Nidal Hasan, ex psiquiatra del ejército y el tirador de la matanza en Fort Hood (Policía del condado Bell vía AP)

Guardar

Nidal Hasan, ex mayor del Ejército de Estados Unidos condenado a muerte por el asesinato de 13 personas en Fort Hood en 2009, pidió a un juez federal suspender la ejecución prevista para el 3 de diciembre por fusilamiento, mientras prepara un recurso contra su condena y sentencia.

Hasan presentó la solicitud ante un tribunal federal de Topeka, Kansas, donde permanece recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth. El juez de distrito Anthony Mattivi fijó una audiencia para este miércoles por la mañana.

PUBLICIDAD

La petición puede aplazar la ejecución durante meses o años. Hasan planea promover un recurso de hábeas corpus, mecanismo que permite revisar la legalidad de la detención y de la condena después de que una persona recibe información sobre la fecha y el método de ejecución.

El ex psiquiatra militar fue declarado culpable en 2013 por un jurado castrense de 13 cargos de asesinato premeditado. Durante el ataque en el centro médico de Fort Hood, Texas, también hirió a 32 personas. Hasan recibió disparos de la policía y quedó paralizado del pecho hacia abajo.

En octubre, el presidente Donald Trump autorizó la ejecución de Hasan. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció después que el Departamento de Defensa transmitiría en directo el fusilamiento, una decisión que Trump anuló tras las críticas recibidas.

PUBLICIDAD

Nidal Hasan, ex mayor del Ejército de Estados Unidos condenado a muerte (Archivo)

La ejecución sería la primera tras una sentencia de consejo de guerra desde 1961 y la primera por fusilamiento dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1945.

Hasan, nacido en Estados Unidos e hijo de padres palestinos, asumió su propia defensa durante el juicio militar. El tribunal le impidió sostener que los asesinatos estaban justificados porque, según su argumento, defendía a los talibanes en Afganistán frente al Ejército estadounidense.

En su presentación judicial, aseguró que esa restricción vulneró su derecho constitucional al debido proceso y cuestionó la intervención de Trump y Hegseth en la fijación de la fecha de ejecución y en el anuncio sobre la transmisión de su muerte.

PUBLICIDAD

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Kansas actúa como asistencia legal de reserva. Hasan prevé representarse otra vez a sí mismo en el proceso de hábeas corpus, que determinará si su condena y su pena capital se ajustaron a la Constitución.

“No cabe duda de que la violencia cometida en Fort Hood causó un dolor y una pérdida inimaginables”, declaró Anna Arceneaux, subdirectora del Proyecto de Pena Capital de la ACLU, en diálogo con Reuters. “Pero la gravedad de esa pérdida no altera la obligación del gobierno de defender los principios que definen nuestro sistema de justicia”, agregó.

PUBLICIDAD

El apoyo a la pena de muerte en Estados Unidos cayó al 49%, su nivel más bajo en 55 años, según una encuesta de Gallup del 10 de noviembre. El 45% de los adultos consultados expresó su oposición a la aplicación de la pena capital contra personas condenadas por asesinato. Es la primera vez desde 1971 que el respaldo a esta sanción baja del 50%. Ese año, Gallup también registró un 49% de apoyo. La oposición actual, de 45%, representa además el registro más alto desde 1966, según datos recogidos por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

El sondeo se realizó entre el 1 y el 19 de octubre sobre una muestra de 1.200 adultos. Su margen de error es de cuatro puntos porcentuales. La medición comenzó un día después de la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee. Pike recibió dosis de pentobarbital durante un procedimiento de inyección letal, sobrevivió y fue trasladada en estado crítico a un hospital. Después regresó a prisión y aseguró que padece dolores persistentes.

PUBLICIDAD

Christa Pike afronta una condena a pena de muerte por inyección letal tras su sentencia judicial por homicidio en Estados Unidos.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte identifica a Pike como la única reclusa que sobrevivió después de recibir dosis letales de fármacos destinados a una ejecución.

La directora ejecutiva de la Campaña Estadounidense para Acabar con la Pena de Muerte, Laura Porter, sostuvo que los resultados reflejan un cambio en la opinión pública.

“Los estadounidenses se han horrorizado por las recientes ejecuciones fallidas, así como por la propuesta de transmitir una ejecución en directo”, declaró Porter y agregó: “Al mismo tiempo, tanto los gobernadores republicanos como los demócratas han estado concediendo indultos a un ritmo cada vez mayor”.

PUBLICIDAD

(Con información de Reuters)