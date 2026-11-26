La Policía del Capitolio de los Estados Unidos alertó a las autoridades locales tras detectar mensajes intimidatorios publicados en la red social X (REUTERS/Ken Cedeno).

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Un hombre de 44 años fue detenido en Miami-Dade, acusado de publicar amenazas de muerte y mensajes antisemitas contra el congresista republicano Carlos A. Giménez y su nieta en la red social X.

El acusado, identificado como Stephen Nowoczynski, enfrenta dos cargos graves por amenazas. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade lo arrestó el martes cerca de su residencia, ubicada en el bloque 16400 de Northwest Second Avenue.

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La investigación comenzó luego de que la Sección de Evaluación de Amenazas de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos alertara a los detectives sobre publicaciones dirigidas contra el legislador el 15 de octubre, precisó CBS News Miami.

Los investigadores vincularon los mensajes con una cuenta de X identificada como “Steve Nowa” y determinaron que Nowoczynski era su titular, informó CBS News Miami.

Los investigadores vincularon los mensajes contra el congresista republicano a la cuenta de X registrada bajo el nombre de Steve Nowa (Miami-Dade Corrections).

Los mensajes incluyeron amenazas contra Giménez y su nieta

De acuerdo con el informe de arresto citado por el Miami Herald y CBS News Miami, entre las publicaciones figuraba una amenaza de cortar el rostro del congresista frente a bomberos y al sheriff, seguida de la pregunta: “¿Dónde metemos su cuerpo?”.

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El expediente también recoge expresiones antisemitas, como la afirmación de que el congresista pertenecía al “Equipo Judío”, y una amenaza explícita contra la nieta del legislador, en la que advertía sobre “maltratarla y venderla”.

Las autoridades atribuyeron al acusado varios mensajes publicados entre las 18:45 y las 19:49 del 15 de octubre.

Según la declaración jurada de arresto, Nowoczynski admitió haber realizado las publicaciones después de que los agentes lo localizaran en su apartamento.

El expediente judicial reveló amenazas de lesiones graves contra Carlos Gimenez, insultos antisemitas y advertencias contra su nieta (REUTERS/Ken Cedeno).

El sospechoso fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight y acusado de dos cargos por amenazas escritas de muerte o de causar lesiones corporales.

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Durante una audiencia celebrada el miércoles, un juez fijó una fianza de USD 20.000, USD 10.000 por cada cargo, y dictó una orden de alejamiento y prohibición de contacto.

En caso de obtener la libertad bajo fianza, deberá permanecer bajo arresto domiciliario de nivel 3, con monitoreo por GPS y sin toque de queda, reportó CBS News Miami.

Su abogado defensor indicó ante el tribunal que el acusado ha vivido toda su vida en Miami y carece de recursos económicos para pagar la fianza.

Un juez fijó una fianza de 20.000 dólares y ordenó monitoreo con GPS bajo arresto domiciliario si el detenido logra la liberación (Captura de video: WPLG Local 10).

Carlos Giménez agradeció la rápida respuesta de las autoridades

Carlos A. Giménez asumió su banca en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 3 de enero de 2021, tras ser elegido en 2020 por Florida para representar al distrito 26.

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Con su llegada al Capitolio, se convirtió en el único miembro en funciones del Congreso nacido en Cuba y en el primer bombero-paramédico de carrera en ocupar un escaño legislativo federal.

Desde 2023, representa el distrito 28, que comprende los Cayos de Florida y zonas del suroeste de Miami-Dade.

Tras el arresto, agradeció la intervención de las autoridades federales y locales: “Mi familia y yo agradecemos a las fuerzas del orden federales y locales por su rápida y profesional respuesta. La violencia de cualquier tipo no tiene cabida en ningún lugar ni en ningún momento”.