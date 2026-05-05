Una mujer grabó a su bebé con un arma y quedó detenida

En las imágenes se observa al menor jugando con la pistola mientras la mamá se rie

A partir de la viralización de un video donde se lo ve a un bebé jugando con un arma mientras su mamá se reía, efectivos de la Policía Bonaerense realizaron un allanamiento en un domicilio de La Plata y detuvieron a la mujer y a otras dos personas.

“¿Para quién es ese? Pa’ los giles (sic)”, se le escucha decir a la mujer mientras grababa al menor utilizando un arma de fuego. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

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Tras su difusión en la red social Instagram, se iniciaron tareas investigativas para dar con la mujer que grabó el video, quien finalmente fue detenida. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, se trata de B. A. R., alias “La Tumba”, una mujer de 24 años con domicilio en Punta Lara, que sería la madre del menor.

A su vez, durante el procedimiento otras dos personas fueron capturadas: G. M. V. (39) y N. G. M. (35). También, los agentes incautaron un revólver de color negro con tres municiones colocadas, una réplica de revolver de color gris, una munición calibre 32, 297 gramos de marihuana y 9 envoltorios de Clorhidrato de cocaína.

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Incautaron un revólver y un arma de juguete

Por último, se labraron actuaciones por separado por infracción a la Ley 23.737 y se dio conocimiento a las autoridades Judiciales. Se espera que en las próximas horas el servicio de niñez y adolescencia La Plata tenga una entrevista con la mamá del menor.

Los agentes secuestraron 32, 297 gramos de marihuana

La causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito” e intervienen la UFI N° 17 y la UFI N° 18 de La Plata.

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Hace unas semanas, una madre le dio a su hijo de 17 años una réplica de arma de fuego para que la llevara a la escuela por temor a las amenazas de tirteos. Ambos fueron imputados.

Todo sucedió en la provincia de Mendoza. De acuerdo con la información oficial, la madre recomendó a su hijo que llevara la réplica “para amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco”. El hecho se produjo en una escuela del Gran Mendoza, aunque las autoridades evitaron precisar el nombre del establecimiento.

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La fiscalía imputó a la mujer por el delito de instigación a la intimidación pública y a su hijo como autor, en el marco del artículo 211 del Código Penal. Además, se aclaró que el adolescente es imputable por tener 17 años.