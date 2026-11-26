El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una investigación sobre presuntas violaciones a la ley estatal de aborto (@AGJamesUthmeier)

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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidió el martes 24 de noviembre a la Junta de Medicina del estado que revoque la licencia del ginecólogo Sylvester Braithwaite, de North Miami Beach, a quien acusa de haber practicado al menos 149 abortos ilegales entre junio de 2024 y septiembre de 2026.

Uthmeier lo afirmó en un mensaje en la red social X. Según escribió, se trata de “informes iniciales de funcionarios de salud del estado” y la cifra podría ascender a 180, de acuerdo con lo informado por medios locales. Hasta el miércoles, no se habían anunciado públicamente cargos penales contra el médico.

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Qué dice la orden oficial

El mismo día, el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, firmó una orden de restricción de emergencia de la licencia.

El documento del Departamento de Salud, que publicó el Florida Phoenix, medio digital de Florida, sostiene que Braithwaite realizó más de 50 abortos electivos en embarazos de más de seis semanas entre junio y septiembre de 2026.

La orden afirma que el médico no identificó circunstancias que permitieran esos procedimientos según la ley estatal, que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas. Le impide practicar interrupciones electivas, pero no otros servicios de salud. La licencia figura como activa.

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El ginecólogo Sylvester Braithwaite enfrenta una restricción de emergencia que le impide realizar abortos electivos mientras se investiga el caso (X)

La diferencia entre las cifras es marcada: la orden habla de más de 50 casos en cuatro meses, y el fiscal general, de 149 en más de dos años.

El Miami New Times señaló que la carta del Estado no incluyó pruebas. La información pública disponible no permite verificar directamente si existía una causa penal registrada en la base de datos judicial de Miami-Dade en esa fecha.

Qué exige la ley para las excepciones

La legislación de Florida no aplica una prohibición absoluta después de las seis semanas, pero establece requisitos concretos para las excepciones.

Cuando existe riesgo para la vida de la paciente o de deterioro sustancial e irreversible de una función corporal importante, dos médicos deben certificar por escrito la necesidad de interrumpir el embarazo.

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Si se trata de una emergencia y no hay otro profesional disponible para una consulta, la certificación de un médico puede ser suficiente.

Uthmeier participa en una conferencia de prensa de la Fiscalía General de Florida en una imagen de archivo (@AGJamesUthmeier)

La norma permite además el procedimiento ante una anomalía fetal letal, siempre que dos médicos la certifiquen y el embarazo no haya llegado al tercer trimestre.

En los casos de violación, incesto o trata de personas, el límite se extiende hasta las 15 semanas, pero la paciente debe presentar documentación, como una denuncia policial, una orden judicial o una historia clínica que respalde esa condición.

La ley también exige que el consentimiento sea informado y por escrito. Fuera de una emergencia, contempla una espera mínima de 24 horas tras la información médica previa y una ecografía para verificar la edad gestacional.

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Los abortos con medicamentos deben ser dispensados de manera presencial por un médico y no pueden enviarse por correo ni por mensajería.

Qué puede pasar ahora

Uthmeier invocó la ley de protección del latido cardíaco y aseguró que ninguno de los casos encajaba en las excepciones: emergencia médica, violación, incesto o trata de personas.

“Cada uno es un delito grave de tercer grado”, escribió. Ese tipo de delito conlleva hasta cinco años de prisión. Su oficina dijo que investiga y que perseguirá las violaciones.

El proceso de licencia es administrativo y separado del penal. Un panel de causa probable de la Junta de Medicina debe evaluar las acusaciones y, si las considera fundadas, puede presentarse una queja formal que el médico tiene derecho a impugnar.

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Braithwaite, que dirige la clínica Women & Teens Healthcare, no respondió a los pedidos de comentario, y la clínica declinó opinar. Resta saber si la Fiscalía presentará cargos y cuándo tratará el caso la Junta de Medicina.