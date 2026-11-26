La Administración de Seguridad en el Transporte controló a 2.818.714 pasajeros en los aeropuertos de Estados Unidos el miércoles 25 de noviembre (REUTERS/Jim Vondruska)

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La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) controló a 2.818.714 pasajeros en los aeropuertos de Estados Unidos el miércoles 25 de noviembre, víspera de Acción de Gracias.

El dato anticipa el punto de mayor demanda del feriado: la agencia proyecta que el domingo 29 de noviembre superará los 3 millones de inspecciones en una sola jornada.

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El registro del miércoles fue 65.678 personas superior al de la fecha equivalente de 2025, cuando los puestos de control procesaron 2.753.036 viajeros.

Aunque la cifra no corresponde aún al día de mayor actividad previsto, confirma una afluencia elevada antes de la celebración y del posterior regreso de quienes viajaron para reunirse con familiares.

La TSA calcula que examinará 17,6 millones de pasajeros entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre, un período de siete días. La proyección se refiere a los pasajeros que pasan por sus puntos de inspección en los aeropuertos y no equivale necesariamente al total de personas transportadas por las aerolíneas, ya que una misma persona puede realizar más de un tramo de vuelo.

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La agencia proyecta que el domingo 29 de noviembre superará los tres millones de inspecciones en una sola jornada (REUTERS/Alyssa Pointer)

El domingo podría ser el primer día de 2026 por encima de los 3 millones

La agencia prevé que el domingo concentre el mayor volumen de controles de toda la semana de Acción de Gracias. De cumplirse el cálculo, sería la primera vez en 2026 que los puestos de seguridad aeroportuaria revisen a más de 3 millones de personas en un solo día.

El máximo diario de la TSA en lo que va del año se registró el 18 de junio, con 2.988.204 pasajeros. Esa jornada coincidió con el período de viajes asociado al feriado de Juneteenth y con partidos del Mundial de fútbol disputados en varias ciudades estadounidenses.

La previsión para el 29 de noviembre supera por un margen reducido aquella cifra, pero la agencia todavía deberá publicar el registro final para confirmar el resultado.

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La marca histórica de controles, en cambio, sigue siendo la del domingo posterior a Acción de Gracias de 2025, cuando se contabilizaron 3.134.613 pasajeros.

Por eso, la estimación actual no implica que se batirá el récord absoluto de la TSA, sino que el próximo domingo puede convertirse en la jornada más transitada de 2026.

La previsión oficial calcula que 17,6 millones de viajeros pasarán por los puntos de revisión aeroportuaria en siete días (REUTERS/Jim Vondruska)

La previsión de los aeropuertos forma parte de un desplazamiento nacional más amplio

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) estimó que 81,5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros de sus hogares entre el 24 y el 30 de noviembre.

El cálculo abarca los distintos medios de transporte y es ligeramente inferior a los 81,8 millones de viajeros que AAA proyectó inicialmente para el mismo feriado de 2025. Los registros posteriores de la asociación situaron la cifra final de ese período en 81,6 millones.

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La mayor parte de esa movilidad será por carretera. AAA prevé que 72,9 millones de personas se desplacen en automóvil, mientras que 5,96 millones tomarán vuelos nacionales. Otros 2,6 millones utilizarán trenes, autobuses o cruceros.

La cifra aérea de AAA y la proyección de 17,6 millones de la TSA no son comparables de forma directa: la primera mide viajeros y la segunda controles de seguridad, que pueden incluir trayectos de ida y vuelta o conexiones.

El miércoles, la elevada demanda coincidió con dificultades en la red aérea. Datos de FlightAware citados por The Associated Press registraron más de 3.700 demoras y 60 cancelaciones de vuelos dentro de Estados Unidos.

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El récord histórico absoluto de controles de la TSA se mantiene en 3.134.613 personas durante el feriado de 2025 (REUTERS/Jim Vondruska)

La Administración Federal de Aviación (FAA) atribuyó parte de los problemas a la meteorología, con efectos en los aeropuertos internacionales de San Francisco y Miami.

La agencia de noticias señaló que algunos pasajeros tuvieron esperas de más de una hora en los controles, entre ellos viajeros de los aeropuertos internacionales de Miami y John F. Kennedy, en Nueva York. El impacto, sin embargo, varió por terminal y franja horaria.

La TSA pide prever tiempo adicional y revisar el equipaje antes de salir

Ante el aumento del flujo, la TSA recomendó llegar al aeropuerto con dos horas de anticipación para los vuelos nacionales y tres horas antes en el caso de los internacionales.

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El margen contempla el estacionamiento, el registro con la aerolínea, el despacho de equipaje y el paso por el filtro de seguridad.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que la prioridad del organismo es mantener la seguridad durante el período festivo.

El mal tiempo provocó más de 3.700 demoras y 60 cancelaciones de vuelos dentro del territorio estadounidense el miércoles (REUTERS/Jeenah Moon)

El administrador de la TSA, David P. Cummins, aconsejó a los pasajeros consultar antes de viajar la herramienta “What Can I Bring?”, que permite comprobar si un artículo puede ir en el equipaje de mano o debe despacharse.

Las personas con discapacidades o condiciones médicas pueden solicitar asistencia anticipada mediante TSA Cares, en el número (855) 787-2227.

Para consultas sobre los procedimientos de control, AskTSA recibe mensajes de texto en el 275-872; la atención con personal funciona de 8.00 a 18.00, hora del Este, y el asistente virtual está disponible las 24 horas.

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