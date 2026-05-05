Generación Silver

Enrique Moreno González, el cirujano que transformó la medicina española: la vigencia a los 86 años, trasplantes pioneros y un tratado monumental

Su legado institucional impulsa la investigación y el desarrollo de generaciones jóvenes que redefinen el futuro de la profesión médica

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Retrato de primer plano de Enrique Moreno González, un hombre mayor con pelo gris, bata blanca, camisa de rayas y corbata roja, sonriendo
Enrique Moreno sigue en actividad y combina quirófano, docencia y producción científica en una carrera que atraviesa más de medio siglo de medicina.

A sus 86 años, Enrique Moreno González sigue siendo un pilar de la medicina española. Mantiene actividad en el quirófano y en el mundo académico; continúa operando debido a su excepcional estado de salud y participa de forma activa en la vida científica como referente de la generación silver: profesionales que continúan ejerciendo y aportando experiencia mucho después de la edad tradicional de jubilación, especialmente en campos tan exigentes como la salud.

Destaca por una trayectoria reconocida por colegas y pacientes y por la reciente publicación de un tratado de 1.000 páginas coordinado con 171 autores y presentado en la Real Academia Nacional de Medicina de España, institución científica de referencia.

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Moreno trabaja actualmente en la sanidad privada. Aunque realiza menos intervenciones quirúrgicas debido a una operación de rodilla, sigue publicando tratados científicos y participando en instituciones médicas. Según el medio generalista español La Vanguardia, para el facultativo la edad no limita las prioridades: “Tenemos la obligación de tratar de curar a los enfermos sin que importe lo mayores que sean”. El tratado «Trasplantes» refleja su vigencia profesional y la influencia que mantiene en el sector.

En su extensa trayectoria, Enrique Moreno González también atendió a figuras públicas cuya recuperación contribuyó a su fama fuera del ámbito médico. Entre sus pacientes más conocidos figuran el cantante Raphael, sometido a un trasplante hepático en 2003, y Cayetano Martínez de Irujo, a quien operó de urgencia por una grave patología intestinal. Ambos han afirmado en público que su intervención fue clave para salvarles la vida, lo que consolidó a Moreno como uno de los grandes referentes de la cirugía en España.

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La intervención que salvó la vida de Raphael fue uno de los episodios que proyectó a Enrique Moreno al reconocimiento público. (Foto AP/Eduardo Verdugo)
La intervención que salvó la vida de Raphael fue uno de los episodios que proyectó a Enrique Moreno al reconocimiento público. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Fuera del quirófano, Moreno trasladó parte de su experiencia a la literatura con El cirujano, novela publicada en 2021 por la editorial española La Esfera de los Libros. El libro, escrito a mano y ambientado en el entorno hospitalario, mezcla intriga, dilemas éticos y tensiones de poder en la profesión médica. Aunque planteado como ficción, el relato recupera escenarios y conflictos presentes en décadas de práctica quirúrgica de alta complejidad.

Trayectoria y aportaciones en cirugía y trasplantes

Formado en la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Moreno González dirigió durante más de cuatro décadas el Servicio de Cirugía General y Trasplantes Abdominales del Hospital 12 de Octubre de Madrid. De acuerdo con el suplemento de divulgación XL Semanal, su labor incluyó operaciones complejas en el área hepatobiliar y pancreática, además de innovar procedimientos y promover campañas nacionales de donación de órganos.

Un hombre mayor con cabello canoso y gafas, vestido con traje oscuro y corbata roja, mira directamente a la cámara. Un pasillo iluminado se ve al fondo
La carrera de Enrique Moreno combina innovación quirúrgica, formación de especialistas y una continuidad profesional poco frecuente en la medicina de alta complejidad.

Durante su carrera, el doctor Moreno ha afrontado cirugías de alta complejidad en periodos de menor desarrollo tecnológico, liderando la formación de generaciones de cirujanos. El periódico nacional español El País señala que su trabajo ha marcado la historia de la cirugía oncológica en España y que ha recibido reconocimiento internacional por parte de colegas y pacientes. Según la institución regional Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, Pedro Tárraga subraya: “un innovador, especialmente reconocido por su liderazgo en el trasplante hepático y la cirugía oncológica compleja”.

El valor de la generación silver en la medicina

La figura de Moreno visibiliza el debate sobre la aportación de los profesionales mayores en la sanidad. Defiende la experiencia como un valor más allá de los límites de la edad, sosteniendo que la medicina requiere actualización constante sin renunciar al aprendizaje acumulado.

Su apuesta por la vejez activa se aprecia en su labor quirúrgica y en su producción intelectual, como la coordinación reciente de «Trasplantes», una obra colectiva. Asimismo, ha promovido la formación de nuevos profesionales en valores éticos y en la importancia de la compasión, punto señalado por la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, que detalla tanto el avance técnico como el respeto al paciente en la carrera de Moreno.

Enrique Moreno González, un hombre mayor de cabello blanco y traje gris, sonríe mientras otro hombre le entrega una caja abierta con un objeto
Con premios, libros y una carrera que formó generaciones de cirujanos, Enrique Moreno encarna la continuidad profesional en la medicina de alta exigencia.

Reconocimientos y legado de Enrique Moreno

La trayectoria de Enrique Moreno González ha recibido galardones relevantes en España y el extranjero. Entre los principales están el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1999, la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, junto con doctorados honoris causa de universidades nacionales e internacionales.

Su producción científica comprende numerosos artículos y manuales; instituciones y colegas destacan su impacto en la modernización de la cirugía y en la renovación de los modelos docentes en España. El ingreso como académico de honor en la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha fue respaldado por destacados referentes médicos y académicos.

Moreno ha favorecido la transmisión de conocimiento y valores profesionales, dejando un legado del que participan miles de pacientes y varias generaciones de cirujanos.

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