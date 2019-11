Al ser consultado acerca de los títulos que llegarán para la consola, el empresario expresó: “Una cosa que me hace particularmente optimista es lo que estoy oyendo de los desarrolladores y editoras. Se ve la facilidad con la que están siendo capaces de tener el código funcionando en PlayStation 5, mucho más allá de cualquier experiencia que hayan tenido en cualquier otra plataforma”. También apuntó al éxito que cosechó el servicio de suscripción a juegos en nube, Playstation Now, el cual semanas atrás bajó su precio y agregó al catálogo juegos de la talla de God of War, Uncharted 4 y GTA V. A pesar de estas intenciones para hacer crecer el servicio, la empresa no apunta a ofrecer los exclusivos de PlayStation 4 desde el día de lanzamiento. “Ese es nuestro pensamiento actual, pero la inclusión de exclusivos en PlayStation Now este mes es muy diferente de lo que pensábamos hace doce meses”, aclaró Ryan, dejando una puerta abierta a futuro.