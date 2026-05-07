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Paraguay firmó los Acuerdos Artemis y Estados Unidos destacó el fortalecimiento de la cooperación espacial

El país sudamericano se convirtió en el miembro número 67 de la iniciativa promovida por la NASA para coordinar la exploración pacífica y responsable del espacio

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Paraguay firmó los Acuerdos Artemis y Estados Unidos destacó el fortalecimiento de la cooperación espacial
Autoridades paraguayas y representantes de Estados Unidos participaron en Asunción de la firma de los Acuerdos Artemis, impulsados por la NASA para la exploración pacífica del espacio (Embajada de Estados Unidos en Paraguay)

El Gobierno de Paraguay firmó este jueves los Acuerdos Artemis y pasó a integrar oficialmente la coalición internacional impulsada por Estados Unidos para coordinar la exploración civil del espacio. La adhesión fue celebrada por Washington, que destacó el avance de la relación estratégica entre ambos países y la incorporación de Asunción a un marco internacional orientado al uso pacífico y sostenible de la Luna, Marte y otros cuerpos celestes.

La firma se realizó en el Salón de los Próceres del Ministerio de Defensa Nacional. El documento fue suscrito por el presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, Osvaldo Almirón Riveros, acompañado por autoridades paraguayas y representantes diplomáticos estadounidenses.

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Tras la incorporación, el Departamento de Estado expresó sus felicitaciones y destacó el compromiso asumido por el país sudamericano con las actividades espaciales pacíficas.

Paraguay es el país número 67 en firmar los Acuerdos Artemis y reafirma su compromiso con actividades espaciales pacíficas”, indicó el gobierno estadounidense en un comunicado.

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Paraguay firmó los Acuerdos Artemis y Estados Unidos destacó el fortalecimiento de la cooperación espacial
La adhesión paraguaya al programa Artemis amplía la cooperación con Estados Unidos en ciencia, tecnología y exploración espacial (Embajada de Estados Unidos en Paraguay)

Washington también señaló que la adhesión amplía la cooperación bilateral más allá de las áreas tradicionales.

La firma de Paraguay extiende nuestra asociación estratégica hacia la exploración del espacio exterior”, sostuvo el Departamento de Estado.

Los Acuerdos Artemis fueron creados en 2020 por la NASA junto a otros países aliados como una serie de principios para regular la exploración espacial internacional. El objetivo es establecer pautas comunes para futuras misiones civiles en la Luna, Marte, cometas y asteroides, tomando como base el Tratado del Espacio Ultraterrestre firmado en 1967.

Aunque no son jurídicamente vinculantes, los acuerdos funcionan como un marco político y técnico para coordinar operaciones espaciales, compartir información científica y promover normas de seguridad y transparencia entre los países participantes.

Entre sus principios figuran el uso pacífico del espacio, la cooperación internacional, la asistencia mutua entre astronautas, la preservación del patrimonio espacial y el intercambio abierto de datos científicos.

Paraguay firmó los Acuerdos Artemis y Estados Unidos destacó el fortalecimiento de la cooperación espacial
Paraguay se convirtió en el país número 67 en adherirse a los Acuerdos Artemis durante una ceremonia realizada en el Ministerio de Defensa Nacional (Embajada de Estados Unidos en Paraguay)

La embajada de Estados Unidos en Paraguay definió la incorporación como “un importante paso” para fortalecer la cooperación científica y tecnológica entre ambos países.

Juntos, estamos construyendo el futuro espacial; desde la Tierra hasta la Luna, Marte y más allá”, señaló la representación diplomática.

Desde Washington también remarcaron que la relación bilateral ya incluye proyectos conjuntos en áreas como ciberseguridad, infraestructura digital e intercambio académico. Según el comunicado estadounidense, la nueva etapa permitirá profundizar el trabajo conjunto en innovación tecnológica y desarrollo científico.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado vinculó además la firma con la relación política entre ambos gobiernos.

“La alianza está basada en valores compartidos y cooperación que hace a nuestras comunidades más seguras, fuertes y prósperas”, publicó el organismo en la red social X.

En ese mismo mensaje, Estados Unidos destacó el liderazgo del presidente paraguayo Santiago Peña y subrayó que ambos países mantienen colaboración en seguridad, defensa y lucha contra el crimen organizado.

Paraguay firmó los Acuerdos Artemis y Estados Unidos destacó el fortalecimiento de la cooperación espacial
El presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, Osvaldo Almirón Riveros, firmó el acuerdo acompañado por funcionarios estadounidenses y autoridades nacionales (Embajada de Estados Unidos en Paraguay)

La adhesión paraguaya ocurre en un contexto de creciente interés global por la exploración espacial y por el desarrollo de tecnologías vinculadas a la industria aeroespacial. En los últimos años, decenas de países se incorporaron al programa Artemis, impulsado por la NASA con el objetivo de establecer nuevas misiones tripuladas hacia la Luna y avanzar posteriormente hacia Marte.

El programa contempla el regreso de astronautas a la superficie lunar, la construcción de infraestructura orbital y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas para misiones de larga duración.

Con la firma de este jueves, Paraguay se incorpora formalmente a ese esquema de cooperación internacional y se suma a la lista de países que respaldan un modelo de exploración espacial coordinado bajo principios de uso civil, transparencia y colaboración científica.

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