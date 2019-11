Cabe recordar que en el pasado mayo, la película quedó en stand by por la gran lluvia de críticas que recibió, incluso del creador del personaje, Yuji Naka, quien en Twitter dijo: “Esto es una película de Sonic?” . Este timonazo fue aceptado por el productor general de la película, Tim Miller, quien declaró en su momento “estar del lado de los fans". Por su parte, el director del film, Jeff Fowler, tampoco esquivó las críticas y aseguró que el descontento del público le dejó un “mensaje claro". Esto no cayó bien en Jim Carrey, quien criticó esta decisión de demorar la película. El famoso actor de “La Máscara”, “Tonto y Retonto” y “El Grinch”, entre otras, manifestó su estado acerca de la influencia del público en el retraso del film: "No sé cómo sentirme acerca de que la audiencia participe así en la película. Veremos qué pasa porque a veces esa especie de conciencia colectiva decide que quiere algo y cuando lo consigue, sencillamente no le importa. Muchos solo se habían sumado a ella para subirse al tren. Creernos los dueños o guardianes de las cosas se nos está yendo de las manos”. La estrella canadiense interpretará al clásico villano, el Doctor Robotnik, mientras que el youtuber Luisito Comunica le dará voz al erizo en la versión latina. También participan en la película James Marsden (X-men), Tika Sumpter (Ride Along 2) y Neal McDonough (Arrow).