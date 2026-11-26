Las delegaciones de Haití y Liechtenstein descubrieron la coincidencia de sus banderas durante el desfile de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, las delegaciones de Haití y Liechtenstein advirtieron que sus banderas podían confundirse: ambas exhibían dos franjas horizontales, azul arriba y roja abajo. El hallazgo, ocurrido en el marco del desfile olímpico, impulsó una modificación que quedó incorporada de forma permanente en el emblema del pequeño principado europeo.

La situación se produjo durante la primera participación olímpica de Liechtenstein, que acudió a Berlín con seis atletas. Haití, por su parte, había inscripto al levantador de pesas René Ambroise. Aunque el deportista no compitió por una lesión, formó parte de la ceremonia inaugural y llevó la insignia de su país, según los registros de la cita deportiva.

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La coincidencia tenía un matiz institucional. El paño azul y rojo sin escudo correspondía a la bandera civil de Haití, mientras que la variante estatal incorporaba el escudo nacional dentro de un rectángulo blanco. Sin embargo, la versión lisa era visualmente idéntica a la enseña que Liechtenstein usaba entonces, por lo que la diferencia no resultaba perceptible a simple vista.

Berlín 1936 reveló que ambos países usaban el mismo bicolor

La coincidencia fue consignada por Reuters. De acuerdo con la agencia, las dos delegaciones detectaron que utilizaban un diseño azul sobre rojo y, a partir de ese momento, Liechtenstein resolvió añadir una corona dorada a su bandera.

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El origen de esa similitud responde a trayectorias históricas independientes. En Haití, el azul y el rojo se vinculan con la lucha por la independencia de Francia. La tradición histórica ubica en 1803 la decisión de los revolucionarios de quitar la franja blanca del tricolor francés y unir las dos restantes. Después de sucesivos cambios políticos, la combinación azul y roja quedó asociada a la república.

La cronología reunida por Encyclopaedia Britannica indica que el país mantuvo ese bicolor hasta 1964, cuando el régimen de François Duvalier restauró un modelo negro y rojo. Tras la salida del poder de Jean-Claude Duvalier, Haití restituyó el azul y rojo en febrero de 1986; la Constitución de 1987 estableció el escudo de armas sobre un panel blanco central en la bandera nacional.

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Ese escudo presenta una palmera coronada por un gorro frigio, rodeada de banderas, armas y otros elementos, junto con la leyenda francesa “L’Union fait la force”. El bicolor liso, en cambio, se mantuvo para uso civil. La distinción resulta central para explicar lo sucedido en 1936: Haití ya disponía de una variante oficial que identificaba a su Estado, aunque la enseña sin armas era visualmente idéntica a la de Liechtenstein.

Por su parte, el principado había adoptado las franjas azul y roja como bandera nacional durante el siglo XX. La modificación de su disposición fue decisiva: una versión anterior mostraba los colores en sentido vertical. Al organizarlos de forma horizontal, el diseño coincidió con el pabellón civil haitiano, pese a la distancia entre ambos países y a que la similitud no había sido advertida antes de la cita olímpica.

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El gobierno de Liechtenstein resolvió en 1937 agregar una corona dorada junto al mástil para individualizar su emblema nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liechtenstein sumó una corona dorada para diferenciar su bandera

La solución inmediata en Berlín fue diferenciar las banderas durante las actividades olímpicas. Con el tiempo, el ajuste que perduró fue el de Liechtenstein. Desde 1937, su bandera conserva las bandas azul y roja, pero incorpora una corona dorada en la parte superior izquierda, junto al asta. El agregado permitió diferenciarla de la enseña haitiana y, a la vez, reforzó la referencia visual al carácter principesco del Estado.

La propia administración nacional señala que el diseño está formado por dos franjas horizontales de igual ancho, azul y roja, y por el sombrero principesco dorado ubicado en el campo azul, cerca del mástil.

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La incorporación de la corona no modificó la estructura cromática del pabellón liechtensteiniano. Su objetivo fue establecer una identificación inmediata en ceremonias, edificios oficiales y competencias internacionales. El símbolo también alude a la condición institucional del país, una monarquía constitucional hereditaria situada entre Suiza y Austria.

La diferencia actual entre ambas banderas es clara. Haití utiliza una versión estatal con el escudo sobre un fondo blanco central, mientras que Liechtenstein mantiene el mismo orden de colores —azul sobre rojo— acompañado por la corona dorada. En ambos casos, los elementos añadidos permiten evitar una coincidencia que durante años había pasado inadvertida.

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El episodio conserva interés por el contraste entre los dos países involucrados. Uno se encuentra en los Alpes europeos y cuenta con una superficie de 160 kilómetros cuadrados; el otro ocupa el oeste de la isla La Española, en el Caribe. Sus trayectorias históricas y sus escalas territoriales son diferentes, pero dos franjas de color los unieron de manera involuntaria en Berlín.

Desde entonces, el caso suele mencionarse entre los ejemplos de banderas nacionales con diseños similares.