De tratar la salud mental de los soldados a desatar una masacre: quién es Nidal Hasan, el primer militar que EEUU fusilará desde la Segunda Guerra Mundial

El expsiquiatra del Ejército Nidal Hasan perpetró en 2009 el tiroteo más mortífero en una base militar de Estados Unidos al asesinar a 13 personas y dejar heridas a 32 en Fort Hood, Texas. Tras permanecer años en el corredor de la muerte, su ejecución por pelotón de fusilamiento fue aprobada por Donald Trump, lo que convertirá su caso en la primera aplicación de este método a un miembro de las Fuerzas Armadas desde la Segunda Guerra Mundial. (Fuente: N UNIVISION)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución de un exoficial del Ejército condenado por perpetrar la masacre más letal en una base militar estadounidense en tiempos de paz. El método elegido es el pelotón de fusilamiento, y la fecha fijada es el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas. Si se concreta, será la primera vez que el país fusila a uno de sus militares desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la primera ejecución de cualquier tipo a un integrante de las Fuerzas Armadas en más de seis décadas.

El condenado es Nidal Malik Hasan, exmayor y psiquiatra del Ejército, quien el 5 de noviembre de 2009 abrió fuego contra soldados desarmados dentro de esa misma base texana. Mató a 13 personas e hirió a otras 32.

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Donald Trump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento del exoficial Nidal Malik Hasan para el 3 de diciembre en Fort Hood. (REUTERS/Bell County Sheriff's Office/Handout)

Recibió la pena capital en 2013 y lleva años en el corredor de la muerte del sistema militar, a la espera de que el presidente de turno aprobara la sentencia, tal como exige la legislación castrense.

Quién era Hasan antes del ataque

Hasan nació en Estados Unidos, hijo de padres de origen palestino, y creció en Virginia. Estudió medicina dentro del Ejército y se especializó en psiquiatría, una rama dedicada a tratar la salud mental de los soldados. Al momento del ataque tenía 39 años y prestaba servicios en Fort Hood, una de las bases militares más grandes del país, ubicada en el centro de Texas.

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El expsiquiatra del Ejército Nidal Malik Hasan afirmó en el juicio que su acción buscaba proteger a los musulmanes frente a las tropas estadounidenses. (U.S. Army)

Su trayectoria era la de un profesional formado y sostenido por la institución militar. Sin embargo, en los años previos al tiroteo había manifestado posiciones que generaron inquietud entre algunos colegas. En el juicio, el propio Hasan declaró que se oponía a la guerra en Afganistán y que creyó tener el deber de proteger a los musulmanes de los soldados estadounidenses que serían enviados allí.

Los fiscales argumentaron que su motivación combinó esa convicción personal con su resistencia a ser desplegado al frente. Una fuerza conjunta antiterrorista determinó, no obstante, que Hasan no había participado en actividades ni en planificación terrorista, y las autoridades establecieron que actuó solo.

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Qué ocurrió el 5 de noviembre de 2009 en Fort Hood

Aquel día, el edificio médico de Fort Hood estaba lleno de soldados que esperaban turno para realizarse controles de salud y recibir vacunas obligatorias antes de partir en misión al exterior. Era un trámite de rutina, en un lugar donde nadie esperaba un ataque. Hasan entró al lugar y comenzó a disparar.

El tiroteo masivo perpetrado en la base militar de Fort Hood en 2009 provocó la muerte de 13 personas y dejó 32 heridos.

Mató a 13 personas e hirió a otras 32. Según consignó NBC News con base en declaraciones del Pentágono, disparó mientras gritaba “Allahu akbar”. Cuando los soldados intentaron escapar hacia el exterior, los siguió. Allí lo interceptaron dos agentes —la sargento senior Mark Todd y la sargento Kim Munley— que lograron reducirlo tras un intercambio de disparos. Uno de esos tiros lo alcanzó en la columna y lo dejó paralizado de la cintura hacia abajo. Desde entonces utiliza silla de ruedas.

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La investigación posterior reveló que llevaba 177 cartuchos sin disparar, distribuidos en cargadores de 20 y 30 balas. Además, contaba con dos miras láser para aumentar su precisión: una roja para condiciones de baja luz y una verde para exteriores.

Un panel de 13 oficiales militares condenó a Hasan a la pena capital en 2013 tras un juicio en el cual prescindió de defensa letrada.

El fiscal militar, coronel Steve Henricks, describió ante el jurado que Hasan había convertido ese espacio en una “zona de muerte personal”. Según informó la BBC, fue el ataque más mortífero ocurrido en una base militar estadounidense fuera de un contexto de combate.

Fue condenado en 2013 y actuó como su propio abogado

El 23 de agosto de 2013, un panel de 13 oficiales del Ejército declaró a Hasan culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado. Cinco días después, el 28 de agosto, el mismo panel recomendó por unanimidad la pena de muerte. En el sistema militar estadounidense, esa sentencia no puede ejecutarse de forma automática: la ley exige que el presidente de la nación la apruebe expresamente, lo que hasta ahora no había ocurrido.

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El secretario de Defensa Pete Hegseth recomendó el método de fusilamiento antes del anuncio oficial emitido por las autoridades castrenses. (Oficina del Sheriff del Condado de Bell)

Durante el proceso, Hasan tomó una decisión inusual: rechazó la asistencia de un abogado y se representó a sí mismo. Admitió ante el tribunal ser el autor de los disparos y pidió disculpas por “cualquier error”. Sus afirmaciones sobre sus motivaciones fueron parte de su estrategia de defensa, no una confesión de pertenencia a ninguna organización terrorista.

Trump aprobó la ejecución tras la recomendación de Hegseth

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, confirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó el método de ejecución por fusilamiento y que Trump lo aprobó el viernes previo al anuncio público. “Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan”, escribió Parnell en X.

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El secretario interino del Ejército, Adam R. Telle, anunció luego que la ejecución se realizará en Fort Hood el 3 de diciembre a las 13:00 hora local, bajo la supervisión del comandante de la prisión militar. Según un artículo de mayo de 2026 de la revista especializada Army Lawyer, una vez que el presidente da su aprobación, le corresponde al secretario del Ejército definir la fecha, el lugar y los detalles operativos, con la condición de que la ejecución se lleve a cabo entre 60 y 150 días después de esa autorización.

Por qué el fusilamiento no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial

Para dimensionar el alcance histórico del caso, hace falta retroceder más de 80 años. El último militar estadounidense ejecutado por fusilamiento fue el soldado Eddie Slovik, el 31 de enero de 1945, en Francia, durante los meses finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

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Slovik había sido condenado por deserción y el entonces comandante supremo aliado, el general Dwight D. Eisenhower, aprobó su ejecución como advertencia durante la Batalla de las Ardenas. Fue el único de los aproximadamente 50.000 desertores estadounidenses de esa guerra en recibir esa condena.

La última ejecución por fusilamiento en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ocurrió en 1945 con el soldado Eddie Slovik.

La última ejecución militar de cualquier tipo —no solo por fusilamiento— tuvo lugar en 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado en Fort Leavenworth, Kansas, tras ser condenado por violación e intento de homicidio. Desde entonces, ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos había sido ejecutado.

Hasan es hoy uno de los cuatro reclusos que permanecen en el corredor de la muerte del sistema militar.

La defensa aún puede apelar y frenar la ejecución

La fecha del 3 de diciembre no es definitiva. Los condenados en el sistema militar tienen la posibilidad de presentar una petición de habeas corpus, un recurso jurídico que cuestiona la legalidad de la condena o de la propia ejecución. Si un tribunal acepta ese planteo, puede ordenar una suspensión mientras la apelación avanza por el sistema judicial. Esa vía sigue abierta para Hasan.

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Trump restableció la pena de muerte federal el primer día de su administración, en enero de 2025, mediante una orden ejecutiva, tras la moratoria impuesta por su predecesor, el expresidente Joe Biden. Ese documento define la pena capital como “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”, según informó la BBC.

Desde 1916, el sistema militar ejecutó a 135 miembros de sus propias fuerzas, de acuerdo con datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.