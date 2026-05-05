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El impactante respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto: “Yo confié en él y tuve razón”

El asesor ejecutivo de Alpine volvió a elogiar al argentino que en Miami fue séptimo y logró su mejor resultado en F1. “En este equipo decido yo y decidí sostenerlo”, sentenció

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El elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto luego del Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Franco Colapinto obtuvo su mejor resultado en la Fórmula 1 tras finalizar séptimo en el Gran Premio de Miami, consolidando sus actuaciones más destacadas desde su llegada a Alpine. El rendimiento del piloto argentino impulsó expectativas dentro de la escudería, que ahora se posiciona como el quinto equipo en el campeonato.

Tras el avance mostrado por Colapinto, el asesor deportivo Flavio Briatore elogió la labor del corredor bonaerense de 22 años. “Franco lo hizo bien durante todo el fin de semana, primero en la clasificación y después fue muy sólido en la carrera, prácticamente no cometió errores. Ahora claramente somos el quinto equipo en el campeonato”, señaló en declaraciones al programa Telemétrico por Fox Sports.

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Ahora todos pueden ver que Franco tiene el potencial de ser un gran piloto. Yo confié en él desde que le di el asiento. Muchas personas me preguntaban por qué había decidido subir a Colapinto, y finalmente tuve razón y lo sigo sosteniendo", subrayó.

En este equipo decido yo y decidí sostenerlo a Franco. Ahora está devolviéndome esa confianza”, subrayó el italiano de 75 años y con cuatro décadas de experiencia en la F1 y en la estructura de Enstone, ya que comenzó a trabajar allí desde la época de Benetton.

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Durante el fin de semana en Miami, el empresario italiano resaltó la consistencia de Colapinto tanto en la clasificación como en la carrera. “Tenemos que tratar de tener a nuestros pilotos siempre dentro de los 10 primeros de cada carrera. Fue un gran fin de semana. Franco está manejando muy bien, sin presiones ni errores. ¡Súper! Es lo que esperaba de él", enfatizó el directivo de Alpine.

Flavio Briatore y Franco Colapinto sentados en una mesa de oficina, gesticulando durante una conversación. La pared tiene paneles de madera y pósteres de F1
Flavio Briatore le brindó todo su respaldo a Franco Colapinto (@briatoreflavio)

Conocido como El Padrino, el ex instructor de esquí y que llegó a involucrarse en el mundo de la F1 al ser amigo de Luciano Benetton, vio talento en Colapinto. En los últimos meses de 2024, cuando el pilarense no tenía lugar como titular en Williams (contrató a Carlos Sainz a mitad de ese año), entabló negociaciones con el jefe del equipo inglés, James Vowles, para lograr la cesión por cinco años de Franco, que debutó en el equipo francés el 18 de mayo de 2025 en reemplazo de Jack Doohan.

Luego de una temporada frustrante con el peor auto de la categoría en 2025, este año el team galo se reivindicó con un competitivo A526. Briatore añadió que el objetivo inmediato del equipo es avanzar posiciones en el campeonato: “Así que mi objetivo era terminar entre los seis primeros y el equipo lo está haciendo muy bien. Digamos que buscamos el cuarto puesto. Esto es seguro. Vemos que delante tenemos un McLaren, un Ferrari, un Mercedes y otro McLaren. Red Bull no está tan lejos“, puntualizó.

En tono distendido, el asesor también sugirió repetir el espectáculo automovilístico en Argentina, tras la última exhibición de Colapinto: “Hagamos un Road Show antes de cada carrera, podríamos hacerlo antes de Canadá. Intentaré ir al próximo en Argentina”.

Fue un gran fin de semana para Colapinto, ya que superó en las dos clasificaciones a su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, quien ostenta 181 Grandes Premios, un triunfo (Italia 2020) y cumple su cuarta temporada en Alpine.

La Máxima seguirá en Norteamérica, ya que el 24 de mayo correrá el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve en la Isla de Notre Dame, Montreal. Allí, Franco Colapinto tendrá la mejora en el alerón trasero de su Alpine A526, aunque en Miami sin esa evolución aerodinámica superó a su experimentado compañero de equipo y redondeó su mejor fin de semana con la escudería francesa.

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