Organizaciones civiles y corredores solicitaron al Gobierno federal una prórroga de dos semanas para la inscripción al Obamacare (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

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Las nuevas verificaciones de identidad están demorando la inscripción al Obamacare en Estados Unidos y aumenta el riesgo de que miles de solicitantes no logren activar su cobertura para el 1 de enero.

Organizaciones civiles y empresas de corretaje solicitaron a las autoridades federales una prórroga de dos semanas para el plazo del 15 de diciembre, después de que el proceso en línea comenzara a expirar antes de completarse.

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La petición alcanza a quienes renuevan o contratan seguros bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare. El endurecimiento de los controles llegó tras la cancelación de 760.000 afiliaciones que el Gobierno federal consideró no autorizadas; casi la mitad de esos casos correspondía a Texas, de acuerdo con The Texas Tribune.

Quienes finalicen su trámite hasta el 15 de diciembre tendrán cobertura desde el 1 de enero. La inscripción abierta se mantiene hasta el 15 de enero, pero las solicitudes completadas desde el 16 de diciembre tendrán vigencia recién a partir del 1 de febrero. Ese calendario es el motivo central de la solicitud para extender el primer plazo hasta el 31 de diciembre.

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Sesiones que vencen antes de completar el trámite

El Hispanic Leadership Fund, Americans for a Balanced Budget y representantes de los corredores de seguros enviaron cartas por separado a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Las entidades sostienen que el sistema de comprobación reforzada requiere tanto tiempo que las sesiones en línea caducan y obligan a reiniciar el formulario.

Las sesiones en el portal oficial caducan antes de que los solicitantes concluyan las nuevas comprobaciones de identidad (REUTERS/Lucy Nicholson)

Dee Stewart, presidente de Americans for a Balanced Budget, señaló en su carta que los estadounidenses elegibles encuentran fallas técnicas y trabas administrativas que impiden completar el registro.

“Los nuevos requisitos de verificación de identidad están añadiendo un tiempo de procesamiento considerable y dejando a los solicitantes esperando en filas; algunos abandonan el proceso por completo”, advirtió.

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Representantes del sector de corredores también cuestionaron el funcionamiento del proceso de validación. Los mismos representantes señalaron que algunos enlaces expiran o que el sistema no confirma la identidad del solicitante, sin informar la causa al cliente ni al profesional que lo asiste.

Mario H. López, presidente del Hispanic Leadership Fund, afirmó que las modificaciones han dificultado la reinscripción de personas que ya tenían cobertura. “La solución fácil es simplemente darles más tiempo”, dijo a The Texas Tribune.

CMS no anticipó si concederá la extensión. La agencia indicó que los solicitantes pueden recurrir a HealthCare.gov, a su centro telefónico y a las entidades locales que brindan asistencia para la inscripción.

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El Gobierno federal anuló 760.000 coberturas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible tras detectar registros potencialmente fraudulentos (REUTERS/Mike Blake)

La verificación reforzada, tras 760.000 afiliaciones canceladas

Hace dos meses, el vicepresidente JD Vance y el administrador de CMS, Mehmet Oz, comunicaron que el Gobierno había identificado 315.000 planes de la ACA potencialmente fraudulentos, que reunían cobertura para 760.000 personas.

Según las autoridades, algunos beneficiarios fueron inscritos o renovados sin haberlo autorizado, con subsidios públicos destinados a las aseguradoras y comisiones abonadas a corredores.

“Estamos asegurándonos de que las personas que reciben subsidios de Obamacare tengan realmente derecho a recibirlos”, afirmó Vance al defender la medida.

CMS explicó que, en conjunto con las aseguradoras, había detectado 1,18 millones de inscripciones posiblemente no autorizadas.

La agencia precisó que esos registros compartían tres características: habían sido gestionados con ayuda de un agente o corredor, no incluían un número de Seguridad Social o documento migratorio verificado y tenían la prima cubierta en su totalidad por pagos anticipados del crédito fiscal. Las aseguradoras revisaron si los afiliados habían hecho reclamos o contactado a su compañía y CMS les concedió 30 días para responder.

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Tras esa revisión, las aseguradoras concluyeron que 760.000 afiliaciones no estaban autorizadas y CMS las canceló.

La entidad sostuvo que aplica ese método para detectar inscripciones irregulares desde 2019 y señaló que menos del 1% de los excluidos solicitó ser reincorporado. No detalló posibles medidas contra los corredores vinculados con registros erróneos.

El Departamento de Seguros de Texas informó que 375.363 de las afiliaciones canceladas pertenecían a residentes del estado. Sin embargo, no precisó cuántas de ellas respondían a una inscripción automática equivocada ni cuántas constituían un fraude comprobado.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, defendió los controles reforzados de identidad para acceder a subsidios del Obamacare (Matt Rourke/Pool via REUTERS)

Corredores: los nuevos requisitos recaen sobre clientes legítimos

Para Emily Trevino, directora ejecutiva de Wise Partners en Houston, la nueva comprobación transformó un trámite que antes podía llevar 15 minutos en uno de hasta una hora. Los corredores deben validar repetidamente la identidad y el consentimiento del afiliado antes de procesar la solicitud.

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“Para el cliente, puede sentirse como decir que sí tres veces, y se frustra con la autorización constante”, explicó Trevino. La corredora considera que buena parte de las cancelaciones puede obedecer a problemas en el cruce de datos, entre ellos la ausencia de números de Seguridad Social en los formularios de la ACA.

Trevino indicó que ese número no era obligatorio en la solicitud hasta hace un año. También señaló que muchos usuarios renuevan de forma automática después de conversar con su agente, por lo que una póliza de 2026 puede no contener ese dato.

Oz sostuvo que el 35% de las personas retiradas de los registros de la ACA nunca había usado el seguro en un consultorio médico.

“Eso simplemente no es posible. Así que sabemos que hay fraude”, afirmó. Especialistas y corredores discrepan: los adultos jóvenes suelen utilizar menos la cobertura, y quienes enfrentan deducibles anuales altos pueden postergar consultas hasta superar ese umbral de gasto.

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Rachel Elsberry, corredora de Austin, y Trevino plantearon que CMS pudo haber recurrido directamente a los profesionales para investigar cuentas sospechosas.

Elsberry pidió que se priorice la pesquisa sobre quienes ejecutaron inscripciones sin autorización, en lugar de sumar requisitos administrativos para agentes y consumidores legítimos.

Las autoridades federales vincularon el fraude con pólizas cuyos titulares nunca asistieron a una consulta médica (REUTERS/Toby Melville)

Texas: dependencia de corredores y primas en alza por segundo año consecutivo

Más de cuatro millones de texanos se anotaron el año pasado en un plan de la ACA porque no disponían de seguro médico a través de su empleo.

Aunque HealthCare.gov permite completar la solicitud sin intermediarios, en Texas una amplia mayoría recurre a un corredor para comparar opciones y descuentos.

Un estudio de septiembre de la Episcopal Health Foundation, organización sin fines de lucro con sede en Texas, concluyó que cuatro de cada cinco solicitantes texanos usan ese canal, cuyos servicios son remunerados por las aseguradoras. La proporción de inscripciones asistidas por corredores pasó del 53% en 2020 al 83% en 2026, según la investigación.

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La dependencia de esa vía coincide con una reducción de los orientadores financiados con fondos públicos. En Texas, durante el lanzamiento de la ACA entre 2013 y 2014, se destinaron casi USD 11 millones a trabajadores de organizaciones sin fines de lucro que ayudaban a los solicitantes; los recursos persisten, pero bajaron con fuerza después del recorte federal aplicado hace un año.

Ann Barnes, presidenta y directora ejecutiva de Episcopal Health Foundation, sostuvo que la investigación confirma la importancia de la asistencia para contratar cobertura y expone vacíos en las zonas rurales y entre familias de bajos ingresos.

Ante la llegada de un nuevo Gobierno republicano en Texas, volvió a debatirse un refuerzo de esos orientadores, aunque todavía no se presentó un proyecto de ley.

El acceso al seguro se complica además por una segunda suba anual consecutiva de dos dígitos en las primas. El costo promedio de los planes de la ACA aumentará cerca de 13% este año, después de crecer un 35% promedio el año anterior, cuando expiraron los subsidios vigentes durante la pandemia que habían reducido las cuotas mensuales.

Kathleen Cullather, residente de Austin, paga USD 1.200 al mes por una póliza para ella, su esposo y su bebé recién nacido. Si la mantiene, el gasto familiar en seguro médico superará los USD 2.000 mensuales el próximo año.

Tras reunirse con Elsberry, evalúa un plan con cuenta de ahorro para gastos médicos que reduciría el costo a poco más de USD 600 al mes y podría permitirle acceder a subsidios según el ingreso del hogar.

“No es viable. Todavía estoy pagando facturas hospitalarias de principios de este año”, dijo Cullather.