Ubisoft, responsable de exitosas franquicias, ya puso el foco en el futuro y prepara juegos para las nuevas consolas. Su productividad es sorprendente ya que solo este año lanzó nuevas entregas de Far Cry, The Division, Just Dance y Ghost Recon, entre otros títulos, y anticipó esta semana que ya está desarrollando cinco juegos para la próxima generación.