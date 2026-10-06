Estados Unidos

Trump autorizó el fusilamiento de Nidal Hasan, el psiquiatra del Ejército condenado a muerte por la masacre de Fort Hood en 2009

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución y el líder republicano dio su aprobación, según confirmó el Pentágono. El condenado abrió fuego dentro de una instalación militar donde los soldados esperaban para ser desplegados en zonas de combate. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos

Nidal Hasan, acusado de matar a 13 personas e herir a 31 en un tiroteo ocurrido en noviembre de 2009 en Fort Hood, aparece en una foto de archivo sin fecha obtenida por Reuters el 29 de junio de 2012
Nidal Hasan, acusado de matar a 13 personas e herir a 31 en un tiroteo ocurrido en noviembre de 2009 en Fort Hood, aparece en una foto de archivo sin fecha obtenida por Reuters el 29 de junio de 2012
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el exmayor y psiquiatra del Ejército condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 durante un tiroteo en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009, informó el lunes el Pentágono. La ejecución será la primera realizada por el Ejército estadounidense desde 1961.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución por fusilamiento y Trump dio su aprobación, según confirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X.

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“El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha recomendado —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de los EEUU para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan”, escribió Parnell.

El secretario del Ejército determinará la fecha y el lugar de la ejecución. El día del juicio para Hasan finalmente ha llegado”, agregó el portavoz.

Hasan, un psiquiatra del Ejército nacido en Estados Unidos y de ascendencia palestina, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 dentro de una instalación de Fort Hood donde los militares esperaban para ser desplegados en zonas de combate. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos.

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Doce de las personas asesinadas y 30 de los heridos eran soldados. Hasan recibió disparos de una agente de la Policía civil que respondió al ataque y quedó parcialmente paralizado.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución por fusilamiento y Trump dio su aprobación, según confirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X (REUTERS)
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución por fusilamiento y Trump dio su aprobación, según confirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X (REUTERS)

Hasan fue condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar, después de ser declarado culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado. Durante el juicio decidió ejercer su propia defensa, no llamó a testigos ni prestó declaración y no intentó negar los cargos.

Sus abogados designados por el tribunal expresaron su preocupación porque consideraban que Hasan buscaba su propia ejecución.

El ataque ocurrió en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, una instalación de la extensa base militar de Texas utilizada por militares que esperaban su despliegue o su regreso de misiones en el extranjero. Hasan, que entonces tenía el rango de mayor, disparó contra los soldados dentro de la instalación.

La investigación y el juicio establecieron que Hasan se oponía a las operaciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán y que había mantenido comunicaciones por internet con Anwar al Awlaki, un clérigo radical vinculado al grupo terrorista Al Qaeda en la península arábiga. Awlaki, ciudadano estadounidense, murió posteriormente en un ataque con drones de Estados Unidos en Yemen.

Hasan fue condenado a muerte por unanimidad el 28 de agosto de 2013 y permanece recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, Kansas.

El ataque ocurrió en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, una instalación de la extensa base militar de Texas utilizada por militares que esperaban su despliegue o su regreso de misiones en el extranjero
El ataque ocurrió en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, una instalación de la extensa base militar de Texas utilizada por militares que esperaban su despliegue o su regreso de misiones en el extranjero

La decisión sobre la fecha y el lugar de la ejecución corresponderá ahora al secretario del Ejército, según indicó Parnell.

(Con información de AFP y EFE)

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