La gestión de último momento para evitar que Nicolás Otamendi se pierda el debut en el Mundial con la selección argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), realizó gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi quede habilitado en el primer partido del Mundial 2026 tras la expulsión sufrida frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Así lo informó la entidad madre del fútbol nacional, que detalló que el pedido fue realizado por Claudio Tapia, su presidente. El respaldo del máximo mandatario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez (CONMEBOL), también fue presentado ante el Bureau, tanto por el defensor argentino como por el jugador ecuatoriano Moisés Caicedo, de acuerdo con la misma comunicación oficial.

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Otamendi fue expulsado a los 30 minutos del encuentro ante Ecuador en Guayaquil, el 9 de septiembre de 2025. La infracción ocurrió tras un pase largo de Moisés Caicedo que habilitó a Enner Valencia, quien superó a Leonardo Balerdi y se dirigía al arco defendido por Dibu Martínez. El defensor argentino detuvo la jugada con una falta, lo que el árbitro Wilmar Roldán sancionó con tarjeta roja, considerando que evitó una ocasión manifiesta de gol.

El comunicado de AFA sobre Otamendi

En el mismo juego, Caicedo también se fue a las duchas antes de tiempo. Según el reglamento, ambos futbolistas deberían cumplir con la suspensión en el próximo compromiso oficial, en este caso el debut mundialista de ambos seleccionados, situación que se busca evitar con la ya mencionada gestión.

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“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL”, indicó la entidad en su comunicado publicado en sus canales oficiales.

“Asimismo, cabe señalar la importancia y el acompañamiento del Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ante el Bureau tanto por nuestro jugador, como así también el futbolista de Ecuador, Moisés Caicedo”, concluyó.

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Otamendi fue expulsado por Wilmar Roldán (REUTERS/Cristina Vega)

El primer encuentro de Argentina será ante Argelia el 16 de junio en Kansas City a las 22. La segunda presentación está marcada para el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium a las 14. Cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27, también en Dallas, a las 23. La zona la completan esos tres rivales y corresponde al Grupo J del torneo.

En caso de finalizar como primero de su zona, la selección argentina enfrentará en dieciseisavos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, el viernes 3 de julio en el Miami Stadium.

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Para el caso en que el equipo dirigido por Scaloni finalice la zona de grupos en el segundo puesto, el adversario surgirá del puntero del Grupo H, con España y Uruguay como principales candidatos, enfrentándose el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

Por su parte, la agenda ecuatoriana en la fase de grupos del Mundial 2026 comenzará el domingo 14 de junio frente a Costa de Marfil en Houston. Luego, tendrá su segundo partido ante la debutante Curazao en Kansas City y cerrará la etapa el jueves 25 de junio ante Alemania en Philadelphia.

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