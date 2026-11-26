Céline Dion agradece el apoyo de sus fans tras regresar a los escenarios en 2026. (REUTERS)

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Céline Dion aprovechó la celebración de Día de Acción de Gracias, el jueves 26 de noviembre, para compartir una reflexión sobre los acontecimientos que marcaron su último año, especialmente su regreso a los escenarios después de varios años alejada de los conciertos de gran formato.

A través de una publicación en Instagram, la intérprete de 58 años expresó su agradecimiento por el apoyo de sus familiares y seguidores, así como por la oportunidad de volver a presentarse ante el público.

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Su mensaje hizo referencia al proceso que atravesó desde que en 2022 dio a conocer que había sido diagnosticada con síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que afectó su movilidad y capacidad para cantar.

“Este Día de Acción de Gracias, mi corazón está lleno de gratitud. Por el amor de mi familia, el apoyo incondicional de mis fans y el increíble regalo de regresar al escenario este año. Estoy agradecida más allá de las palabras”, escribió.

En el mismo mensaje, Céline Dion reconoció la participación de las personas que hicieron posible su regreso a los espectáculos, entre ellas su equipo médico, colaboradores personales y los profesionales involucrados en la producción de sus presentaciones.

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Céline Dion se mostró agradecida por poder regresar a los escenarios tras años alejada.

“Regresar al escenario después de tantos desafíos fue posible gracias a un círculo extraordinario de personas: mi equipo médico, mi equipo personal, las increíbles personas que hicieron realidad el espectáculo y muchas otras alrededor del mundo cuyos esfuerzos, grandes y pequeños, hicieron posible este momento”, agregó.

La cantante también dedicó unas palabras a sus seguidores y familiares, a quienes agradeció por mantener su apoyo durante el periodo en el que tuvo que suspender sus actividades profesionales.

Para concluir, les deseó una celebración de Día de Acción de Gracias acompañada de amor y momentos junto a sus seres queridos.

El mensaje llega después de que Dion retomara sus presentaciones en vivo con una residencia en París, Francia. El proyecto comenzó el 12 de septiembre en el Plenitude Arena y estuvo integrado por 16 conciertos, cuya última fecha se realizó el 17 de octubre de 2026.

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De acuerdo con cifras publicadas por Billboard, la residencia registró la venta de 539 mil entradas y generó ingresos por 125.5 millones de dólares durante el periodo de presentaciones.

La residencia de Celine Dion logró recaudar 125.5 millones de dólares. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El regreso también representó su vuelta a los espectáculos de gran formato después de varios años de ausencia. Su último concierto completo antes de esta etapa se había realizado en Nueva Jersey, Estados Unidos, en mayo de 2020.

Posteriormente, el resto de su gira fue cancelado debido a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19.

Aunque inicialmente se contempló reprogramar las fechas, la cantante tuvo que cancelar los compromisos debido a las complicaciones de salud relacionadas con el síndrome de la persona rígida, diagnóstico que hizo público en diciembre de 2022.

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Durante la primera presentación de su residencia parisina, el 12 de septiembre, Dion se emocionó pocos segundos después de comenzar su primera canción.

Tras interpretar dos temas, se dirigió al público en francés y posteriormente en inglés para agradecer la asistencia de personas que viajaron desde diferentes partes del mundo.

Celine Dion se dio el tiempo de agradecer al público que asistió a su primer concierto. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Les hice una promesa. Prometí regresar, volver a estar en el escenario. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, ¡cantando a la vida!”, expresó durante aquella presentación.

La residencia concluyó el 17 de octubre y marcó una nueva etapa en la actividad profesional de la artista.