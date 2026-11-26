La representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, desfila durante la etapa de traje de noche. La modelo se presenta en el escenario principal con un vestido plateado de corte sirena diseñado por Ángel Sánchez.

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La polémica por el vestido que lució Clara Vegas Goetz durante la final de Miss Universo 2026 sumó una nueva voz crítica. Alicia Machado, ganadora del certamen en 1996, cuestionó sin filtros el trabajo del diseñador venezolano Ángel Sánchez y consideró que su creación perjudicó la presentación de la representante de Venezuela.

El modista, por su parte, reconoció problemas con el ajuste de la prenda, aunque rechazó que esta fuera la razón por la que la candidata no obtuvo la corona.

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Vegas llegó a la gala celebrada el martes 24 de noviembre en Puerto Rico como una de las favoritas para ganar el concurso. La modelo de 24 años había recibido una ovación durante la competencia preliminar, donde desfiló con un vestido dorado metálico diseñado por Nidal Nouaihed. Su desempeño la llevó hasta el grupo de las cinco finalistas, pero su aparición en traje de noche generó opiniones divididas.

Clara Vegas logró ingresar al Top 5 del certamen, pero la corona terminó en manos de la delegada de Puerto Rico (Instagram)

Para la ocasión, la venezolana lució una creación plateada de Ángel Sánchez, denominada Inspiranza. El diseño, de silueta ceñida y corte sirena, tenía cuello alto, bordados geométricos y una estola estructurada sobre los hombros, con dos paneles puntiagudos a los costados.

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Alicia Machado cuestionó el diseño de Ángel Sánchez

La ex Miss Universo expresó su desacuerdo con la elección del vestido y apuntó directamente al responsable de su confección. A través de sus redes sociales, Machado cuestionó tanto el color como el acabado de la prenda.

“Es importante trabajar el ego, el ego destruye corazón. Eres un tipo talentoso, pero la cagaste”, escribió en un mensaje dirigido a Sánchez que se viralizó en redes sociales.

“El vestido estaba bonito, lo que da pena es lo mal cortado que está y cómo se reflejan las bolsas que se hacen en las pinzas de aquí, de aquí, las pinzas de atrás, la falda de atrás, mal cortada, chueca... No hay derecho, de verdad que quedaste muy mal”, manifestó.

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La exreina venezolana defendió el desempeño de Clara Vegas y responsabilizó al diseñador por el resultado de su vestido de gala (Composición/Capturas de video/Instagram)

Sin embargo, la empresaria venezolana evitó responsabilizar a Clara Vegas por el resultado. Por el contrario, defendió su desempeño y sostuvo que la candidata habría tenido posibilidades de ganar si hubiera usado otra prenda.

“La niña hizo un trabajo espectacular. Si ella hubiera sacado el vestido de la preliminar anoche, ella hubiera ganado”, afirmó, en referencia al diseño de Nidal Nouaihed.

La actriz y ex Miss Universo Alicia Machado señala problemas de diseño en el vestido de gala para la representante venezolana Clara Vegas (Redes sociales)

La opinión del jurado y la respuesta del diseñador

Las críticas de Machado coincidieron con la evaluación de Taty Guiribitey, integrante del jurado de Miss Universo 2026. En una entrevista con el programa Cara a cara con Rodner, la creadora de contenido aseguró que el vestido no convenció al panel.

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“A mí no me gustó, ni a mí ni a nadie del jurado les gustó el vestido”, declaró. “Creo que es ahí donde perdió el primer lugar. En el momento en que ella salió con ese vestido, perdió el primer lugar”, opinó la influencer.

El vestido Inspiranza, creado por Ángel Sánchez, incorporó una silueta sirena, cuello alto y una estola estructurada sobre los hombros (Instagram)

Ante las reacciones, Ángel Sánchez explicó en Shirley Radio que aceptó vestir a Clara pese a que inicialmente no tenía planes de volver a involucrarse en este tipo de eventos. Según contó, decidió participar porque sintió que Venezuela respaldaba a la candidata y quería contribuir a su presentación.

El diseñador reconoció que tuvo poco tiempo para preparar la pieza y que no pudieron realizar las pruebas finales necesarias. En ese sentido, admitió que “el vestido le quedó grande” a la modelo durante la gala, aunque sugirió que fue una variación inesperada pues antes la prenda le había quedado ajustada.

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No obstante, rechazó que su creación hubiera sido la causa de que Vegas no ganara. “Tengo que asimilar eso, como que más nunca haré algo que no pueda probar debidamente. Mi intención fue apoyar, pero ahora resulta que soy el malo de la película”, expresó. “Por más vestido feo que hubiera podido ser el mío, a ella le quitaron la corona, no por mi vestido, no por mi vestido”.

Sánchez describió Inspiranza como una propuesta de estética futurista, alejada de los diseños tradicionales de los concursos de belleza. Según explicó a un podcast, su intención era apostar por una línea más sobria y elegante, con menos adornos y elementos recargados.

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