El secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que la ejecución de Nidal Hasan será pública: la primera desde 1936

El secretario de Defensa de Estados Unidos confirmó la ejecución por fusilamiento del exmayor Nidal Hasan. (AP Photo/Jeremias Gonzalez)

Guardar

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, el exmayor del Ejército condenado por matar a 13 personas en la base de Fort Hood en 2009, podrá ser presenciada por el público. La medida marcaría un hito sin precedentes en la historia reciente del país.

“Va a tener un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser”, afirmó Hegseth en una entrevista con la cadena Real America’s Voice. “Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente tiene que entender que este tipo de actos acarrean graves consecuencias”, agregó el funcionario.

PUBLICIDAD

El Departamento del Ejército fijó la fecha de la ejecución para el 3 de diciembre en las instalaciones de Fort Hood, Texas, a la una de la tarde, hora local. El horario y la fecha fueron elegidos deliberadamente para coincidir con el momento exacto en que ocurrió el tiroteo hace 17 años, según precisó Hegseth.

El ataque de 2009 en Fort Hood

Un tribunal militar declaró culpable a Nidal Hasan en 2013 por cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato. (REUTERS/Bell County Sheriff's Office/Handout)

El 5 de noviembre de 2009, Hasan, entonces psiquiatra del Ejército, abrió fuego contra soldados desarmados en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, que en ese momento era la mayor base militar del país. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos, antes de que el agresor fuera reducido.

PUBLICIDAD

Doce de los fallecidos y 30 de los heridos eran militares. Hasan gritó “Allahu Akbar” durante el tiroteo, de acuerdo con lo informado sobre el episodio. El ataque se produjo en el momento de mayor intensidad de las guerras en Irak y Afganistán, y Hasan, de religión musulmana, se había radicalizado en contra del papel de Estados Unidos en esos conflictos.

El exmilitar estaba previsto que fuera desplegado en Afganistán ese mismo mes. Fue reducido por un agente de policía civil que respondió al ataque, disparo que lo dejó parapléjico.

Una ejecución sin precedentes en décadas

El tiroteo masivo de 2009 en la base militar de Fort Hood dejó un saldo de 13 muertos y 32 heridos.

Que la ejecución se realice por fusilamiento y a la vista del público constituiría un hecho inédito en la historia moderna de Estados Unidos. La última ejecución militar en el país se remonta a 1961, es decir, hace 65 años, mientras que la última ejecución por fusilamiento data de 1945, cuando un soldado del Ejército fue fusilado en Francia por deserción durante la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

La última ejecución pública en Estados Unidos ocurrió en 1936, nueve años antes que el último fusilamiento militar, cuando un hombre condenado por violación fue ahorcado en Kentucky frente a miles de espectadores. Desde entonces, ninguna ejecución había sido anunciada con carácter público en el país.

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución de Hasan la semana pasada, a recomendación de Hegseth, quien calificó la decisión como “obvia”. Según explicó el secretario de Defensa, un pelotón integrado por soldados armados con fusiles será el encargado de llevar a cabo el procedimiento.

Consultado sobre una eventual última petición del condenado o sobre algún contacto con Trump, Hegseth respondió de forma tajante: “No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre”.

PUBLICIDAD

Dudas sobre el alcance de la transmisión pública

El exmilitar estadounidense Nidal Hasan viste su uniforme del Ejército de Estados Unidos antes del tiroteo de Fort Hood en 2009. (U.S. Army)

Pese al anuncio de Hegseth, el Pentágono no ha precisado qué implicará en la práctica que la ejecución sea pública. Consultado por la agencia AFP para que aclarara el alcance de la palabra “público” usada por Hegseth, un portavoz del Pentágono remitió la consulta al Ejército de Estados Unidos, que a su vez devolvió la pregunta al propio Pentágono.

No está claro, por tanto, si habrá espectadores presentes en la base, algún tipo de retransmisión o un mecanismo distinto de acceso. Hegseth tampoco detalló cuántos soldados integrarán el pelotón de fusilamiento ni de qué manera serán seleccionados.

Las declaraciones del secretario fueron realizadas a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, en una entrevista con el influenciador de derecha Jack Posobiec que fue difundida por cuentas oficiales del Pentágono en la red social X.

PUBLICIDAD

Según datos de la organización Amnistía Internacional, al menos 17 ejecuciones públicas fueron registradas el año pasado en el mundo: seis en Afganistán y 11 en Irán.

El proceso judicial contra Hasan

Hasan fue declarado culpable en 2013 por un jurado militar de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato. El tribunal que lo condenó determinó que el exmilitar se oponía a las ocupaciones estadounidenses de Irak y Afganistán.

Durante el proceso se estableció además que Hasan había mantenido comunicación en línea con el clérigo radical Anwar al-Awlaki, una figura vinculada a Al-Qaeda y ciudadano estadounidense que fue asesinado posteriormente en un ataque con dron de Estados Unidos en Yemen. El ataque de Fort Hood fue descrito como inspirado por Al-Qaeda.

PUBLICIDAD

La ejecución de Hasan, de concretarse el 3 de diciembre, será la primera realizada por las fuerzas militares estadounidenses desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.