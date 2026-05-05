Guatemala

Tribunal condena a la guatemalteca María Marta Patricia Castañeda Torres, ligada al máximo líder de la Mara-18

La figura de una empresaria rodeada de escándalos, vínculos políticos y relaciones con pandillas golpea el entorno más influyente de Guatemala. Un fallo judicial marca el destino de uno de los apellidos más visibles del país

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Mujer con cabello rubio, blusa rosa y chaqueta oscura, sentada en banca metálica. Lleva esposas en sus muñecas y un tatuaje en el pecho.
La instancia judicial especializada impuso penas de prisión y multas significativas a la implicada, tras comprobar la utilización de fondos ilícitos y la simulación de contratos con una municipalidad durante varios años (Imagen retocada con IA)

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos en Materia Tributaria de Guatemala dictó una sentencia contra María Marta Patricia Castañeda Torres, quien recibió seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero u otros activos y seis meses adicionales por casos especiales de estafa. La resolución responde a la acusación presentada por la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), señalando que Castañeda Torres cobró Q710 mil a la Municipalidad de Comapa, Jutiapa, por servicios que nunca se prestaron entre 2004 y 2006.

El anuncio lo emitió este lunes el Ministerio Público a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

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Según comunicó el Ministerio Público, el tribunal impuso además una multa de mil quetzales por la estafa (130.89 dólares), y en el caso de lavado de dinero, una multa de Q500 mil (65.444.65 dólares). Esta última sanción está vinculada a la administración y uso de fondos ilícitos a través de la empresa Afinsa, propiedad de la sentenciada. La investigación estableció que Castañeda Torres utilizó Q500 mil provenientes de la estafa en diversas transacciones financieras, empleando cheques a pesar de conocer el origen ilícito del dinero.

El medio EP Investiga agregó contexto sobre el perfil de la condenada, identificándola como hija de Gloria Torres y hermana de la excandidata presidencial por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres. Castañeda Torres también es conocida por su vínculo matrimonial con Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, líder de la pandilla del Barrio 18.

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El pasado 27 de agosto, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informo al país que María Martha Castañeda Torres, pareja de alias “El Lobo” fue capturada por la PNC de Guatemala. (Imagen cortesía)
El pasado 27 de agosto, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informo al país que María Martha Castañeda Torres, pareja de alias “El Lobo” fue capturada por la PNC de Guatemala. (Imagen cortesía)

De acuerdo con reportes de EP Investiga, María Marta Patricia Castañeda Torres fue previamente detenida tras ser señalada en distintos procesos penales. En 2017, quedó ligada a proceso por la muerte del militar Byron Lima Oliva durante un motín en la cárcel de Pavón, suceso que dejó 14 personas fallecidas y 9 heridas. El Ministerio Público la acusó de haber ingresado armas al centro penitenciario, utilizadas en la masacre. Ante los medios, Castañeda Torres declaró: “Mi apellido tiene peso y por eso he tenido problemas”.

En 2022, la sentenciada presentó una solicitud para aceptar cargos en el caso Pavón, pero el tribunal rechazó la medida. Según información de EP Investiga, el año pasado volvió a buscar ese beneficio, sin que hasta la fecha se haya resuelto su situación en ese proceso.

El tribunal ordenó, además de las penas de prisión y las multas, el cumplimiento de una reparación digna cuya cuantía será determinada en una audiencia posterior. La sentencia refleja la postura del Ministerio Público frente a delitos relacionados con la corrupción y el lavado de activos en el país.

‘Lobo’, la cara más visible de las pandillas criminales de Guatemala

Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como ‘Lobo’ y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como líder de ‘Barrio 18’, acusada de estar detrás de la ola de violencia del fin de semana contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de sitio en el país centroamericano.

EFE confirma que el líder pandilleril cumple una condena de 80 años de cárcel por diversos asesinatos. (Foto archivo, cortesía PNC)
EFE confirma que el líder pandilleril cumple una condena de 80 años de cárcel por diversos asesinatos. (Foto archivo, cortesía PNC)

De acuerdo a EFE, los diputados del partido oficial, Movimiento Semilla, han denunciado públicamente los nexos políticos de Ochoa Mejía. Específicamente, lo han señalado por ser la pareja sentimental de María Marta Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama y excandidata presidencial Sandra Torres Casanova (del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), quien perdió las elecciones de 2023 contra el actual mandatario, Bernardo Arévalo de León.

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