Aston Villa goleó 4-0 al Forest y jugará la final de Europa League: de la atajada clave de Dibu Martínez a la enorme asistencia de Buendía

Aston Villa goleó 4-0 al Nottingham Forest en Villa Park, levantó el 0-1 que había sufrido en la ida de las semifinales y avanzó a la final de la UEFA Europa League con notables rendimientos de Emiliano Martínez y Emiliano Buendía. El 20 de mayo se medirá al Friburgo de Alemania.

Todos los flashes estaban colocados en el Dibu, pero la actuación de Buendía se llevó los elogios. Su excelente trabajo defensivo se complementó con su aporte en el área rival, y así llegó el 1-0 de los Villanos.

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A los 35 minutos, el volante ofensivo de 29 años pasó a Elliot Anderson y Jair con un gran pie a pie en el rectángulo mayor y mandó un buscapié para que Ollie Watkins empuje la pelota a la red. A continuación, el comentarista de ESPN, Jorge Baravalle, apuntó al argentino como el “autor intelectual” de la acción y lo halagó: “Hizo una jugada digna de los mejores del mundo”.

*El gol de Buendía para el 2-0 en Birmingham

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El jugador de la selección argentina fue el principal protagonista del encuentro de vuelta con la anotación de un penal a los 57 minutos para levantar el 0-1 de la ida y dejar arriba en la eliminatoria a los Villanos. El príncipe William siguió las acciones desde las tribunas y se lo notó eufórico con el segundo gol de su equipo.

El trabajo de Emiliano Buendía profundizó su excelente momento. No es casualidad que sea la temporada con mayor cantidad de partidos disputados en sus cinco años con esta camiseta. Jugó todos los encuentros de la Europa League, ya sea como titular o entrando desde el banco, y acumula 10 goles y 8 asistencias en 50 compromisos. De hecho, le marcó un tanto este domingo al Tottenham, pero no pudo evitar la derrota 2-1 como local por la Premier League.

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Por otro lado, Emiliano Martínez no tuvo mucho trabajo en la noche europea, aunque sí se destacaron dos momentos puntuales de su partido. Antes del pitazo inicial de Glenn Nyberg, el arquero quiso impedir que los jugadores del Nottingham Forest hagan una arenga en la mitad del campo que le pertenecía al Aston Villa (de ese lado estaban los hinchas visitantes) y les indicó que debían irse a su lado. Sin embargo, no pudo evitar que el plantel rival haga su ritual.

*El extraño pedido del Dibu Martínez

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Ya en el plano futbolístico, se destacó una intervención que fue clave para el trámite general. A los 70 minutos, apareció en toda su inmensidad para evitar el festejo de Chris Wood. La jugada fue anulada por fuera de juego, pero en la transmisión de ESPN precisaron que no había offside y, si terminaba en gol, hubiera sido revisada por el VAR.

El descuento del Nottingham Forest podría haber mandado la historia al alargue, pero no fue así y John McGinn liquidó el pleito en el cuarto de hora final con un doblete para sellar el 4-0 final.

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Con esta victoria, el Dibu Martínez alcanzó las 13 vallas invictas en 41 juegos de la presente temporada. Cinco de esos arcos en cero sucedieron en la Europa League ante Maccabi Tel Aviv de Israel en la Fase Liga, en la llave de octavos de final contra Lille de Francia y en las revanchas de los cuartos y semis ante Bologna de Italia y Nottingham Forest de Inglaterra. Las ocho restantes se registraron en la Premier League.

*La atajada del Dibu a Chris Wood

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Está cerca de romper su mejor registro de vallas invictas en estas seis temporadas con el Aston Villa. Quedó a dos de igualar las 15 en 38 partidos de su primera temporada (2020/21), que correspondieron en su totalidad al torneo local. Cabe remarcar que los Villanos recién volvieron a competencias internacionales en 2023.

Emparejó esa marca en la 2024/25, pero alcanzó ese número en 53 compromisos. Estuvo cerca de empatarlos en la 2023/24 con 14 vallas invictas en 47 duelos. Sus peores rendimientos fueron en la 2021/22 y la 2022/23 con 11 arcos en cero en 37 cotejos entre Premier League, FA Cup y Copa de la Liga de Inglaterra.

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En el lado del Forest, resaltó la presencia de Nicolás Domínguez en la formación inicial del entrenador Vitor Pereira. El ex hombre de Vélez, que tuvo minutos en la selección argentina, comenzó la temporada en plena recuperación de una lesión en los meniscos de la pierna izquierda y sumó rodaje hasta ser una pieza fundamental del equipo. Un dato que evidencia eso es que completó los 90 minutos en los últimos cinco partidos de la UEFA Europa League.

*El resumen del partido

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Aston Villa pasó a la final del miércoles 20 de mayo en el Besiktas Park de Estambul, Turquía. Vale remarcar que no gana una copa internacional desde la Intertoto 2001.

En la otra serie, el Friburgo de Alemania eliminó al SC Braga de Portugal con un global de 4-3 en los 180 minutos y buscará alzar su primer trofeo internacional en 121 años de historia.

Formaciones:

Estadio: Villa Park

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

VAR: Jérome Brisard (Francia)