El Banco Central sigue comprando dólares y las reservas rozaron los USD 46.000 millones

El BCRA hilvanó 82 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 82 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario, impulsado por intervenciones oficiales y acuerdos tanto con el sector privado como con organismos estatales. Este jueves, la entidad incorporó USD 35 millones, la menor compra en un mes, lo que lleva el total comprado a más de USD 7.300 millones en lo transcurrido de 2026.

Desde la puesta en marcha del actual esquema monetario en enero, el BCRA adquirió USD 7.375 millones, lo que representa más del 73% del objetivo fijado para el año. En abril, las compras alcanzaron USD 2.769 millones, el monto mensual más alto registrado en 2026, aunque en los últimos días se registró una desaceleración.

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En efecto, desde la última semana del mes pasado se observa una menor compra de divisas por parte del organismo monetario. A partir del 23 de abril, solo logró superar los USD 100 millones en una oportunidad (USD 207 millones el 30/04). Antes del período mencionado, venía adquiriendo dólares a un mayor ritmo y, en lo que va de mayo, adquirió USD 55 millones diarios, en promedio.

No obstante, desde el Ministerio de Economía destacaron que todavía no ingresó la liquidación fuerte del agro por la cosecha gruesa, lo que implicará una mayor oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Parte de ese flujo podría ser absorbido por el BCRA.

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El cumplimiento de la meta anual se ubica en 73,7 por ciento. Sin embargo, los pagos de deuda del Tesoro realizados con divisas compradas al propio Central atenuaron el crecimiento neto de las reservas en el primer trimestre.

Para mantener el ritmo de compras, el BCRA emitió pesos pero no utilizó mecanismos de esterilización. En su lugar, el Tesoro colocó deuda en licitaciones en moneda local para absorber liquidez y evitar presiones sobre el dólar y la inflación.

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Las proyecciones oficiales estiman que el saldo neto de compras en 2026 estará entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, en función del ingreso de divisas y la demanda interna de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que estos elementos resultan determinantes para el balance anual.

La liquidación de la cosecha gruesa aportará una suma relevante de dólares, lo que favorecería la acumulación de reservas. Además, la llegada de fondos por emisiones de deuda corporativa en el exterior podría sumar más de USD 3.200 millones en los próximos meses, reforzando la capacidad de compra y la estabilidad en el mercado cambiario.

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Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales alcanzaron los USD 45.961 millones, con una merma diaria de USD 277 millones, explicada por un crecimiento de las cotizaciones de los activos que integran el stock del Central.

El máximo nivel de reservas durante la actual gestión se registró en febrero, con USD 46.905 millones, cifra que no se observaba desde 2018. El descenso posterior respondió a obligaciones de deuda externa y a la volatilidad en los mercados, factores que influyeron en el valor de activos como el oro y los títulos públicos.

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El dólar volvió a subir

El volumen negociado en el mercado de cambios disminuyó por tercer día consecutivo y se ubicó por debajo de los 400 millones de dólares. Aunque este valor es relevante en otros momentos del año, resulta bajo para mayo, un mes en el que el incremento de las exportaciones agrícolas suele llevar el superávit comercial a su punto más alto.

Las compras oficiales en el mercado de contado continuaron, mientras que la demanda por parte de privados mostró mayor solidez en las últimas semanas. En este contexto, el dólar mayorista avanzó ocho pesos (0,6%) y cerró a $1.396, con un total de USD 394,7 millones operados en el segmento spot. En lo que va de mayo, el tipo de cambio acumula una suba de cinco pesos, equivalente a 0,4%.

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El techo del esquema cambiario se fijó en $1.716,13, lo que dejó al dólar mayorista a 320,13 pesos, o un 22,9% por debajo de ese tope, un margen holgado que permite absorber divisas y fortalecer las reservas.