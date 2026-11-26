Un sector peatonal de Riverside Park permanece iluminado durante la noche en el área donde una mujer denunció falsamente haber sido apuñalada. (CBS New York)

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La policía confirmó que, en un parque de Nueva York, una mujer se apuñaló a sí misma y luego atribuyó ese ataque a un hombre negro.

La mujer, de 26 años, había llamado al 911 el lunes 23 de noviembre para denunciar que un desconocido la había atacado sin mediar palabra en el Riverside Park del Upper West Side. Dos días después de esa llamada, los investigadores ya habían empezado a dudar de su relato.

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La mujer llamó al 911 y describió a un atacante inexistente

El lunes 23 de noviembre, alrededor de las 7:40 p.m., agentes del NYPD respondieron a un llamado de emergencia cerca de la calle 96 Oeste, frente al Dinosaur Playground, en el Riverside Park del Upper West Side de Manhattan. Allí encontraron a la mujer con una herida de arma blanca en el lado derecho del torso.

Según el relato inicial que dio a los efectivos, un desconocido con cuchillo de cocina se le había acercado sin mediar palabra y la había apuñalado antes de huir. La mujer describió al supuesto agresor como un hombre de piel oscura vestido completamente de negro y con una mascarilla negra. Los equipos de emergencias trasladaron a la mujer al Hospital Mount Sinai Morningside, donde fue ingresada en estado estable.

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Las cámaras de vigilancia la captaron comprando el cuchillo antes del incidente

Dos agentes de policía inspeccionan de noche una zona acordonada en Riverside Park durante la investigación del apuñalamiento reportado en el lugar. (Eyewitness News ABC7NY)

A lo largo de la semana, detectives del NYPD avanzaron en la investigación y hallaron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a la propia mujer adquiriendo un cuchillo con anterioridad al incidente. Según fuentes policiales citadas por Daily News, los investigadores ya albergaban sospechas sobre su relato desde el principio, incluso antes de dar con el video, debido a inconsistencias que excedían las discrepancias habituales en testimonios de incidentes traumáticos.

Con esa prueba en mano, la confrontaron. “El NYPD determinó que la historia era una fabricación, y entonces la persona cambió su versión para decir que se había apuñalado a sí misma accidentalmente”, señaló el departamento en un comunicado recogido por Daily News. Las autoridades informaron el miércoles que ya no estaban buscando a ningún sospechoso.

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La falsa denuncia generó alarma entre los neoyorquinos y puso el foco en la discriminación racial

Un funcionario policial advirtió que, cuando la denuncia inicial trascendió a los medios, sembró un temor innecesario entre los residentes ante un atacante que en realidad no existía. El hecho de que la mujer haya señalado a un hombre negro como presunto agresor también despertó preocupación sobre las consecuencias de las acusaciones falsas con carga racial, según señaló TheGrio.

Bajo la Sección 240.50 del Código Penal de Nueva York, presentar conscientemente una denuncia falsa sobre un crimen inexistente puede constituir un delito de clase A, equivalente a un delito menor.

La policía no reveló la identidad de la mujer ni si enfrentará cargos

La mujer —que se había mudado a la ciudad apenas semanas antes del incidente, según el Daily News— permanecía hospitalizada y en proceso de recuperación. El NYPD no divulgó su identidad —identificada en un informe interno como de origen asiático/isleño del Pacífico— y señaló que los motivos detrás de la autolesión aún no estaban claros. Tampoco precisó si se presentarán cargos en su contra por haber brindado una declaración falsa a las autoridades.

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Agentes de la policía de Nueva York inspeccionan una zona acordonada en Riverside Park durante las indagaciones por una denuncia falsa de agresión. (Eyewitness News ABC7NY)

El caso se produce semanas después del asesinato de Katie Suarez, una corredora de Brooklyn apuñalada fatalmente mientras trotaba el mes pasado. Cuando la denuncia de Riverside Park salió a la luz, varios medios la vincularon de inmediato con ese crimen, lo que amplificó el impacto público del incidente y profundizó la alarma por la seguridad en los parques de la ciudad.