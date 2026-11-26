Lillian y Kelik Summer presentaron una petición judicial para acceder a los registros del arma utilizada en el tiroteo de Oregón (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los padres de Rhoam Summer, el niño de cinco años asesinado en el tiroteo de Silver Rail Elementary School en Oregón, presentaron una petición judicial. Buscan obligar a la madre del atacante a entregar los registros del arma utilizada y a preservar la actividad en línea del tirador antes de que las pruebas desaparezcan.

Lillian y Kelik Summer radicaron la solicitud el 23 de noviembre en el Tribunal de Circuito del Condado de Deschutes, donde apuntan a Shauntai Nickerson, madre del tirador Griffin J. John II, de 16 años. La presentación es el primer paso de una demanda por muerte culposa que la familia planea interponer tras el ataque del 15 de octubre.

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Los padres quieren saber quién vendió la escopeta y si su cesión fue legal

La petición se centra en la Maverick 88, una escopeta de bombeo calibre 12 que John utilizó durante la masacre. Con base en un informe de CBS News citado en la petición, Nickerson habría adquirido el arma alrededor del cumpleaños de su hijo, en agosto de 2026, y se la habría regalado.

Los abogados de la familia buscan determinar dónde y cuándo se realizó la compra, quién fue el vendedor y si Nickerson conservó o cedió la titularidad del arma después de transferírsela al joven, para determinar si esa operación violó las leyes de Oregón sobre almacenamiento de armas y transferencias a menores.

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Además de los registros de compra, la petición solicita acceso a las comunicaciones de Nickerson sobre el acceso de su hijo a las armas y a la actividad del tirador en redes sociales, plataformas de mensajería, videojuegos e inteligencia artificial desde el 1° de enero de 2025 hasta el día del ataque. Los abogados de la familia también piden autorización para tomar declaración bajo juramento a Nickerson y una orden que impida la eliminación de evidencia digital.

Las autoridades estudian “miles de páginas” de comunicaciones del tirador

Las fuerzas del orden analizan miles de páginas de comunicaciones del atacante con grupos aficionados a tiroteos masivos (REUTERS/David Ryder)

Según el escrito judicial, las fuerzas del orden compartieron con la familia que están revisando “miles de páginas de comunicaciones” del tirador que involucran a personas del “submundo” aficionado a los tiroteos masivos. El abogado de la familia, Tim Williams, incluyó esa información en un correo electrónico incorporado al expediente judicial.

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Los Summer señalaron que el joven no había asistido a clases desde el 25 de noviembre de 2025. La familia envió a Nickerson una carta de conservación de pruebas cinco días después del tiroteo, anticipando posible litigación, pero el abogado de aquella, David Glenn, confirmó a los representantes legales de los Summer que su cliente no entregará la información de forma voluntaria.

La familia apunta a múltiples demandados potenciales

El escrito identifica una lista amplia de posibles responsables: Nickerson, el comerciante o particular que vendió la escopeta, el Distrito Escolar Bend-La Pine y las plataformas de redes sociales, mensajería o inteligencia artificial que el joven pudiera haber usado para planificar el ataque. Los abogados aclararon que la petición no establece responsabilidad legal de ninguno de los mencionados, sino que busca reunir la información necesaria para decidir contra quiénes procede la demanda.

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La familia exige que Nickerson responda a los pedidos de descubrimiento en un plazo de 30 días a partir de la orden judicial. El fiscal del condado de Deschutes, Steve Gunnels, no anunció cargos penales contra Nickerson ni contra ninguna otra persona.

El tiroteo del 15 de octubre dejó un saldo de cuatro muertos —tres alumnos de 5, 8 y 11 años, y la maestra de educación especial Megan Lambert, de 25 años— y al menos dos heridos graves: una niña de 7 años y la asistente educativa Becky Drury, de 54. John II era exalumno de Silver Rail con historial en educación especial y sin antecedentes penales conocidos.

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El ataque en Silver Rail Elementary School dejó un saldo de cuatro víctimas mortales y dos heridas graves (REUTERS/David Ryder)

Ingresó al aula disparando y fue reducido momentáneamente por una docente que le arrojó su teléfono celular y forcejeó con él para quitarle el arma. Según el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, el tirador usó tres tipos distintos de munición —perdigones finos, perdigones gruesos y balas sólidas— durante el ataque.

Al día siguiente del tiroteo, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ordenó izar las banderas a media asta en las instituciones públicas del estado. El 26 de octubre emitió la Orden Ejecutiva 26-28, que declaró estado de emergencia en el Distrito Escolar Bend-La Pine y ordenó el despliegue coordinado de recursos estatales para la recuperación.

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La medida también autorizó al Departamento de Educación de Oregón a gestionar fondos federales de recuperación, habilitó el acceso al programa Paid Leave Oregon para el personal afectado y ordenó a la policía estatal agilizar la acreditación de maestros suplentes y consejeros de crisis.

El 5 de noviembre, en una reunión pública, vecinos cuestionaron a las autoridades escolares sobre la seguridad en los planteles. El superintendente Cook reconoció que las mejoras de infraestructura dependerán de bonos aprobados por los votantes o de financiamiento adicional del estado o del gobierno federal.