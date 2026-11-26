El programa exige una inversión mínima de USD 800.000 en áreas prioritarias y la creación de al menos 10 empleos a tiempo completo (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo).

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicará, a partir del 30 de noviembre de 2026, una nueva escala de tarifas para el programa de visas EB-5, destinado a extranjeros que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante inversiones que generen empleo.

La medida, formalizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal, elevará en promedio un 70,7% los cargos correspondientes a los formularios vigentes del programa. El aumento medio ponderado será de USD 2.945,90 por solicitud y alcanzará a unas 16.600 presentaciones anuales.

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Para acceder al programa, los solicitantes deben invertir al menos USD 1.050.000 en una empresa estadounidense o USD 800.000 si el proyecto se ubica en un área de empleo focalizada o está vinculado a infraestructura, además de crear por lo menos 10 puestos de trabajo a tiempo completo.

La normativa se apoya en la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 de 2022, que ordenó realizar un estudio específico sobre las tarifas y exigió que los montos permitan recuperar el costo total de administrar el sistema.

USCIS informó que las nuevas tarifas buscan cubrir los costos de evaluar solicitudes, verificar antecedentes y requisitos de elegibilidad, realizar auditorías y visitas a los lugares de trabajo, además de sostener las operaciones del programa. La agencia se financia principalmente con los pagos de quienes presentan trámites migratorios y no con fondos de los contribuyentes.

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos aplicará un aumento promedio del 70,7% en las tarifas de la visa EB-5 a partir de noviembre de 2026 (REUTERS).

Las solicitudes de inversionistas y centros regionales tendrán cargos más altos

La petición inicial de un inversor individual, el Formulario I-526, pasará de USD 3.675 a USD 7.615. Para quienes inviertan a través de un centro regional, el Formulario I-526E inicial subirá de USD 3.675 a USD 7.850, mientras que las modificaciones de esa solicitud tendrán un valor de USD 7.775.

Esos importes incluyen una nueva tarifa tecnológica de USD 75 en las presentaciones iniciales de los formularios I-526 e I-526E. De acuerdo con la norma publicada en el Registro Federal, ese dinero se destinará a mejoras de los sistemas informáticos que procesan, evalúan y archivan las solicitudes.

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El Formulario I-829, que permite a los residentes permanentes condicionales solicitar la eliminación de las condiciones de su estatus, pasará de USD 3.750 a USD 5.000.

A la vez, se creará el Formulario I-527, con una tarifa de USD 10.330, para ciertos inversores que presentaron su petición antes de la reforma de 2022 y necesitan modificarla tras la terminación de un centro regional o la inhabilitación de una empresa vinculada al proyecto.

Los centros regionales afrontarán los incrementos más marcados. La solicitud inicial de designación mediante el Formulario I-956 aumentará de USD 17.795 a USD 44.115, mientras que una enmienda disminuirá de USD 17.795 a USD 9.835.

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La aprobación de una inversión en una empresa comercial, a través del Formulario I-956F, se elevará de USD 17.795 a USD 42.675.

La petición inicial del Formulario I-526 para inversionistas individuales costará USD 7.615 e incluirá una nueva tarifa tecnológica de USD 75 (REUTERS/Shannon Stapleton).

El Fondo de Integridad sube 10% y prevé sanciones por pagos tardíos

La norma actualiza además las contribuciones al Fondo de Integridad EB-5, utilizado para tareas de cumplimiento, investigaciones de fraude, auditorías y visitas de inspección. La tarifa vinculada al Formulario I-526E ascenderá de USD 1.000 a USD 1.100.

Los centros regionales deberán pagar cada 1 de octubre USD 11.000 si tienen 20 inversores o menos y USD 22.000 si superan ese número. El ajuste, equivalente al 10%, responde a la inflación acumulada entre 2022 y 2025, según el DHS.

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El reglamento fija además sanciones para los centros regionales que no abonen la contribución a tiempo. El recargo será del 10% si no pagan a más tardar el 31 de octubre y lo hacen entre el 1 y el 30 de noviembre y del 20% si abonan entre el 1 y el 30 de diciembre.

USCIS pondrá fin a la designación del centro regional si el pago y las penalidades aplicables no se completan antes del 30 de diciembre.

El reglamento establece sanciones económicas y la pérdida de designación para los centros regionales que incumplan los pagos al Fondo de Integridad (Foto AP/Wilfredo Lee/Archivo).

Nuevos plazos de resolución para proyectos e inversores EB-5

La ley también estableció objetivos de tiempo de procesamiento. La agencia deberá apuntar a resolver, en promedio, las solicitudes de centros regionales y de inversiones en empresas comerciales en 180 días, o en 90 días si corresponden a áreas de empleo focalizadas.

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Las peticiones de inversionistas y las solicitudes para eliminar condiciones de residencia tienen una meta de 240 días, que baja a 120 días para inversiones en esas áreas prioritarias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calculó que el programa EB-5 tendrá costos anuales cercanos a USD 105 millones durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027. Con las tarifas vigentes antes de la regla, proyectó ingresos por unos USD 56,6 millones, lo que dejaba una diferencia de USD 48,4 millones.

La escala final fue diseñada para cubrir esa brecha sin trasladar al programa EB-5 costos de otros trámites migratorios.