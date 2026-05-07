Contenedores, cero emisiones y sostenibilidad: cuáles son los 6 estadios más sustentables del mundo

La sustentabilidad redefine la arquitectura de los estadios deportivos en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los estadios sustentables está transformando la infraestructura deportiva a nivel mundial. Desde América hasta Europa y Catar, diversos recintos emblemáticos han adoptado energía renovable, gestión de residuos avanzada y materiales reciclados como parte integral de su diseño y operación, según un análisis de AD Magazine.

Los estadios más sustentables del mundo incluyen ejemplos en Atlanta, Catar, Reino Unido, Santa Clara y Ámsterdam. Estos recintos se distinguen por incorporar energía renovable, sistemas de gestión eficiente de agua y residuos, y estrategias como estructuras modulares o techos verdes.

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Las certificaciones internacionales y reconocimientos ambientales refuerzan su contribución como referentes de arquitectura y gestión responsable en el ámbito deportivo global.

El Mercedes-Benz Stadium en Atlanta destaca por su certificación LEED Platino y sistemas avanzados de energía solar. (Foto: Mercedes-Benz Stadium)

La sustentabilidad en los estadios modernos se fundamenta en la adopción de energía renovable, reducción y reutilización de residuos, empleo de materiales reciclados y promoción de la movilidad sostenible.

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El uso de paneles solares, sistemas de captación y reciclaje de agua de lluvia, y techos verdes es habitual en estos proyectos innovadores.

También cobran importancia las estaciones de carga para vehículos eléctricos y el incentivo al transporte público, mostrando un enfoque integral que reduce el consumo energético y limita las emisiones.

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Estadios destacados y sus tecnologías en sostenibilidad

El estadio 974 de Catar revoluciona la construcción modular usando contenedores marítimos reciclados. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1. Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Estados Unidos)

El Mercedes-Benz Stadium en Atlanta logró la certificación LEED Platino con la puntuación más alta registrada para una sede deportiva.

Entre sus innovaciones figuran 4.000 paneles solares, espacios de carga para coches eléctricos, jardines urbanos y un sistema de aguas pluviales que reduce el consumo en un 47%. Además, el recinto ha recibido los reconocimientos TRUE Platinum y LEED Zero por su gestión eficiente de residuos.

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2. El estadio modular 974 en Catar

En Catar, el estadio modular 974, inaugurado en 2022, está construido con 974 contenedores marítimos reciclados. Permite desmontar la estructura y minimiza el uso de materiales nuevos, además de generar menos residuos y una significativa reducción de la huella de carbono. Este proyecto obtuvo la certificación de cuatro estrellas del Sistema de Evaluación de la Sostenibilidad Global (GSAS).

El estadio del Forest Green Rovers en Reino Unido innova con un campo orgánico y menú completamente vegano

3. Forest Green Rovers en Reino Unido

En el Reino Unido, la sede del Forest Green Rovers destaca por su estrategia ecológica: utiliza más de 100 paneles solares, recopila agua de lluvia, mantiene el primer campo orgánico libre de pesticidas y fertilizantes químicos, y emplea un robot cortacésped impulsado por energía solar.

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El menú del estadio es completamente vegano, se promueve el transporte público y existen estaciones de carga para autos eléctricos.

4. Levi’s Stadium en Santa Clara (Estados Unidos)

El Levi’s Stadium en Santa Clara, distinguido con la certificación LEED Oro, integra un techo verde que contribuye al aislamiento térmico y disminuye el consumo energético. Cuenta con más de 1.000 paneles solares que abastecen de energía al estadio, junto a sistemas de reutilización de agua y programas de reciclaje aplicados en los días de encuentro.

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El Levi’s Stadium en Santa Clara integra un techo verde y más de mil paneles solares para reducir el consumo energético. (Kirbetween the New England Patriots and the Seattle Seahawks by Lee-Imagn Images)

5. Ajax en Ámsterdam (Países Bajos)

En Ámsterdam, el estadio del Ajax incorpora 4.200 paneles solares en su techo, sistemas de reciclaje de agua de lluvia y una calefacción limpia que utiliza agua de un lago cercano. El mobiliario del recinto se fabrica con etileno renovable derivado de caña de azúcar, eliminando así el plástico convencional.

6. Tottenham Hotspur Stadium en Londres (Reino Unido)

El Tottenham Hotspur Stadium en Londres apuesta por alcanzar las cero emisiones netas de carbono en 2040. Opera únicamente con energía renovable, ha eliminado los plásticos de un solo uso y fomenta el transporte público. Sus premios ambientales incluyen el ECOsmart Platinum y la certificación ISO 20121.

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Certificaciones internacionales y tendencias globales

El estadio del Ajax en Ámsterdam utiliza energía solar, calefacción limpia y mobiliario fabricado con materiales renovables.(Instagram /stadiums.de)

El reconocimiento de organismos internacionales es fundamental para consolidar la credibilidad de los proyectos sustentables.

Certificaciones como LEED, TRUE Platinum, LEED Zero y la certificación GSAS distinguen a los recintos que cumplen estándares estrictos en reducción de residuos y eficiencia energética. Adicionalmente, premios como ECOsmart Platinum y la acreditación ISO 20121 premian a las instalaciones que adoptan directrices ambientales de alto nivel.

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Estas distinciones, según el medio citado, se han convertido en modelos a seguir para otras infraestructuras deportivas y alientan la tendencia de implementar operaciones responsables con el medio ambiente en eventos de gran escala.

El Tottenham Hotspur Stadium en Londres avanza hacia las cero emisiones netas y elimina plásticos de un solo uso. (Reuters/Matthew Childs)

Así, los estadios avanzan como ejemplos claros de cómo la arquitectura y el deporte pueden impulsar transformaciones reales en la relación entre sociedad e infraestructura.

La consolidación de los estadios sustentables evidencia que la incorporación de tecnologías ecológicas ya es esencial para el desarrollo urbano y deportivo, instaurando un nuevo paradigma en el que la innovación arquitectónica y la responsabilidad ambiental avanzan de la mano, como señala AD Magazine.