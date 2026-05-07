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“Profe, ¿se suspendió la prenda”: el día que Messi perdió un juego en la Selección y dio un ejemplo de humildad

El preparador físico, Luis Martín, recordó una divertida anécdota de un entrenamiento en el que el capitán mostró su sencillez ante el plantel campeón del mundo

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La anécdota de una prenda que debió cumplir Lionel Messi en un entrenamiento contada por Luis Martín

La conducta cotidiana de Lionel Messi dentro del plantel de la Selección Argentina es, para muchos, una muestra de cercanía y sencillez pocas veces vista en figuras de su calibre. Según el preparador físico Luis Martín, esa actitud es deliberada y transforma la dinámica grupal, superando cualquier expectativa que pueda generar su popularidad internacional o el respeto casi reverencial de sus compañeros.

La humildad de Messi fue utilizada por Martín para ilustrar la magnitud de su figura: “Es una persona que destraba cualquier situación. Habíamos hecho un juego y el que perdía tenía que hacer flexiones antes de la entrada en calor. Él no sabía porque yo venía con el resto haciendo los trabajos y como que le expliqué así nomás. Como lo expliqué así nomás y él no lo sabía, perdió”, recordó el preparador físico en un anticipo de la entrevista con Clank!

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La anécdota se tornó graciosa y sirvió para mostrar cómo el crack rosarino es uno más junto con sus compañeros. “Te imaginás... Todos los pibes, esperando a ver qué decía yo. Si le decía que haga flexiones de brazos o no. Los pibes me volvían loco y me cargaban: ‘¿Qué, Profe, se suspendió la prenda?’. Era todo cuestiones de uno. Le digo ‘Leo, bueno, hay que hacer flexiones de brazos porque perdiste’. Se tira al piso, hace las flexiones de brazos”, relató el profesor.

La historia relatada por Martín es otra muestra de la humildad de Leo. Entendió el momento, el juego interno con sus compañeros, respetó al preparador físico y se prestó a la prenda. Fue uno más, a pesar de ser el capitán del seleccionado y de sus múltiples pergaminos.

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Martín subrayó que Messi suele actuar para disolver la distancia que impone su estatus: “Él hace todas esas cosas para que vos lo bajes del póster. Él te produce el acercamiento, viene con el mate, te invita a jugar al truco... Él viene y hace eso”.

Lionel Messi y Luis Martín
Lionel Messi y Luis Martín luego de conquistar la Copa América de 2024

Para el preparador físico, este tipo de iniciativas refuerza el carácter accesible que distingue al futbolista más allá de su esfera deportiva. Estas escenas, asegura Martín, son frecuentes en la convivencia del plantel y se replican tanto en actividades informales como en el día a día durante las concentraciones, según recogen las imágenes y testimonios compartidos por otros integrantes de la selección.

El testimonio de Martín acerca de la personalidad de Messi aborda de manera directa la pregunta central sobre el contenido de la entrevista: Messi, pese a su jerarquía y visibilidad internacional, desarrolla sistemáticamente gestos que desmontan la distancia con sus pares y propician un ambiente de confianza dentro del grupo, según explicó el preparador físico del plantel argentino.

Martín también dedicó palabras de gratitud a Lionel Scaloni por haberlo elegido para integrar su cuerpo técnico, a pesar de que venía de trabajar con divisiones juveniles. “No me va a alcanzar la vida para agradecerle. Yo venía de entrenar a chicos de 14 años y él siguió confiando en mí. Eso no tiene precio”, afirmó el preparador físico, resaltando la oportunidad recibida dentro de la estructura del seleccionado argentino.

Lionel Messi cumplirá 39 años el próximo 24 de junio. En Canadá, Estados Unidos y México jugará su sexta Copa del Mundo y buscará revalidar la conquista con el seleccionado nacional conseguida en Qatar 2022.

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