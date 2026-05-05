Grito y un aplauso irónico: el insólito cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Kudelka por un lateral en Vélez-Newell’s

Los entrenadores de Vélez y Newell's fueron los protagonistas de este increíble hecho y el árbitro tuvo que intervenir

Guillermo Barros Schelotto y el técnico de Newell’s Old Boys, Francisco Kudelka, protagonizaron un cruce que detuvo el partido en el estadio José Amalfitani durante el empate 1 a 1 entre Vélez Sarsfield y la Lepra, por la novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El motivo del entredicho fue un saque lateral.

La discusión se desató cuando el Melli reclamó con vehemencia la tenencia de la pelota en la reanudación del juego. La reacción de Kudelka fue inmediata: el DT visitante respondió con ironías y el intercambio escaló hasta el punto en que debió intervenir el árbitro central, Luis Lobo Medina, para separar a ambos técnicos. La secuencia tuvo un remate que quedó grabado en las cámaras: una vez que el juego se reanudó, Kudelka aplaudió con ironía en dirección a su colega desde el banco visitante.

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Luego, en la conferencia de prensa, Frank Kudelka fue consultado al respecto y esto respondió sobre su pelea con el Mellizo Barros Schelotto. “Con Guillermo no. Es que había salido una pelota que habían cobrado a favor nuestro, él fue protestó y se la dieron a ellos. Nos reíamos. Me hace reír mucho”, sintetizó el DT de Newell’s, dando por terminado el tema.

El partido en sí tuvo escasa trascendencia en la tabla para ambos equipos. Vélez llegó al encuentro con 28 puntos y ya clasificado a los playoffs del Grupo A, mientras que Newell’s acumuló apenas 15 unidades en 16 fechas y ocupó el puesto 14 de su zona. El empate no modificó de manera sustancial la posición de ninguno de los dos en la tabla.

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El partido fue el último de la fase regular del torneo, una fecha que se disputó con retraso. La jornada 9 se había postergado en su momento porque la dirigencia del fútbol argentino resolvió un lockout en repudio a la citación a declaración indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y tres dirigentes más. El partido entre el Fortín y la Lepra fue el penúltimo en completarse de esa jornada.

En las tribunas del Amalfitani estuvo presente Martín Palermo, ex compañero de los Barros Schelotto en Boca Juniors, quien se acercó al estadio para acompañar a su amigo en el día de su cumpleaños.

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