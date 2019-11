Por otro lado, los creadores de Eastshade hablaron sobre la nueva PlayStation 5 y confirmaron algunas de sus características durante una entrevista con Gaming Bolt. Según Danny Weinbaum, director de la desarrolladora, “el hardware de la nueva generación mejorará, pero no será un gran paso hacia adelante”. También confirmó que la aplicación de los nuevos discos de estado sólido ayudarán a reducir los tiempo de carga pese a esto no tener un impacto en el rendimiento general. Para redondear sus dichos, los cuales se centraron en atenuar la expectativa del público, el director cerró adviertiendo que los fans deberán no esperar muchas novedades, ya que la próxima consola será parte de “una evolución, no una revolución.”