Infobae y Malditos Nerds se unen para transformar la industria del gaming y el entretenimiento

Infobae selló una alianza con Malditos Nerds, una reconocida productora de contenidos especializada en gaming, para crear un nuevo vertical dedicado al fascinante universo de los videojuegos.

La nueva plataforma les ofrecerá a los fanáticos, y a quienes busquen descubrir nuevos contenidos una oferta de información que abarca videojuegos, cine, series, streaming, tecnología, esports y animé. Todos ellos con la mejor calidad de imágenes y videos.

El espacio incluirá reviews, anticipos, noticias, puntos de vista y entrevistas que proporcionarán a los usuarios una visión completa y actualizada del mundo en todo lo referente a la cultura pop.

Detrás de esta unión están los empresarios Mario Pergolini y Daniel Hadad.

Pergolini, conductor, productor y precursor en la creación de plataformas de transmisión de contenido, es el dueño de Vorterix, uno de los multimedios más importantes del país, archivo único de entrevistas a músicos y artistas, shows en vivo de bandas nacionales e internacionales, producciones propias y transmisiones de festivales.

Hadad es CEO y fundador de Infobae, el sitio de noticias en español más leído del mundo con redacciones en Argentina, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España. Además fue el creador del canal de noticias C5N y de las radios 10, Mega, Pop, Vale y TKM.

Con esta nueva alianza, se potenciará Malditos Nerds, fundada en 2007 junto a Maximiliano Peñalver, como sitio de referencia en la Argentina y la región para toda la información relacionada a los videojuegos y al entretenimiento.

El nuevo vertical tendrá transmisiones en vivo de eventos nacionales e internacionales, que les permitirán a sus espectadores disfrutar de contenidos exclusivos y estar al tanto de las novedades del mundo del gaming antes de los lanzamientos oficiales.

Malditos Nerds en Infobae ofrecerá coberturas de los eventos más destacados como los premios The Game Awards en Los Ángeles con traducción simultánea al español, la Tokyo Game Show en Japón, la San Diego Comic Con y la GamesCon en Alemania, entre otros.

También habrá seguimiento de los torneos más importantes de esports en 2023. Entre ellos se destacan el Worlds 2023 de League of Legends en Corea del Sur, The Invitational de DOTA 2 en Seattle, Washington, el Counter Strike GO Major y el Valorant Champions Tour en Los Ángeles.

Malditos Nerds organizará eventos y torneos propios, ligas o programas especiales, volcando toda su experiencia a la generación de contenido. Además, sus acuerdos con Boca Juniors Gaming y River Plate Gaming les permitirá a los lectores de Infobae enterarse antes y mejor de todas las novedades de los clubes más importantes de la Argentina.

El nuevo vertical de Gaming de Infobae contará con cinco programas audiovisuales semanales:

Maldito animé: en el que se brindará información, recomendaciones y debates sobre los anime más populares del momento. Conducido por Bichi Branchi, Joaco Frere y Lucas Rivarola, se transmitirá todos los lunes a las 18 horas.

Malditas series: un espacio semanal en el que se analizarán y criticarán las series más obsesionantes, divertidas, sorprendentes o decepcionantes. Este programa, conducido por Ana Manson, Agustín Eme y Lucía Agosta, se emitirá todos los martes a las 18 horas.

Malditos games: un podcast que abarcará todo el universo gamer, desde los clásicos hasta los últimos lanzamientos. El equipo de Malditos Nerds, encabezado por el analista relevante para cada juego, ofrecerá análisis y reseñas de los títulos más esperados. El programa se transmitirá todos los miércoles a las 18 horas.

Malditas pelis: dedicado al séptimo arte, donde se analizarán y debatirán los estrenos más importantes del cine. Conducido por Ana Manson, Agustín Eme y Lucía Agosta, se emitirá todos los jueves a las 18 horas.

Nerdipedia: un programa semanal que explorará a fondo el mundo de los videojuegos, el cine, las series, los cómics, la tecnología y la cultura pop. Yes Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereyra serán los anfitriones de este apasionante recorrido por la industria del entretenimiento. El programa se transmitirá todos los viernes a las 18 horas.

La alianza entre Infobae y Malditos Nerds propone un nuevo medio digital exclusivo que promete llevar la pasión por el gaming y el entretenimiento a un público más amplio, brindando contenido de calidad y eventos de primer nivel. Se trata del nacimiento de un referente en la industria, que conectará a los fanáticos de todo el mundo con las últimas noticias, reseñas y experiencias en el apasionante mundo de los videojuegos.