial en el sector público, complicaba el proceso.

El objetivo es fusionar el ENRE y el ENARGAS

Tras todo este proceso, finalmente, el Gobierno nombró al doctor Néstor Marcelo Lamboglia como presidente por cinco años, el plazo más extenso del conjunto. De hecho, Lamboglia se desempeñaba como interventor del ENRE. Se trata de un abogado, gradudado en la Universidad Nacional de La Plata con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos en la Universidad Austral. Además, acumula más de 30 años en el sector eléctrico: fue secretario Letrado del Directorio y Gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador Legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá.

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Por otro lado, el ingeniero Vicente Serra ocupará la vicepresidencia durante cuatro años, y el licenciado Marcelo Alejandro Nachon fue nombrado vocal primero por tres años. Los mandatos más breves corresponden a los vocales segundo y tercero: la doctora Griselda Lambertini ejercerá el cargo por dos años, en tanto el ingeniero Héctor Sergio Falzone lo hará por un año. Todos los nombramientos se encuadran en el artículo 6° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025 y entraron en vigencia el mismo día de su dictado.

El ENRGE asumirá las funciones del ENRE (Imágen Ilustrativa Infobae)

Las designaciones fueron el resultado de un concurso abierto de antecedentes, convocado mediante la Resolución 388/25. La Resolución 479/25 conformó el Comité de Selección encargado de elaborar las ternas, que el Ejecutivo comunicó al Congreso en febrero y marzo de 2026. Ante la falta de pronunciamiento parlamentario en el plazo establecido, el Poder Ejecutivo quedó habilitado para proceder con los nombramientos de manera directa.

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Estas desginaciones se dan en el marco de un proceos mucho más profundo que impulsa el Gobierno nacional: uuna reforma energética. De hecho, uno de los temas que el Ejecutivo se propuso abordar este año en el Congreso la extensión del régimen de promoción para energías renovables, que plantea prorrogar por 20 años la estabilidad tributaria del sector.

Este proyecto, inicialmente previsto en el Capítulo XI del presupuesto, quedó en suspenso tras quedar fuera de la reforma laboral, y ahora su incorporación podría darse de manera individual o como parte de una reforma energética más abarcativa. También está en debate una reforma sobre el régimen de zona fría, aunque por ahora permaneció fuera del temario principal.

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De hecho, el presidente Javier Milei analizó el año energético que tuvo el país en 2025 durante la apertuura de las sesiones legislativas el 1° de marzo. “El año pasado exportamos 80.000 millones de dólares totales en energía. El cual lo pagaban el triple y se llevaban la diferencia, manga de corruptos”, contó. En esa línea, agregó: “Así, en cinco años, el complejo energético por sí solo estará exportando unos 50.000 millones de dólares. Esto no es una esperanza, ya es una realidad. El Gran Neuquén, en pocos años, será otra de las metrópolis argentinas. Y quiero decirles que ya muchas otras ciudades cuentan con el mismo potencial”.