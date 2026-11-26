Nidal Malik Hasan recibió la condena a muerte en 2013 por el tiroteo en Fort Hood que dejó 13 muertos y más de 30 heridos (Policía del condado Bell vía AP).

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Un juez federal de Kansas convocó para el lunes 30 de noviembre una audiencia pública sobre la solicitud de Nidal Malik Hasan de suspender su ejecución, prevista para el 3 de diciembre por fusilamiento. La resolución no detuvo por ahora la pena de muerte, pero activó un calendario acelerado a tres días de la fecha fijada.

El acusado, de 56 años, fue condenado a muerte en 2013 por el tiroteo del 5 de noviembre de 2009 en Fort Hood, Texas, actualmente denominado Fort Cavazos. El ataque dejó 13 muertos y más de 30 heridos, precisó CBS Austin.

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Hasan, exmayor y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos, busca tiempo para presentar una petición de hábeas corpus ante la justicia federal civil con la que pretende impugnar la legalidad de su detención y condena. La petición fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en su nombre.

En el escrito judicial, recogido por The New York Times, Hasan argumentó que durante su corte marcial se vulneraron sus derechos constitucionales. Según planteó, el juez le impidió argumentar que actuó en el tiroteo bajo la premisa de “defender a otras personas”.

A su vez, alegó que el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, intervinieron de manera ilegal en el sistema de justicia militar y actuaron por sesgos raciales y religiosos, reportó ABC News.

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El magistrado de distrito Anthony Mattivi dispuso que Hasan comparezca personalmente a la audiencia de las 10, hora central, en el tribunal federal Robert J. Dole de Kansas City.

El exmilitar acusó a Donald Trump y Pete Hegseth de intervenir en la justicia militar con sesgos raciales y religiosos (U.S. Army).

La Justicia fijó plazos urgentes antes de definir el pedido de Hasan

De acuerdo con la orden judicial, el Gobierno deberá presentar su respuesta antes del mediodía del viernes 27 de noviembre. Hasan podrá replicar hasta el mediodía del sábado 28, informaron CBS Austin y el medio KXXV, afiliado de ABC News.

El condenado pidió, de manera condicional, la asistencia de un abogado de la Unidad de Hábeas Corpus en Casos Capitales del Cuarto Circuito.

En la audiencia del lunes, el juez también tratará la solicitud de Hasan de ejercer su propia defensa y el posible nombramiento de abogados adicionales.

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Mattivi señaló en su resolución que el tribunal reconoce la urgencia del caso y recordó el deber de revisar con especial cuidado las sentencias de muerte. Por ello, explicó que no puede dar una resolución sin escuchar a Hasan.

El Gobierno deberá trasladarlo desde la Prisión Disciplinaria de Estados Unidos, con medidas de seguridad coordinadas con el Servicio de Alguaciles Federales, reportó KXXV.

El Servicio de Alguaciles Federales coordinará el traslado del condenado desde la Prisión Disciplinaria de Estados Unidos hasta Kansas (Oficina del Sheriff del Condado de Bell).

Hasan enfrentaría una ejecución inédita en más de seis décadas

El exoficial agotó las apelaciones dentro de la justicia militar y su caso fue desestimado por la Corte Suprema. Posteriormente, Donald Trump aprobó la condena en octubre y autorizó al Ejército a establecer la fecha de ejecución. La ejecución está programada para la 13 del 3 de diciembre en Fort Hood.

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La ejecución de Hasan inicialmente quedó rodeada de controversia después de que el secretario de Defensa planteara la posibilidad de transmitirla en directo para que el público pudiera verla. Sin embargo, Trump descartó después esa alternativa y sostuvo que el fusilamiento se realizaría según lo previsto.

La ejecución será la primera de un integrante de las fuerzas armadas estadounidenses desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945, detalló NBC News.