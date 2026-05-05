Panamá

Panamá se consolida como destino regional del turismo deportivo

El país del Canal fue sede de los XIX Juegos Panamericanos de Surf y de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

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Los atletas demuestran que el surf, más que un deporte, es pasión, disciplina y conexión.
Los atletas demuestran que el surf, más que un deporte, es pasión, disciplina y conexión.

Más de 280 atletas provenientes de 19 países se dieron cita en Panamá para lograr hazañas deportivas en las reconocidas olas de Playa Venao, en la provincia de Los Santos, consolidando al país como un referente del turismo deportivo en la región.

El país fue sede de los XIX Juegos Panamericanos de Surf, una competencia que no solo destacó por su alto nivel deportivo, sino también por su impacto positivo en la economía de la región.

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Informes de los organizadores de la justa deportiva revelaron que durante los días del evento se alcanzó una ocupación hotelera del 100% en Playa Venao y comunidades aledañas de la provincia de Los Santos.

Esto, añadieron, generó una importante inyección de divisas que benefició directamente a toda la cadena de valor del sector turístico, incluyendo hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transporte y comercios locales.

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Jorge Correa, subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, ponderó el significado del evento para el continente y para Panamá, señalando que “Playa Venao no solo despide una competencia, despide una experiencia que marca al surf en nuestro continente.

Antón, la mascota de los recién finalizados IV Juegos Suramericanos de la Juventud, en Panamá.
Antón, la mascota de los recién finalizados IV Juegos Suramericanos de la Juventud, en Panamá.

Los atletas, agregó, nos demostraron que este deporte es pasión, disciplina y conexión. “Panamá ha sido, una vez más, punto de encuentro de América, gracias al trabajo conjunto y al compromiso de cada uno de ustedes”, manifestó el funcionario.

Subrayó que este tipo de eventos fortalecen la imagen de Panamá como un destino de clase mundial.

“Este evento consolida a nuestro país como un destino de clase mundial para el turismo deportivo, capaz de recibir grandes competencias y ofrecer experiencias únicas”, remarcó Correa.

Durante su intervención, el subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá agradeció a los atletas panameños por su destacada participación y extendió un mensaje a los visitantes internacionales.

“Esperamos que se lleven más que una competencia: las olas de Playa Venao, sus atardeceres, su gastronomía, la calidez de su gente, la tranquilidad del pueblo de Pedasí y una muestra de todo lo que Panamá tiene para ofrecer”, puntualizó.

Más de 2,000 atletas, procedentes de 15 países, se dieron cita durante los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. EFE/ Carlos Lemos
Más de 2,000 atletas, procedentes de 15 países, se dieron cita durante los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. EFE/ Carlos Lemos

En su oportunidad, Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf, destacó la importancia de este tipo de eventos en el país, manifestando que “es una gran oportunidad para Panamá de poner sus atletas a competir con otros deportistas de alto nivel, además que albergar este tipo de eventos nos permite demostrar que el país puede albergar eventos deportivos de alto nivel”.

El evento culminó con la premiación de las distintas categorías, destacando el alto nivel competitivo de los atletas del continente.

Los XIX Juegos Panamericanos de Surf, según sus organizadores, no solo dejaron una huella en el ámbito deportivo, sino que también reafirmaron el potencial de destinos como Pedasí y Playa Venao para seguir atrayendo eventos internacionales que dinamicen la economía local y proyecten la riqueza turística de Panamá ante el mundo.

Con este tipo de competencias internacionales, dijeron, el país continúa fortaleciendo su estrategia de posicionarse como un hub regional de congresos, eventos y convenciones, apostando por el turismo deportivo como una plataforma clave para atraer visitantes, ofertar al país como un destino versátil, competitivo y preparado para albergar eventos de talla internacional.

Hace unos días, el país fue el epicentro del talento joven al convertirse en la sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) donde participaron más de 2,000 atletas, de entre 12 y 17 años, procedentes de 15 países, que compitieron en 23 disciplinas deportivas.

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