Dermot Mulroney abordó el proceso de selección de La boda de mi mejor amigo durante una entrevista en el pódcast Dinner's on Me. (Captura de video)

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Dermot Mulroney reveló que todos los actores que audicionaron para el papel protagónico de La boda de mi mejor amigo —la comedia romántica de 1997— tenían la certeza de que la película sería un fenómeno de taquilla antes incluso de comenzar el rodaje.

El actor de 62 años hizo estas declaraciones en una entrevista reciente con el pódcast Dinner’s on Me, conducido por Jesse Tyler Ferguson, donde repasó los detalles de un proceso de selección que, según sus palabras, generó una competencia inusual entre los candidatos al rol de Michael O’Neal.

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La presencia de Julia Roberts en el proyecto anticipó el éxito comercial de la película entre los aspirantes al elenco. (Netflix)

El nombre de Julia Roberts bastó para anticipar el éxito

Mulroney explicó que el entusiasmo en las audiciones no respondía a un simple optimismo colectivo, sino a un factor concreto: la presencia de Julia Roberts en el proyecto. “Los actores que fueron por ese papel —los que entraban a esa sala a audicionarlo— sabían que esto iba a ser enorme”, afirmó el actor en declaraciones recogidas por People.

La estrella de Mujer bonita atravesaba entonces un momento de enorme reconocimiento público, y su participación en la película fue percibida desde el inicio como una garantía.

“Había una mitología alrededor de Julia en ese momento”, señaló Mulroney. “Ella había hecho esas otras películas maravillosas —drama serio, cosas europeas— y esto se presentaba desde el casting como: ‘Ella está de vuelta’”.

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El argumento relata el intento de Julianne Potter por evitar el casamiento de su amigo Michael O'Neal.

Esa percepción, agregó, era compartida por todos los que participaron del proceso de selección: “Sabíamos que nos estábamos subiendo a algo que ella ya había hecho con gran éxito.”

Cameron Diaz y Rupert Everett, en sus primeros vuelos

La película reunió un elenco que, en retrospectiva, estaba en plena transformación. Cameron Diaz, quien interpretó a Kimmy, la prometida del personaje de Mulroney, llegaba al rodaje con apenas una película de relieve en su currículum: La máscara (1994). “Cameron Diaz entra al comienzo de su despegue, de su ascenso al éxito”, recordó el actor.

Cameron Diaz se incorporó a la filmación con el antecedente inmediato de su trabajo en La máscara.

La actuación de Rupert Everett también dejó una impresión duradera en Mulroney. “Lo que presencié fue a Rupert darlo todo: una actuación cómica al rojo vivo, no tanto improvisando, sino dándole volumen y cuerpo a ese personaje”, describió. “Eso fue algo que valió la pena ver.”

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El reparto se completó con Carrie Preston y Philip Bosco, aunque fueron Roberts, Diaz y Everett quienes marcaron el tono de una producción que ya se sentía distinta desde adentro.

Carrie Preston y Philip Bosco integraron el elenco secundario de la comedia romántica de 1997.

Lo que nadie podía prever desde el set

A pesar de la certeza temprana sobre el potencial del filme, Mulroney reconoció que había un límite claro en lo que podían anticipar. “Lo único que no podía ver era lo que esa película es hoy”, admitió. “Es inimaginable que fuera a seguir siendo considerada una de las mejores comedias románticas de toda una era que ahora se ve como la época dorada del género.”

El actor señaló además que nadie en el equipo imaginaba que ese tipo de producciones dejaría de hacerse con la misma frecuencia. “No sabíamos que esas películas iban a desaparecer. No sabía que no iba a hacer seis más”, afirmó.

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Dermot Mulroney confirmó la existencia de conversaciones legales sobre una posible secuela de la historia.

La boda de mi mejor amigo, dirigida por P.J. Hogan y estrenada en junio de 1997, narra la historia de Julianne Potter (Roberts), quien al enterarse de que su mejor amigo Michael (Mulroney) está a punto de casarse con otra mujer, descubre que está enamorada de él e intenta, sin éxito, sabotear la boda. La cinta recaudó más de USD 299 millones en todo el mundo y se consolidó como una de las referencias del género en la década de 1990.

La posibilidad de una secuela sigue abierta

El interés por el legado de la película no se limita a la nostalgia. En 2025, Mulroney adelantó al New York Post que existían conversaciones preliminares sobre una posible continuación. “Hay rumores de una secuela. No sé nada al respecto. Lo último que escuché fue que, entre comillas, los abogados estaban hablando”, declaró entonces el actor, sin confirmar avances concretos en el proyecto.

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