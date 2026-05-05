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Lavezzi dio detalles de sus días internado por su problema de salud mental: “Dije: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’”

“A casi todos mis amigos el barrio se los comió”, relató el exdelantero de la selección argentina sobre sus inicios. La charla más profunda con Maradona y las salidas con Ibrahimovic

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Ezequiel Lavezzi compartió su paso por una clínica de salud mental

La trayectoria de Ezequiel Lavezzi transitó momentos de gloria futbolística y alta exposición mundial. En los últimos años, también sufrió episodios personales complejos. Durante una extensa charla con Migue Granados en Olga, el ex delantero de 41 años abrió una ventana a su intimidad y abordó temas que van desde su salud mental hasta el impacto de su entorno familiar y sus recuerdos como futbolista profesional.

Hacia fines de 2023, un episodio en su casa de José Ignacio, Uruguay, derivó en la hospitalización de Lavezzi y motivó el inicio de un tratamiento en instituciones dedicadas a la salud mental. Sobre ese periodo, el ex futbolista fue directo: “Me interné, estuve pasándola en una clínica con gente que no conocía, que la notaba que no tenía nada que ver con mi palo. Todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís: no quiero esto”.

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Una charla íntima con su hijo Tomás llevó a Ezequiel Lavezzi a tomar la decisión de buscar ayuda

El proceso de internación no fue sencillo. “Estuve muy renegado de entrada, pero después me terminó haciendo bien. Estuve un mes. Fue un montón y a la vez también no tanto, porque hoy sigue estando y hoy sigo luchando y sigo en tratamiento para seguir mejorando”, explicó el Pocho. Consultado sobre si la pelea es constante, Lavezzi fue contundente: “Yo creo que sí. Perdimos tres finales. A alguna de las que vengan, cuarta, quinta, le tengo que ganar”.

El ex futbolista relató un momento precisamente recordado cuando su hijo Tomás lo enfrentó. “Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas y dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’”, confesó el ex delantero. Para él, la mirada de su hijo, quien hoy tiene 21 años, resultó determinante: “Se daba cuenta de cosas que vos decís: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’”.

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En la entrevista, el propio Lavezzi narró cómo ese diálogo lo obligó a replantear su presente. “Me sentó y me dijo un montón de cosas que ahí mismo te das cuenta, decís: ‘La concha de la lora, qué grande que está el guacho’”.

El exfutbolista recordó cómo el fútbol le permitió superar los riesgos de su entorno

La conversación reveló que el entorno familiar de Lavezzi fue clave en su decisión de buscar ayuda. “Viví con ansiedad. Me lo encontré de golpe a eso, pero por suerte tuve mi familia y gente muy linda al lado que me ayudó a que tomara decisiones para mejorar”, explicó con honestidad.

El ex delantero de San Lorenzo, Napoli y PSG recordó su infancia en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, y el entorno que lo rodeaba. “A casi todos mis amigos de mi edad la verdad que el barrio se los comió. Yo me considero un afortunado y que el fútbol me salvó. Pero tengo la verdad que muchísimos amigos murieron”, rememoró.

El histórico futbolista ex Napoli marcó al Pocho con un consejo durante una concentración con la selección argentina

Lavezzi, quien decidió su retiro a sus 34 años en 2020, explicó que hubo un momento en el que tuvo que decidir cuál quería que fuera su camino: “Un día me tocó darme cuenta de que ya no era rocho. Jugaba a la pelota y tenía que vivir de jugar a la pelota y disfrutar de eso. E hice así, cambié, dejé de lado esa parte y empecé a vivir y a disfrutar con todo lo que me estaba pasando”. Además reconoció que “es una decisión difícil, porque tenés que dejar de lado todo lo que vos venías viviendo y que tenía que ver con tu infancia. Y hacer ese salto me costó un huevo, pero cuando lo hice fui siempre para arriba”, resumió el Pocho.

Durante la charla, Lavezzi evocó una anécdota significativa junto a Diego Maradona. “Con Diego, a mí me pasó algo que, cuando estaba con la mamá de mi primer hijo, un día estaba medio bajón. Estábamos en la Selección y como yo rompía las bolas todo el día se dio cuenta de que no estaba en la misma. Y me mandó a llamar y me dice: ‘¿Qué te pasa?’. ‘No, la verdad, mirá, pasa esto, esto y esto, para mí estoy perdiendo a mi familia’. Me dijo: ‘Andate de la concentración y andate a buscarla allá, a tu familia. No cometas el mismo error que yo cometí porque la familia es lo más importante’. Le dije: ‘La verdad, gracias, pero me quedo acá’”, relató.

También contó algunas anécdotas de su carrera, como sus salidas con Zlatan Ibrahimovic. “Tengo la mejor con Ibra. Un día había un concierto, fuimos a verlo. Me llama Ibra y me invitó. Y, nada, terminó recontramamado. Terminamos a las cuatro de la mañana y a las ocho teníamos que estar en el club. Cayó Ibra, tirado en la camilla, con el doctor. Y yo entrené normal”, narró.

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