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Un arquero hizo historia al atajar en un partido oficial a los 70 años: “Juega porque se lo ha ganado”

A lo largo de su carrera, Ángel Mateos alternó su pasión por el fútbol con su trabajo en una minería. Se retiró en 1998 y ahora disputó 20 minutos en la Quinta División de España

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El arquero Ángel Mateos volvió a jugar a los 70 años. Fue en el CD Colunga del Ascenso del fútbol español (@cdcolunga)

El regreso de Ángel Mateos, un arquero de 70 años, a un partido oficial de la Quinta División de España registró una marca histórica avalada por la Real Federación: nunca antes un jugador de esa edad había participado en un encuentro de la Tercera Federación. Su participación, que se produjo en el enfrentamiento entre el CD Colunga y el CD Praviano, sintetizó no sólo un acontecimiento deportivo, sino una celebración de la persistencia y la pasión por el fútbol más allá de cualquier límite etario.

El club asturiano Colunga incluyó a Mateos en la alineación inicial por 20 minutos en un contexto particular: ambos equipos tenían confirmada su permanencia en la categoría y el partido carecía de impacto en la clasificación. Este matiz resultó determinante para la concreción del hecho.

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El propio Mateos, ex minero, desempeñaba funciones como entrenador de guardametas y brindó su apoyo en los entrenamientos del club durante la campaña 2026. Esta cercanía con el plantel facilitó el proceso que lo devolvió a una cancha federada casi tres décadas después de su retiro oficial.

Ángel Mateos
Hace 30 años, en la Gala del Fútbol Asturiano, le entregaron a Mateos una mención especial (@cdcolunga)

Durante el encuentro, jugado bajo una intensa lluvia, el arquero demostró vigencia al detener un disparo a ras del piso y sufrió un gol luego de un saque de esquina. Cumplidos los veinte minutos estipulados, fue sustituido ante la ovación del público asistente, mientras su nieto de diez años lo observaba desde la tribuna.

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Mateos había debutado hace medio siglo con el Turón de Getxo y, a lo largo de su trayectoria, defendió también los arcos de clubes como Caudal y Santiago de Aller en torneos regionales de Asturias. Tras su retiro en 1998, se mantuvo vinculado al fútbol amateur y solo ahora volvió a competir en el ámbito federado.

La idea de su regreso surgió a partir de los entrenamientos semanales y los partidos informales que compartía con miembros del club Colunga. Desde un principio, condicionó su inclusión a no influir en los objetivos competitivos del equipo.

Ángel Mateos
Ángel Mateos en la foto del primer equipo de CD Colunga (@cdcolunga)

El club subrayó que “no buscamos titulares fáciles, esto no va de números, va de valores. Si alguien se queda solo con la edad se está perdiendo lo importante. Mateos no juega por tener 70 años. Juega porque se lo ha ganado.”

Mateos se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia en disputar un partido oficial de la Tercera RFEF, que está integrada por un total de 324 clubes divididos en dieciocho grupos de 18 equipos cada uno. Está por debajo de la Segunda Federación y es la Quinta División del fútbol español. El logro del veterano arquero es sustento del reconocimiento de la Real Federación Española de Fútbol.

El impacto de la vuelta de Mateos fue tal que acaparó los últimos quince posteos del CD Colunga en su cuenta de Instagram. En uno de ellos manifestaron: “Hoy, nuestro precioso campo de Santianes ha vivido una jornada que ya forma parte de la historia del fútbol. Mateos, nuestro portero de 70 años, disputó un partido espectacular, coronado con una parada antológica que confirma lo que llevábamos tiempo diciendo: no es solo símbolo… es un portento real".

El resultado del partido (0-2 en contra para el Colunga) perdió protagonismo ante la singularidad del retorno de Ángel Mateos. Más allá de la derrota, lo que quedó en primer plano fue su aporte simbólico: la confirmación, documentada oficialmente, de que la edad puede ceder ante la vocación y el compromiso con el deporte.

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