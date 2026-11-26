En esta ilustración, tomada el 25 de noviembre de 2026, aparecen una maqueta en miniatura impresa en 3D del presidente de EE. UU., Donald Trump, y la palabra «aranceles». REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

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China, Japón, la Unión Europea y varios países del sudeste asiático rechazaron este jueves la acusación de mantener un exceso de capacidad manufacturera, el argumento con el que la Administración de Donald Trump propuso un día antes nuevos aranceles sobre las importaciones de 14 economías. Beijing calificó esa idea de “premisa falsa” y advirtió que tomará medidas para defender sus intereses.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, presentó el miércoles las conclusiones de una investigación abierta en marzo al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la norma que permite al Ejecutivo imponer represalias contra prácticas extranjeras que considere desleales. Greer determinó que las políticas de esos países sobre capacidad industrial son “irrazonables y gravan o restringen el comercio estadounidense”. México y Noruega, también investigados, siguen sin resolución.

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China afronta un 20%, que podría duplicarse hasta el 40% si Washington concluye que Beijing no colabora lo suficiente. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán tendrían un tope del 15%; Indonesia, Malasia, Tailandia, Camboya y Bangladesh, del 18%; Singapur, del 20%; India, del 25%, y Vietnam, del 35%. Salvo en el caso chino, quedan excluidos los bienes que ya pagan aranceles sectoriales, como el acero, los automóviles y los semiconductores.

Los nuevos gravámenes buscan restituir el esquema arancelario que la Corte Suprema desmontó el 20 de febrero, cuando resolvió por seis votos contra tres que la ley de emergencias económicas invocada por Trump no lo autorizaba a fijar aranceles. Trump respondió con un recargo global temporal del 10%, que expiró el 24 de julio. Ese día entraron en vigor tarifas del 10% o el 12,5% sobre 60 países, fruto de otra investigación de la Sección 301 sobre importaciones fabricadas con trabajo forzoso.

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FOTO DE ARCHIVO: Una imagen tomada desde un dron muestra un petrolero con bandera china amarrado en una terminal petrolera del puerto de Tsing Yi, en Hong Kong, China, el 19 de marzo de 2026. REUTERS/Joyce Zhou/Archivo

“China se opone a que se use como pretexto para maniobras políticas”, dijo Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en su rueda de prensa habitual. “Las guerras arancelarias y las guerras comerciales no sirven a los intereses de nadie”, añadió. Según Guo, Beijing adoptará las “medidas necesarias para defender sus derechos e intereses legítimos”.

La disputa llega a pocas semanas del vencimiento de la tregua que Trump y Xi Jinping pactaron en Busan (Corea del Sur) en octubre de 2025. En septiembre, durante la visita de Xi a Washington, los dos gobiernos la prorrogaron hasta el 10 de enero de 2027. Ambos países acordaron además rebajas arancelarias sobre listas recíprocas de productos no sensibles por unos USD 60.000 millones.

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Japón presentó una protesta ante Washington. “Japón no tiene políticas o prácticas ajenas al mercado ni capacidad de producción excesiva de carácter estructural”, declaró el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, quien calificó de lamentable el anuncio.

El Gobierno de Singapur se declaró “muy decepcionado” y sostuvo que sus políticas no protegen el mercado interno ni subvencionan la manufactura para la exportación. Malasia negó tener una sobrecapacidad que distorsione los mercados globales y se comprometió a seguir consultando con Washington. Vietnam, el país con la tasa más alta, dijo que negocia un acuerdo comercial. En Tailandia, en cambio, la portavoz adjunta del Gobierno, Lalida Persvivatana, consideró el tope del 18% más favorable de lo esperado y anunció que buscará exenciones adicionales.

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ARCHIVO - Vehículos estacionados para su exportación en el puerto de Yokohama, cerca de Tokio, el 1 de agosto de 2025. (Takuto Kaneko/Kyodo News vía AP, archivo)

Bruselas rechazó “con firmeza la premisa de que Europa sea una fuente de sobrecapacidad estructural”. “Al contrario, Europa está entre los más expuestos a la sobrecapacidad”, afirmó Olof Gill, portavoz jefe adjunto de la Comisión Europea, quien lamentó la ausencia de una respuesta conjunta con Washington. La Comisión espera que cualquier medida respete el techo del 15% fijado en el acuerdo que ambas partes cerraron en Turnberry (Escocia) en julio de 2025.

Stephen Brown, economista de Capital Economics, sostuvo en un análisis que los nuevos aranceles sustituyen en buena medida a los de trabajo forzoso aprobados en julio, en lugar de sumarse a ellos. Aun así, prevé que empujen los precios al alza y que mantengan “firme la inflación subyacente de bienes” durante el próximo año.

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Ninguna de las tasas está vigente. Los gobiernos y las empresas afectadas tienen hasta el 5 de enero para presentar comentarios por escrito, y las audiencias públicas comenzarán el 25 de enero en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Washington.