Inversión extranjera directa en República Dominicana crece un 6.4 % en el primer trimestre de 2026, según el Banco Central

La Inversión Extranjera Directa en República Dominicana alcanzó USD 1,536.7 millones al cierre de marzo de 2026, un aumento interanual del 6.4%, según el Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión extranjera directa (IED) en la República Dominicana alcanzó USD 1,536.7 millones al cierre de marzo de 2026, de acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Este resultado representa un incremento de USD 92.2 millones, equivalente a un crecimiento interanual del 6.4 % en comparación con el primer trimestre de 2025. Del total registrado, USD 1,046.3 millones correspondieron a nuevos aportes de capital de inversionistas internacionales, según el reporte oficial.

El flujo de IED se mantuvo positivo pese a las tensiones geopolíticas y la tendencia global hacia la fragmentación, advertidas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su más reciente monitor de tendencias. El BCRD señaló que la resiliencia dominicana para captar estos fondos se apoya en la estabilidad política y económica, la seguridad jurídica, la presencia de incentivos fiscales, el desarrollo de infraestructuras modernas, telecomunicaciones avanzadas y el apoyo gubernamental a la inversión foránea.

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En cuanto a la distribución sectorial, el turismo y la energía captaron casi la mitad de los ingresos por IED, con participaciones del 22.5 % y 22.2 %, respectivamente. El sector minero representó el 17.8 %, impulsado por una mayor producción y precios internacionales favorables. El desarrollo inmobiliario, relacionado con la expansión del turismo, aportó el 14.8 % del total de la inversión extranjera directa recibida en el periodo.

El sector de turismo y la energía captaron casi la mitad de los ingresos por IED. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del desempeño externo indica que, entre enero y marzo de 2026, los ingresos de divisas superaron los USD 13,400 millones, lo que implica un aumento de USD 1,400 millones respecto al mismo trimestre de 2025. Este avance responde a la combinación de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios.

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Las exportaciones totales del país alcanzaron USD 4,194.5 millones en el primer trimestre, con un crecimiento del 17.5 % en relación al año anterior.

Entre ellas, sobresalieron las exportaciones de oro, que sumaron USD 738.1 millones, lo que significó un incremento de USD 352.5 millones (91.4 %), debido tanto a mejoras en la producción local como a los precios históricos registrados en los mercados internacionales. Las zonas francas aportaron USD 2,078.4 millones en exportaciones, con una variación interanual positiva del 4.6 %.

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El turismo mantuvo un desempeño destacado, al generar ingresos por USD 3,909.7 millones, cifra que supera en USD 656 millones (20.2 %) lo recaudado en el primer trimestre de 2025.

El resultado estuvo asociado a la llegada de más de 3,350,000 visitantes durante esos meses, fortaleciendo la demanda de servicios y el desarrollo inmobiliario vinculado al sector.

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Inversión extranjera directa por sector de destino. (Imagen: BCRD)

En el caso de las remesas, el BCRD reportó un crecimiento del 1.9 % respecto al primer trimestre del año anterior. El conjunto de estas variables permitió sostener la estabilidad relativa del tipo de cambio en el mercado local y mejorar la posición externa del país.

Hacia el cierre de 2026, las proyecciones oficiales del BCRD apuntan a que la IED podría situarse en torno a USD 5,200 millones, aunque persisten riesgos a la baja identificados por la UNCTAD debido al entorno internacional. Ante este escenario, el Banco Central no descarta en adoptar las medidas necesarias para resguardar la estabilidad de precios y del mercado cambiario.

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