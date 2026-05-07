Felipe Pettinato habló de su presente tras una nueva acusación: “Estoy limpio hace mucho tiempo”

Felipe Pettinato aparece cubriendo su rostro con una mano mientras se refiere a una nueva denuncia y un pedido de prisión domiciliaria

La reciente aparición de Felipe Pettinato frente a las cámaras, tras conocerse una nueva denuncia judicial, volvió a poner al hijo del músico y conductor Roberto Pettinato en el centro de la agenda mediática. El joven fue abordado por Martín Salwe para el programa La mañana de Lape, donde, visiblemente incómodo, respondió en la vía pública sobre la notificación de la Justicia y los cargos en su contra.

Cabe destacar que a mediados de abril, la Justicia lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte de Melchor Rodrigo. Esa sentencia no implicó prisión efectiva pero sí impuso pautas de conducta y un seguimiento judicial, que el propio Pettinato reconoció estar cumpliendo. La condena derivó en una nueva causa: una denuncia por presunta estafa, con el pedido concreto de prisión domiciliaria.

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La nueva denuncia incluye la acusación de falsificar recetas médicas. Según el reporte, Pettinato fue indagado y procesado, y la Justicia habría decretado su arresto domiciliario. Esta información fue replicada y amplificada en redes, sumando presión sobre el entorno del mediático.

Consultado por Salwe sobre la notificación, Pettinato respondió: “Estoy notificado, no es efectiva y bueno, se va a definir la semana que viene, creería. Es una más, es algo que se desprende de la causa anterior”. Con estas palabras, intentó relativizar el impacto de la nueva denuncia, enmarcándola como una consecuencia de procesos judiciales previos y no como un episodio aislado.

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El 20 de abril pasado Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo

La entrevista se desarrolló en la calle, en un tono tenso. Pettinato, encapuchado y tapando su rostro, evitó detenerse y contestó con frases breves y evasivas. Interrogado sobre si asume alguna responsabilidad o hace “algún tipo de mea culpa” respecto a las causas en su contra —abuso, incendio y falsificación de documentos—, respondió lacónico: “Sí, esas son las causas, no voy a responder eso”.

El testimonio directo de Pettinato, en este contexto, revela la estrategia de no brindar detalles ni aceptar responsabilidad pública mientras la causa sigue en trámite. Acto seguido, dio detalles acerca de cómo fue informado. “Me llegó la notificación por la policía. Aún no me reuní con mi abogado ni leí el legajo. Estoy al tanto de muy poco así que todavía no tengo nada que decirle al público tampoco. No sé de qué me acusan realmente”, expresó mientras arribaba a su domicilio.

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La nueva investigación judicial se suma a un historial reciente de causas. Felipe ya había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por el incendio culposo que derivó en la muerte de Melchor Rodrigo. Además, existen causas previas: una por supuesto abuso y otra por falsificación de documentos. La acumulación de expedientes muestra un entramado judicial que sigue en desarrollo y que, según Pettinato, se vincula entre sí.

En cuanto a la pregunta sobre la supuesta falsificación de recetas, Pettinato evitó mirar a cámara y continuó cubriéndose el rostro: “Yo no puedo responder eso porque no lo hacía”. La negativa fue contundente, pero sin mayores explicaciones, dejó abierta la interpretación sobre el avance de la investigación.

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Melchor Rodrigo, el neurólogo de Felipe Pettinato que murió en el trágico incendio

La situación judicial de Pettinato incluye distintas medidas cautelares y requisitos impuestos por la Justicia. Según sus propias palabras, “siempre estuve en tratamiento y voy a continuar, es una pauta y además me hace bien. Obviamente desde hace mucho tiempo estoy limpio”. De este modo, buscó subrayar el cumplimiento de las condiciones judiciales y el mantenimiento de su salud.

El seguimiento mediático sobre Felipe Pettinato no se limita a las novedades judiciales. Días después de la condena por la muerte de Melchor Rodrigo, fue criticado por aparecer en un cine acompañado por una amiga. Consultado sobre esta exposición, le restó importancia y cerró la interacción con una frase que generó polémica: “Estuvo buena la película”.

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La respuesta, breve y sin intención de profundizar en la controversia, se produjo justo antes de ingresar a su domicilio, reforzando la postura de no dar explicaciones públicas sobre su vida privada ni sobre los procesos judiciales en curso.