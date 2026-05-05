Crimen y Justicia

Una mujer grabó a su bebé con un arma y quedó detenida

Tras la viralización del video, efectivos policiales detuvieron a la mamá del menor y a otras dos personas más

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En las imágenes se observa al menor jugando con la pistola mientras la mamá se rie

A partir de la viralización de un video donde se lo ve a un bebé jugando con un arma mientras su mamá se reía, efectivos de la Policía Bonaerense realizaron un allanamiento en un domicilio de La Plata y detuvieron a la mujer y a otras dos personas.

“¿Para quién es ese? Pa’ los giles (sic)”, se le escucha decir a la mujer mientras grababa al menor utilizando un arma de fuego. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

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Tras su difusión en la red social Instagram, se iniciaron tareas investigativas para dar con la mujer que grabó el video, quien finalmente fue detenida. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, se trata de B. A. R., alias “La Tumba”, una mujer de 24 años con domicilio en Punta Lara, que sería la madre del menor.

A su vez, durante el procedimiento otras dos personas fueron capturadas: G. M. V. (39) y N. G. M. (35). También, los agentes incautaron un revólver de color negro con tres municiones colocadas, una réplica de revolver de color gris, una munición calibre 32, 297 gramos de marihuana y 9 envoltorios de Clorhidrato de cocaína.

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bebé jugando con un arma allanamientos
Incautaron un revólver y un arma de juguete

Por último, se labraron actuaciones por separado por infracción a la Ley 23.737 y se dio conocimiento a las autoridades Judiciales. Se espera que en las próximas horas el servicio de niñez y adolescencia La Plata tenga una entrevista con la mamá del menor.

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Los agentes secuestraron 32, 297 gramos de marihuana

La causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito” e intervienen la UFI N° 17 y la UFI N° 18 de La Plata.

Hace unas semanas, una madre le dio a su hijo de 17 años una réplica de arma de fuego para que la llevara a la escuela por temor a las amenazas de tirteos. Ambos fueron imputados.

Todo sucedió en la provincia de Mendoza. De acuerdo con la información oficial, la madre recomendó a su hijo que llevara la réplica “para amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco”. El hecho se produjo en una escuela del Gran Mendoza, aunque las autoridades evitaron precisar el nombre del establecimiento.

La fiscalía imputó a la mujer por el delito de instigación a la intimidación pública y a su hijo como autor, en el marco del artículo 211 del Código Penal. Además, se aclaró que el adolescente es imputable por tener 17 años.

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