Es muy difícil pensar que Sony no está desarrollando el nuevo God of War para que salga junto a su nueva consola. Actualmente existen ofertas de trabajo publicadas por Sony Santa Mónica, las cuales tienen como requisito conocer acerca de la saga God of War y tener experiencia con plataformas de la siguiente generación. Todo apunta que GOD 2 está en camino y se podrá disfrutar de más historias de Kratos y Atreus para la alegría del público. Cabe destacar que el Game Of The Year del 2018 fue para la edición anterior de la franquicia.