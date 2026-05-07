El Salvador

Alfa Karina Arrué, salvadoreña que conquistó el Everest, volverá a Katmandú para la Cumbre de Escaladores 2026

El evento internacional se celebrará el 27 de mayo de 2026 en Katmandú y congregará a escaladores de diversos países para fomentar prácticas responsables, reconocer trayectorias y abordar retos financieros, logísticos y ambientales en el montañismo

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El Everest Summiteers Summit 2026 en Katmandú reunirá a los montañistas que han coronado la cima más alta del mundo. (Cortesía: Everest Alliance Nepal)
El Everest Summiteers Summit 2026 en Katmandú reunirá a los montañistas que han coronado la cima más alta del mundo. (Cortesía: Everest Alliance Nepal)

La salvadoreña Alfa Karina Arrué participará en la Cumbre de Escaladores del Everest 2026 en Katmandú, Nepal, un foro internacional que reúne a quienes han alcanzado la cima del monte más alto del planeta.

La montañista ostenta el récord de ser la primera y, hasta la fecha, la única persona salvadoreña en llegar al punto más alto de la Tierra, una hazaña que logró el 12 de mayo de 2022.

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La presencia en el evento, que busca fortalecer alianzas para la sostenibilidad del Himalaya, representa un nuevo reconocimiento a su trayectoria y un impulso para la comunidad de mujeres montañistas.

La historia de Arrué se ha convertido en un referente para el deporte de montaña en el mundo. La atleta ha alcanzado cimas de relevancia mundial, como Denali, Aconcagua, Puncak Jaya, Kilimanjaro, Chimborazo, Sajama, Illimani y Ojos del Salado.

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“Gracias Everest Alliance Nepal por este reconocimiento y este movimiento tan importante para el desarrollo sostenible de las Sagradas Montañas del Himalaya”, publicó Arrué en sus redes sociales.

Alfa Karina Arrué representará a El Salvador tras convertirse en la primera salvadoreña en llegar a la cumbre del Everest. (Cortesía: Everest Alliance Nepal)
Alfa Karina Arrué representará a El Salvador tras convertirse en la primera salvadoreña en llegar a la cumbre del Everest. (Cortesía: Everest Alliance Nepal)

La Cumbre de Escaladores del Everest 2026, organizada por Everest Alliance Nepal junto a socios internacionales, se llevará a cabo el 27 de mayo de 2026 en The Soaltee Kathmandu, The Autograph Collection.

El evento servirá como segunda edición anual tras la convocatoria de 2025, cuando más de 150 montañistas, expertos y responsables políticos debatieron sobre el futuro de las “Sagradas Montañas del Himalaya”. Según Everest Alliance Nepal, el lema de este año será “Innovación himalaya para un futuro sostenible”.

Durante dos jornadas, la agenda abordará temas como acción climática, turismo ético, innovación tecnológica en el montañismo y empoderamiento comunitario. Se prevé la participación de por lo menos 25 ponentes expertos y una audiencia híbrida de hasta 1,400 personas entre asistentes presenciales y virtuales.

La estrategia de la cumbre prioriza la promoción del crecimiento sostenible del turismo, la participación comunitaria, la exploración de “picos ocultos” y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Uno de los objetivos es fomentar la colaboración transfronteriza y el uso de herramientas digitales para monitorear el impacto ambiental.

El ascenso de Arrué enfrentó condiciones extremas por el cambio climático, con temperaturas de hasta -60°C y vientos peligrosos. (Cortesía: Alfa Karina Arrué)
El ascenso de Arrué enfrentó condiciones extremas por el cambio climático, con temperaturas de hasta -60°C y vientos peligrosos. (Cortesía: Alfa Karina Arrué)

Un espacio de liderazgo, colaboración y sostenibilidad

La visión central del foro es posicionar la Cumbre de los Escaladores del Everest como el principal espacio global para debatir sobre montañismo sostenible. Entre los objetivos definidos por la organización, destacan la realización de auditorías de residuos en rutas de escalada, la implementación de reforestación liderada por jóvenes y el equilibrio de género entre los ponentes, con al menos un 50% de participación femenina.

La participación de Arrué en Katmandú impulsará el liderazgo de mujeres y latinoamericanos en el montañismo de alto nivel. (Cortesía: Redes sociales)
La participación de Arrué en Katmandú impulsará el liderazgo de mujeres y latinoamericanos en el montañismo de alto nivel. (Cortesía: Redes sociales)

El evento permitirá la entrada gratuita a quienes hayan alcanzado la cima del Everest, un incentivo que busca fortalecer la comunidad global de “summiteers”. La organización ha dispuesto canales de contacto para resolver dudas sobre el registro y la logística, con la expectativa de reunir a figuras clave del montañismo contemporáneo.

La participación de Alfa Karina Arrué en la Cumbre de Escaladores del Everest 2026 refleja no solo el reconocimiento a su trayectoria personal, sino también el interés por consolidar redes de colaboración entre montañistas de distintos países, promover el liderazgo femenino y aportar soluciones innovadoras ante los desafíos ambientales del Himalaya.

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