El IRS organiza la undécima edición de la Semana Nacional de Concientización de Seguridad Tributaria junto a la Cumbre de Seguridad (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

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Del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) lleva adelante la 11ª edición anual de la Semana Nacional de Concientización de Seguridad Tributaria, una campaña que busca preparar a los contribuyentes frente al avance de las estafas y el robo de identidad en vísperas de la temporada fiscal 2027.

La iniciativa reúne a una amplia coalición conocida como la Cumbre de Seguridad, que integra al IRS, agencias tributarias estatales, desarrolladores de software fiscal, profesionales de impuestos y otros actores del sector. Durante cinco días, el organismo pone a disposición materiales educativos y recursos de acceso libre las 24 horas en IRS.gov, con el objetivo de que tanto ciudadanos como asesores contables puedan proteger sus datos personales y financieros.

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Las redes sociales se convirtieron en un vector activo de fraudes fiscales

Uno de los focos de la campaña es el uso de plataformas digitales para propagar información falsa sobre beneficios tributarios. Según el IRS, creadores de contenido en redes sociales han difundido consejos engañosos que alientan a los contribuyentes a reclamar créditos fiscales para los que no califican, a falsificar formularios o a ponerse en contacto con estafadores que se presentan como asesores legítimos.

La agencia advierte que algunos de estos influenciadores llegan a sostener que el IRS oculta créditos tributarios a los que cualquier persona tendría derecho, una afirmación que el organismo desmiente de manera categórica. Creer en ese tipo de publicaciones puede derivar en declaraciones falsas, multas y, en casos graves, investigaciones penales.

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Crear una cuenta en línea y activar el PIN de protección son los pasos que el IRS recomienda

El IRS insta a los contribuyentes a registrar una cuenta personal en IRS.gov. Esa cuenta está protegida con autenticación multifactor, lo que impide que terceros accedan a la información fiscal del titular sin autorización expresa. Desde allí, cada usuario puede monitorear la actividad de su cuenta en cualquier momento.

Otra medida destacada durante la semana es la obtención del PIN de protección de identidad (IP PIN), un código de seis dígitos que el IRS asigna a cada contribuyente para impedir que otra persona presente una declaración de impuestos a su nombre. El organismo dedica una jornada específica de la campaña a explicar cómo solicitar y usar ese número.

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Qué hacer si un contribuyente ya fue víctima de un fraude

Las maniobras de phishing con códigos QR hacia sitios fraudulentos forman parte de la lista anual de estafas del IRS (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

Para quienes hayan perdido dinero o información personal a manos de estafadores, el IRS detalla en su sitio web una serie de pasos concretos para limitar el daño y evitar pérdidas adicionales. La agencia también solicita que los usuarios denuncien correos electrónicos no solicitados que se presenten como comunicaciones oficiales del organismo, ya que el IRS no inicia contacto con los contribuyentes por esa vía.

La campaña incluye además materiales para que los propios contribuyentes compartan información sobre seguridad tributaria en sus redes sociales, con el fin de ampliar el alcance de la concientización más allá de los canales oficiales.

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La campaña coincide con el período de mayor actividad de los estafadores: el tramo entre las festividades de fin de año y el inicio de la temporada fiscal, cuando el volumen de intentos de phishing y robo de identidad registra sus picos más altos según datos históricos del organismo.

El phishing figura entre las amenazas más documentadas en la lista anual de estafas del IRS, conocida como la “Docena Sucia” (Dirty Dozen). Según el organismo, los ciberdelincuentes envían correos electrónicos, mensajes de texto y comunicaciones directas en redes sociales que imitan la apariencia oficial del IRS, en ocasiones con códigos QR que redirigen a sitios web falsos donde se solicita información personal o bancaria. La agencia recuerda que nunca inicia contacto con los contribuyentes por esas vías, y pide que cualquier mensaje sospechoso sea remitido a phishing@irs.gov.

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La campaña también contempla recursos específicos para pequeñas empresas y profesionales de impuestos, dos sectores especialmente vulnerables al robo de datos. El IRS señala que la mayoría de los ciberataques dirigidos a empresas afectan a organizaciones con menos de 100 empleados, y recomienda a los asesores fiscales revisar sus protocolos de seguridad y mantener un Plan de Seguridad de la Información por escrito. Todos los materiales están disponibles en IRS.gov/securitysummit.