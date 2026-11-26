Strobe Talbott murió a los 80 años en su residencia de Nueva York tras una carrera centrada en la diplomacia y el análisis internacional

Guardar

Strobe Talbott, el periodista que se convirtió en el principal asesor de Bill Clinton sobre Rusia y llegó a ser subsecretario de Estado, murió este jueves a los 80 años en su residencia de Springs, en Long Island, Nueva York. Su hijo Devin confirmó la muerte.

La traducción de las memorias secretas de Jruschov y el veto soviético

La carrera de Nelson Strobridge “Strobe” Talbott III comenzó antes incluso de que pisara una redacción. En 1969, mientras cursaba su posgrado en Oxford, la revista Time le encargó traducir y editar cientos de horas de grabaciones secretas sacadas clandestinamente de la Unión Soviética: las memorias dictadas de Nikita Jruschov, el premier soviético destituido en 1964 y convertido en un “no-persona” por las autoridades.

PUBLICIDAD

“Después de leer varias páginas, supe que tenía en mis manos uno de los documentos más inusuales que jamás habían salido de la Unión Soviética”, declaró Talbott a Time. El primer volumen, Khrushchev Remembers, fue publicado por Little, Brown & Co. en 1970, cuando tenía 24 años. El trabajo le dio renombre, pero también truncó su sueño de dirigir la corresponsalía de Time en Moscú: las autoridades soviéticas tacharon las grabaciones de falsas y, cuando apareció el segundo volumen en 1974, lo calificaron de “joven retoño de la CIA”.

Dos décadas en “Time” y una amistad que lo llevó al gobierno de Clinton

Talbott ingresó a Time como periodista y durante más de dos décadas cubrió Europa del Este, el Departamento de Estado y la Casa Blanca, hasta convertirse en jefe de la corresponsalía en Washington y luego en columnista de asuntos exteriores. Fue galardonado dos veces con el Premio Edward Weintal al reportaje diplomático.

PUBLICIDAD

En 1984 publicó Deadly Gambits, una historia sobre el control de armas nucleares que retrató al presidente Ronald Reagan como “un personaje distante, a veces desconcertado”. El libro tuvo tal peso que el candidato demócrata Walter Mondale lo citó dos veces durante un debate presidencial.

La amistad que definiría su paso al gobierno era mucho más antigua: Talbott y Bill Clinton habían compartido una estrecha casa de ladrillo en Oxford a finales de los años 60, cuando ambos eran becarios Rhodes. Cuando Clinton ganó la presidencia en 1992, lo incorporó al Departamento de Estado, primero como embajador en funciones y asesor especial para los nuevos estados independientes de la antigua Unión Soviética, y luego como subsecretario —el segundo cargo en jerarquía— durante siete años.

PUBLICIDAD

Principal interlocutor de Clinton con Boris Yeltsin

Como subsecretario de Estado, Strobe Talbott funcionó como el interlocutor central de Washington ante el presidente ruso Boris Yeltsin

En ese rol, Talbott fue el intermediario clave de Washington con el presidente ruso Boris Yeltsin, mientras Clinton buscaba sostener las reformas posteriores al colapso soviético mediante una relación personal con el líder ruso.

Su influencia se extendió a varios de los conflictos más delicados de la década. En 1993, cuando el secretario de Estado Warren Christopher impulsaba la incorporación acelerada de Polonia, Hungría y la República Checa a la OTAN, Talbott argumentó en memorandos internos que esa expansión provocaría a Rusia. Su postura prevaleció. Años después, en 1999, participó en las negociaciones que pusieron fin a la guerra en Kosovo, tras la cual más de un millón de albaneses étnicos habían huido de la provincia por la violencia del líder serbio Slobodan Milosevic.

PUBLICIDAD

También lideró más de una docena de rondas de conversaciones con India tras las pruebas nucleares que ese país realizó en mayo de 1998, seguidas semanas después por una prueba pakistaní. “Una situación extraordinariamente grave” de “enorme importancia, complejidad y peligro”, describió Talbott, según declaraciones recogidas por The New York Times. India no firmó el tratado de prohibición de pruebas nucleares, pero las conversaciones sentaron las bases para la visita de Clinton al país en 2000, la primera de un presidente estadounidense en más de 22 años.

El único escalón que no pudo alcanzar: secretario de Estado

A pesar de su peso en la política exterior, Talbott nunca llegó a ser secretario de Estado. Cuando Christopher renunció en 1997, el cargo fue para Madeleine Albright, la primera mujer en ocupar ese puesto. Sus posibilidades ya habían quedado comprometidas en 1994, cuando 31 senadores votaron en contra de su confirmación como subsecretario, un número inusualmente alto.

PUBLICIDAD

Los conservadores cuestionaban lo que consideraban una visión excesivamente benevolente del liderazgo ruso, así como sus críticas a Israel. El senador republicano Bob Dole lo expresó sin rodeos: “He decidido que hay que enviar una señal clara: se acabaron los ascensos para Strobe Talbott”, declaró al explicar su voto negativo, según consta en el obituario publicado por The New York Times.

15 años al frente de la Institución Brookings

Tras dejar el gobierno en 2001, Talbott fue designado presidente de la Institución Brookings (Brookings Institution), el centro de análisis de políticas públicas con sede en Washington, cargo que ocupó desde julio de 2002 hasta 2017. Durante su gestión, Brookings abrió oficinas en China, India y Qatar, y llevó a cabo una campaña de recaudación de fondos para el centenario del instituto en 2016.

PUBLICIDAD

Como subsecretario de Estado, Strobe Talbott funcionó como el interlocutor central de Washington ante el presidente ruso Boris Yeltsin (@strobetalbott)

Entre sus más de una docena de libros figuran una trilogía sobre el control de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética; una memoria de su tiempo en el gobierno, The Russia Hand (2002); y Our Founders’ Warning: The Age of Reason Meets the Age of Trump (2020), en el que advirtió que las críticas de Donald Trump a la OTAN durante su primer mandato beneficiaban a Vladimir Putin.

De Dayton a Yale, Oxford y una vida entre dos superpotencias

Talbott nació el 25 de abril de 1946 en Dayton, Ohio, el mayor de cuatro hermanos. Se graduó en 1968 en la Universidad de Yale, donde se especializó en estudios rusos y presidió el consejo editorial del Yale Daily News. En su año junior compitió por ese cargo con Daniel Yergin, futuro historiador económico ganador del Premio Pulitzer.

PUBLICIDAD

En 1971 obtuvo su título de posgrado en Oxford y se casó con Brooke Shearer, quien falleció de cáncer en 2009. En 2015 contrajo matrimonio con Barbara Lazear Ascher, escritora.

Lo sobreviven su esposa; sus hijos Devin y Adrian, del primer matrimonio; su hijastra Rebecca Ascher-Walsh; su hermano Kirk; sus hermanas Marjo y Page Talbott; y ocho nietos.