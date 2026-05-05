Deportes

Grito y un aplauso irónico: el insólito cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Kudelka por un lateral en Vélez-Newell’s

El técnico de La Lepra respondió con ironía al reclamo del Mellizo por la tenencia de la pelota, en el empate 1 a 1 en el Amalfitani. Tuvo que intervenir el árbitro

Guardar
Los entrenadores de Vélez y Newell's fueron los protagonistas de este increíble hecho y el árbitro tuvo que intervenir

Guillermo Barros Schelotto y el técnico de Newell’s Old Boys, Francisco Kudelka, protagonizaron un cruce que detuvo el partido en el estadio José Amalfitani durante el empate 1 a 1 entre Vélez Sarsfield y la Lepra, por la novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El motivo del entredicho fue un saque lateral.

La discusión se desató cuando el Melli reclamó con vehemencia la tenencia de la pelota en la reanudación del juego. La reacción de Kudelka fue inmediata: el DT visitante respondió con ironías y el intercambio escaló hasta el punto en que debió intervenir el árbitro central, Luis Lobo Medina, para separar a ambos técnicos. La secuencia tuvo un remate que quedó grabado en las cámaras: una vez que el juego se reanudó, Kudelka aplaudió con ironía en dirección a su colega desde el banco visitante.

PUBLICIDAD

Luego, en la conferencia de prensa, Frank Kudelka fue consultado al respecto y esto respondió sobre su pelea con el Mellizo Barros Schelotto. “Con Guillermo no. Es que había salido una pelota que habían cobrado a favor nuestro, él fue protestó y se la dieron a ellos. Nos reíamos. Me hace reír mucho”, sintetizó el DT de Newell’s, dando por terminado el tema.

El partido en sí tuvo escasa trascendencia en la tabla para ambos equipos. Vélez llegó al encuentro con 28 puntos y ya clasificado a los playoffs del Grupo A, mientras que Newell’s acumuló apenas 15 unidades en 16 fechas y ocupó el puesto 14 de su zona. El empate no modificó de manera sustancial la posición de ninguno de los dos en la tabla.

PUBLICIDAD

El partido fue el último de la fase regular del torneo, una fecha que se disputó con retraso. La jornada 9 se había postergado en su momento porque la dirigencia del fútbol argentino resolvió un lockout en repudio a la citación a declaración indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y tres dirigentes más. El partido entre el Fortín y la Lepra fue el penúltimo en completarse de esa jornada.

En las tribunas del Amalfitani estuvo presente Martín Palermo, ex compañero de los Barros Schelotto en Boca Juniors, quien se acercó al estadio para acompañar a su amigo en el día de su cumpleaños.

Temas Relacionados

Frank Darío KudelkaGuillermo Barros SchelottoVélez SarsfieldNewell'sTorneo Apertura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un arquero hizo historia al atajar en un partido oficial a los 70 años: “Juega porque se lo ha ganado”

A lo largo de su carrera, Ángel Mateos alternó su pasión por el fútbol con su trabajo en una minería. Se retiró en 1998 y ahora disputó 20 minutos en la Quinta División de España

Un arquero hizo historia al atajar en un partido oficial a los 70 años: “Juega porque se lo ha ganado”

La odisea de Coco, el perro que invadió la cancha en Central-Tigre y es hincha de Newell’s

Un travieso canino que viste la camiseta rival al club que visitó, se robó la atención y se convirtió en protagonista en las redes sociales al irrumpir en el partido de Rosario Central y Tigre

La odisea de Coco, el perro que invadió la cancha en Central-Tigre y es hincha de Newell’s

Las escalofriantes fotos de las lesiones que sufrió un futbolista en la Premier League tras chocar con el arquero

Morgan Gibbs-White, jugador del Nottingham Forest, recibió varios puntos de sutura tras el brutal impacto que tuvo con el arquero del Chelsea, Robert Sánchez. Imágenes sensibles

Las escalofriantes fotos de las lesiones que sufrió un futbolista en la Premier League tras chocar con el arquero

Constancia, intensidad y deportistas de élite: así es el método del preparador de Ilia Topuria

El Doctor Aldo Martínez explicó que la diferencia entre preparar a un campeón de la UFC y a una persona común está solo en la exigencia, porque los pilares del entrenamiento son siempre los mismos

Constancia, intensidad y deportistas de élite: así es el método del preparador de Ilia Topuria

La decisión que tomó Simeone con Julián Álvarez y la cábala que le descubrieron antes del choque con el Arsenal por la Champions

El DT habló en Londres antes del segundo partido por la llave semifinal. La ida terminó 1-1

La decisión que tomó Simeone con Julián Álvarez y la cábala que le descubrieron antes del choque con el Arsenal por la Champions
DEPORTES
Un arquero hizo historia al atajar en un partido oficial a los 70 años: “Juega porque se lo ha ganado”

Un arquero hizo historia al atajar en un partido oficial a los 70 años: “Juega porque se lo ha ganado”

La odisea de Coco, el perro que invadió la cancha en Central-Tigre y es hincha de Newell’s

Las escalofriantes fotos de las lesiones que sufrió un futbolista en la Premier League tras chocar con el arquero

Constancia, intensidad y deportistas de élite: así es el método del preparador de Ilia Topuria

La decisión que tomó Simeone con Julián Álvarez y la cábala que le descubrieron antes del choque con el Arsenal por la Champions

TELESHOW
¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

Ángel de Brito y Matilda Blanco apuntaron contra Solange Abraham de Gran Hermano: “Insoportable y cachuda”

Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela: “Ya no me estaba sintiendo bien”

La dura confesión de Oriana Sabatini: “Estuve embarazada dos veces escribiendo mi libro”

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador avanza hacia una circunscripción electoral para la diáspora por reconocer vinculación económica de los migrantes

El Salvador avanza hacia una circunscripción electoral para la diáspora por reconocer vinculación económica de los migrantes

Rodrigo Chaves al despedirse de su mandato en Costa Rica: “Dejamos un país mucho mejor del que recibimos”

Irán arremetió contra Estados Unidos por su operativo militar para desbloquear el estrecho de Ormuz: “Es el ‘Proyecto Punto Muerto’”

Estados Unidos alertó que buques de 87 países continúan afectados por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz

Pausan proyecto de ley que proponía una pensión de $600 para los jubilados que en Panamá recibe menos de esa cantidad