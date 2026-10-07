El Ejército de EEUU fijó para diciembre la ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre de Fort Hood

Nidal Hasan, acusado de matar a 13 personas y herir a 31 en un tiroteo ocurrido en noviembre de 2009 en Fort Hood, aparece en una fotografía de archivo sin fecha facilitada a Reuters el 29 de junio de 2012 (REUTERS/Oficina del Sheriff del Condado de Bell/Foto facilitada/Archivo)

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El Ejército de Estados Unidos programó para el 3 de diciembre la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el ex mayor y psiquiatra militar condenado a muerte por el asesinato de 13 personas y las heridas a otras 32 en la base de Fort Hood, Texas, en 2009.

El secretario interino del Ejército, Adam Telle, fijó la ejecución para las 13.00 (hora local), en las instalaciones de Fort Hood, el mismo lugar donde ocurrió el ataque. La orden establece que un pelotón de fusilamiento, bajo mando del comandante del Cuartel Disciplinario de Estados Unidos, cumplirá la sentencia.

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La decisión se conoció después de que el presidente Donald Trump autorizara la ejecución a pedido del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la aprobación presidencial se comunicó el lunes 5 de octubre de 2026. La medida aún podría quedar suspendida si Hasan presenta un recurso de hábeas corpus ante la Justicia federal civil.

Hasan, de ascendencia palestina, atacó el 5 de noviembre de 2009 a soldados desarmados en un edificio médico de la entonces mayor base militar del país. Durante el tiroteo gritó “Allahu Akbar”, expresión árabe que significa “Dios es grande”. El ex militar recibió disparos de las fuerzas de seguridad cuando fue reducido, lesiones que le causaron paraplejia. El Gobierno estadounidense lo identifica como “terrorista” y “yihadista” en sus comunicaciones sobre el caso.

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La ejecución sería la primera pena capital aplicada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde 1961.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en el astillero Sparrows Point, en el condado de Baltimore, Maryland (EE. UU.), el 6 de octubre de 2026 (REUTERS/Eric Lee)

El militar recibió la pena de muerte en 2013 por el asesinato, una condena que un tribunal militar aprobó por unanimidad. La sentencia lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado. Hasan optó por ejercer su propia defensa, no convocó a testigos, no declaró ante el tribunal y tampoco negó los hechos.

Los abogados que el tribunal le asignó expresaron preocupación porque entendían que el acusado buscaba su propia ejecución. Hasan, que entonces tenía el rango de mayor, abrió fuego contra soldados dentro del edificio.

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La investigación concluyó que rechazaba las operaciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Además, estableció que mantuvo contactos por internet con Anwar al Awlaki, clérigo radical vinculado a Al Qaeda en la Península Arábiga. Awlaki, ciudadano estadounidense, murió después en un ataque con drones de Estados Unidos en Yemen. El condenado estaba armado con una pistola FN Herstal, que había comprado legalmente en una tienda en Killeen, Texas, por más de 1.100 dólares.

Hasan permanece detenido en la prisión militar de Fort Leavenworth, Kansas, a la espera de la ejecución por fusilamiento que el Ejército estadounidense programó para el 3 de diciembre. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, fue quien había recomendado a Trump “la pena de muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos para el terrorista condenado”, según declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X.

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(Con información de Associated Press y Europa Press)