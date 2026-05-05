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Se confirmaron días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma completo de las jornadas de disputa de las series que definirán a los 8 clasificados para los cuartos de final. La definición será en Córdoba el domingo 24 de mayo

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Trofeo de campeón de Liga profesional Torneo Clausura y Apertura Platense
El trofeo que se llevará el ganador del Torneo Apertura (Fotobaires)

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los horarios de los ocho cruces de octavos de final del Torneo Apertura, que se disputarán el próximo fin de semana en los estadios de los equipos mejor posicionados en cada zona. La definición del campeonato tendrá lugar el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Tras la conclusión de la primera fase, los ocho duelos quedaron distribuidos entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo. El sábado abrirá la jornada con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano a las 16:30, seguido por el encuentro en La Bombonera entre Boca Juniors y Huracán a las 19:00. El cierre del día tendrá dos partidos simultáneos a las 21:30: Argentinos Juniors ante Lanús, e Independiente Rivadavia frente a Unión.

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El domingo arrancará con el duelo entre Rosario Central e Independiente a las 15:00. A las 17:00 se medirán Estudiantes y Racing, y a las 19:00 llegará el turno de River Plate ante San Lorenzo en el estadio Monumental. El cierre de la ronda estará a cargo de Vélez y Gimnasia a las 21:30.

El formato de los playoffs establece que los partidos se juegan en cancha del equipo mejor ubicado en la tabla. Ante un empate al cabo del tiempo reglamentario, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno; si la igualdad persiste, la serie se define por penales.

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Los ocho clasificados para los cuartos de final se conocerán el domingo 10 de mayo. Esa siguiente instancia aprovechará la pausa en el calendario de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con los cuartos programados para el martes 13 y el miércoles 14 de mayo.

Así se jugarán los octavos de final:

cronograma octavos de final torneo apertura
El cronograma de octavos de final del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

  • 16:30 — Talleres vs. Belgrano
  • 19:00 — Boca Juniors vs. Huracán
  • 21:30 — Argentinos Juniors vs. Lanús
  • 21:30 — Independiente Rivadavia vs. Unión

Domingo 10 de mayo

  • 15:00 — Rosario Central vs. Independiente
  • 17:00 — Estudiantes vs. Racing
  • 19:00 — River Plate vs. San Lorenzo
  • 21:30 — Vélez vs. Gimnasia

Así está el cuadro de 8avos de final:

Vista aérea de un bracket de torneo de fútbol mostrando los cruces del Torneo Apertura 2026, con el logo LPF y trofeo central, sobre un estadio lleno de aficionados.
El cuadro de eliminatorias del Torneo Apertura con los enfrentamientos de octavos de final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual:

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