La cantidad de salvadoreños con DUI en el exterior supera los 961,000

La mayoría de los ciudadanos que poseen el Documento Único de Identidad reside en Estados Unidos, donde se han abierto nuevos centros de impresión para agilizar la obtención de credenciales oficiales (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La cantidad de salvadoreños residentes en el exterior con Documento Único de Identidad (DUI) superó el umbral de 961.690 personas, según datos difundidos este lunes por el director del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco. De acuerdo con información oficial, la mayoría de estos ciudadanos se encuentra en Estados Unidos, donde la cifra llega a 919.852 salvadoreños.

El análisis demográfico muestra que el grupo de 26 a 45 años es el más numeroso entre quienes poseen DUI en el exterior, con 438.039 ciudadanos, seguido por el rango de 46 a 60 años (312.594 personas). Según lo informado por el RNPN, la estrategia de modernización y expansión de servicios ha reducido los tiempos de entrega del documento e introducido opciones como el DUI Express, que permite recibir el documento en el domicilio mediante una solicitud digital.

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“Los esfuerzos en esta administración han sido muy grandes para garantizar el derecho constitucional de identificarse”, afirmó Fernando Velasco. La implementación de tecnología y la apertura de nuevos centros de servicio buscan fortalecer la representación y participación de la diáspora salvadoreña en procesos cívicos y electorales, de acuerdo con los datos difundidos por el RNPN.

Entre las cifras reportadas, existen 108.127 DUI vencidos y 853.563 vigentes para ciudadanos con domicilio en el exterior. Asimismo, 183.311 personas trataron el DUI fuera del país, pero mantienen una dirección nacional en sus documentos.

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La dirección del Registro Nacional de las Personas Naturales atribuyó el repunte en participación electoral a la colaboración interinstitucional y a la implementación de reformas legales y tecnológicas recientes (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

En cuanto a la distribución geográfica, Estados Unidos concentra la mayor parte de la diáspora salvadoreña documentada, seguido por Italia con 11.890 personas y por España, Canadá, México, Australia, Costa Rica y Panamá en menor proporción. Dentro de Estados Unidos, California lidera el listado con 236.176 salvadoreños con DUI, seguido por Texas (144.556), Nueva York (105.161), Maryland, Virginia y Nueva Jersey.

Enfoque electoral

El RNPN destacó que el crecimiento sostenido en la emisión del DUI fuera del país permitió una participación electoral récord en los comicios presidenciales recientes, con más de 331.756 salvadoreños en el exterior votando.

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El número de connacionales identificados fuera de El Salvador crece de manera sorprendente, protagonizando un fenómeno que impulsa cambios electorales y sociales inesperados en distintas naciones del continente y en Europa (Foto cortesía RNPN)

La información presentada durante la comparecencia a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa precisa que el padrón electoral en el exterior asciende a 741.094 personas, reflejando un nivel de organización inédito para la diáspora. Velasco detalló que la colaboración entre el RNPN y la Cancillería de El Salvador ha sido clave para facilitar el acceso al documento y fomentar la participación política de los migrantes. En procesos electorales anteriores solo se registraban 3.808 votantes en el exterior; la cifra se multiplicó exponencialmente en 2024 por los esfuerzos institucionales y las reformas legales implementadas.

Actualmente, el RNPN opera 24 centros de servicio en el exterior, de los cuales 18 están ubicados en Estados Unidos, uno en Canadá y otro en México. En Europa existen cuatro sedes: tres en España y una en Italia. Este año, se inauguraron nuevos centros de impresión en Barcelona, Madrid y Milán, sumándose a la oficina de Sevilla para agilizar la entrega del DUI en el continente europeo. Velasco anunció la próxima apertura de seis centros de impresión adicionales, cinco en Estados Unidos y uno en Canadá, lo que permitirá que casi todas las oficinas internacionales funcionen como puntos de emisión directa del documento.

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