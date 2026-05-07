La Asamblea Legislativa ratifica enmiendas constitucionales que permiten la representación de la diáspora en El Salvador

La Asamblea Legislativa ratificó los cambios constitucionales con mayoría calificada./ (Asamblea Legislativa)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves la ratificación de una reforma constitucional que posibilita la creación de una circunscripción electoral exclusiva para los salvadoreños en el exterior, con lo cual este sector de la población podrá elegir de manera directa a sus representantes en el Órgano Legislativo.

La votación obtuvo un respaldo mayoritario y marca un cambio en la forma de representación política para la diáspora, estimada en más de tres millones de ciudadanos.

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De acuerdo con la discusión de los parlamentarios, la reforma modifica el primer inciso del artículo 79 de la Constitución, de modo que se establece que las circunscripciones electorales se definirán tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Hasta ahora, los votos emitidos fuera del país no contaban con una circunscripción propia ni con diputados que representaran de manera exclusiva a los salvadoreños residentes fuera de las fronteras nacionales.

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Cristian Guevara, diputado del partido Nuevas Ideas, explicó ante el pleno que la reforma implica que, además de las catorce circunscripciones actuales, se sumará una número quince, destinada específicamente a la diáspora.

“Así como actualmente hay catorce circunscripciones y los salvadoreños pueden escoger por cualquiera de esas circunscripciones, estamos discutiendo la posibilidad de crear una nueva circunscripción, la número quince, para que representen a los salvadoreños que viven en el exterior. Esta es la única discusión que estamos teniendo hoy, es decir, darle la posibilidad a los salvadoreños del exterior que tengan sus propios candidatos y que estos voten por ellos”, explicó.

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Según los datos presentados durante la sesión, más de 950,000 salvadoreños poseen su domicilio registrado fuera del país, lo que evidencia la magnitud de la comunidad en el exterior.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, destacó la relevancia del cambio y solicitó la votación para ratificar el acuerdo de reforma constitucional número siete, aprobado por el pleno.

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Los datos oficiales indican que hay más de 950 mil salvadoreños en el exterior habilitados para votar. /(Foto cortesía Asamblea Legislativa)

Durante la discusión, la diputada Alexia Rivas, también de Nuevas Ideas, dio lectura al dictamen favorable y subrayó que la propuesta responde a la necesidad de garantizar representación efectiva y cumplimiento del principio de igualdad del voto.

“De ellos, más de novecientos cincuenta mil tienen domicilio registrado fuera del país. Este dato refleja la dimensión de una comunidad que ya participa en el sistema político del país y que hoy merece un reconocimiento estructural, con una representación específica por primera vez en la Asamblea Legislativa, con diputados a quienes podrán elegir en elecciones libres”, sostuvo.

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En la plenaria, se mencionó que los representantes del Viceministerio de Relaciones Exteriores, el Registro Nacional de las Personas Naturales y el Tribunal Supremo Electoral comparecieron ante la Comisión Política para aportar insumos técnicos y destacar la importancia de la reforma. Durante esos encuentros, las autoridades del Registro Nacional informaron que, en las elecciones celebradas en 2024, 331,756 salvadoreños residentes en el extranjero ejercieron el voto, cifra que contrasta con los 3,808 participantes en procesos anteriores.

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, sostuvo que la creación de una circunscripción electoral para la diáspora “permitirá que la diáspora elija directamente a sus representantes, así como la nueva forma de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral”.

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Durante el debate parlamentario, Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas, afirmó que la medida representa un avance fundamental para el fortalecimiento democrático.

“Con lo que vamos a aprobar, estamos diciendo no solamente a nuestros ciudadanos salvadoreños, sino que al mundo entero, que El Salvador es un Estado que le sigue apostando al fortalecimiento de la democracia. Porque nuestra Constitución dice que todo ciudadano salvadoreño debe de tener derecho al voto y de ser representado”.

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La Comisión Política de la Asamblea Legislativa discutió esta semana la reforma constitucional.

La reforma establece que “en el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral en el territorio de la República es la población y en el extranjero, el registro electoral”.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), dijo que para la circunscripción número 15 sería ideal restarle diputados a los departamentos que registran los mayores índices de migración; es decir, La Unión, Cabañas, Chalatenango, San Miguel, Morazán y Usulután; no así a los departamentos de San Salvador y La Libertad, cuyas estadísticas de migración no son las más altas.

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La aprobación fue respaldada por la mayoría de diputados presentes, consolidando un cambio normativo que responde a una demanda histórica de la diáspora salvadoreña y que redefine la estructura de representación política en el país.