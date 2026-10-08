Estados Unidos

El secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que la ejecución de Nidal Hasan será pública: la primera desde 1936

Pete Hegseth indicó que el exmayor, condenado por matar a 13 personas en Fort Hood, será fusilado a la una de la tarde en la base texana, según el Departamento del Ejército

Pete Hegseth EEUU
El secretario de Defensa de Estados Unidos confirmó la ejecución por fusilamiento del exmayor Nidal Hasan. (AP Photo/Jeremias Gonzalez)
Guardar

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, el exmayor del Ejército condenado por matar a 13 personas en la base de Fort Hood en 2009, podrá ser presenciada por el público. La medida marcaría un hito sin precedentes en la historia reciente del país.

“Va a tener un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser”, afirmó Hegseth en una entrevista con la cadena Real America’s Voice. “Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente tiene que entender que este tipo de actos acarrean graves consecuencias”, agregó el funcionario.

PUBLICIDAD

El Departamento del Ejército fijó la fecha de la ejecución para el 3 de diciembre en las instalaciones de Fort Hood, Texas, a la una de la tarde, hora local. El horario y la fecha fueron elegidos deliberadamente para coincidir con el momento exacto en que ocurrió el tiroteo hace 17 años, según precisó Hegseth.

El ataque de 2009 en Fort Hood

Un tribunal militar declaró culpable a Nidal Hasan en 2013 por cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato. (REUTERS/Bell County Sheriff's Office/Handout)
Un tribunal militar declaró culpable a Nidal Hasan en 2013 por cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato. (REUTERS/Bell County Sheriff's Office/Handout)

El 5 de noviembre de 2009, Hasan, entonces psiquiatra del Ejército, abrió fuego contra soldados desarmados en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, que en ese momento era la mayor base militar del país. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos, antes de que el agresor fuera reducido.

PUBLICIDAD

Doce de los fallecidos y 30 de los heridos eran militares. Hasan gritó “Allahu Akbar” durante el tiroteo, de acuerdo con lo informado sobre el episodio. El ataque se produjo en el momento de mayor intensidad de las guerras en Irak y Afganistán, y Hasan, de religión musulmana, se había radicalizado en contra del papel de Estados Unidos en esos conflictos.

El exmilitar estaba previsto que fuera desplegado en Afganistán ese mismo mes. Fue reducido por un agente de policía civil que respondió al ataque, disparo que lo dejó parapléjico.

Una ejecución sin precedentes en décadas

El tiroteo masivo de 2009 en la base militar de Fort Hood dejó un saldo de 13 muertos y 32 heridos.
El tiroteo masivo de 2009 en la base militar de Fort Hood dejó un saldo de 13 muertos y 32 heridos.

Que la ejecución se realice por fusilamiento y a la vista del público constituiría un hecho inédito en la historia moderna de Estados Unidos. La última ejecución militar en el país se remonta a 1961, es decir, hace 65 años, mientras que la última ejecución por fusilamiento data de 1945, cuando un soldado del Ejército fue fusilado en Francia por deserción durante la Segunda Guerra Mundial.

La última ejecución pública en Estados Unidos ocurrió en 1936, nueve años antes que el último fusilamiento militar, cuando un hombre condenado por violación fue ahorcado en Kentucky frente a miles de espectadores. Desde entonces, ninguna ejecución había sido anunciada con carácter público en el país.

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución de Hasan la semana pasada, a recomendación de Hegseth, quien calificó la decisión como “obvia”. Según explicó el secretario de Defensa, un pelotón integrado por soldados armados con fusiles será el encargado de llevar a cabo el procedimiento.

Consultado sobre una eventual última petición del condenado o sobre algún contacto con Trump, Hegseth respondió de forma tajante: “No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre”.

Dudas sobre el alcance de la transmisión pública

Retrato de un hombre calvo con uniforme militar de camuflaje que lleva las etiquetas Hasan y U.S. Army sobre un fondo oscuro
El exmilitar estadounidense Nidal Hasan viste su uniforme del Ejército de Estados Unidos antes del tiroteo de Fort Hood en 2009. (U.S. Army)

Pese al anuncio de Hegseth, el Pentágono no ha precisado qué implicará en la práctica que la ejecución sea pública. Consultado por la agencia AFP para que aclarara el alcance de la palabra “público” usada por Hegseth, un portavoz del Pentágono remitió la consulta al Ejército de Estados Unidos, que a su vez devolvió la pregunta al propio Pentágono.

No está claro, por tanto, si habrá espectadores presentes en la base, algún tipo de retransmisión o un mecanismo distinto de acceso. Hegseth tampoco detalló cuántos soldados integrarán el pelotón de fusilamiento ni de qué manera serán seleccionados.

Las declaraciones del secretario fueron realizadas a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, en una entrevista con el influenciador de derecha Jack Posobiec que fue difundida por cuentas oficiales del Pentágono en la red social X.

Según datos de la organización Amnistía Internacional, al menos 17 ejecuciones públicas fueron registradas el año pasado en el mundo: seis en Afganistán y 11 en Irán.

El proceso judicial contra Hasan

Hasan fue declarado culpable en 2013 por un jurado militar de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato. El tribunal que lo condenó determinó que el exmilitar se oponía a las ocupaciones estadounidenses de Irak y Afganistán.

Durante el proceso se estableció además que Hasan había mantenido comunicación en línea con el clérigo radical Anwar al-Awlaki, una figura vinculada a Al-Qaeda y ciudadano estadounidense que fue asesinado posteriormente en un ataque con dron de Estados Unidos en Yemen. El ataque de Fort Hood fue descrito como inspirado por Al-Qaeda.

La ejecución de Hasan, de concretarse el 3 de diciembre, será la primera realizada por las fuerzas militares estadounidenses desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.

Temas Relacionados

TexasPena de muerteEjecución

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El polvo tóxico del 11-S también contaminó las casas de Nueva York y las autoridades tardaron meses en advertirlo

Los expedientes revelan que distintas viviendas quedaron expuestas a materiales peligrosos tras el colapso de las Torres Gemelas, mientras el programa oficial de análisis llegó posteriormente

El polvo tóxico del 11-S también contaminó las casas de Nueva York y las autoridades tardaron meses en advertirlo

Taylor Swift clausurará la Academy Museum Gala con una presentación: cuándo será el evento y quiénes serán homenajeados

La sexta edición de la gala benéfica se realizará en Los Ángeles, donde la institución desarrolla exposiciones, proyecciones y programas educativos dedicados a la historia del cine

Taylor Swift clausurará la Academy Museum Gala con una presentación: cuándo será el evento y quiénes serán homenajeados

“Es la primera vez que sucede algo así”: un guardia de seguridad mató a tiros a un hombre armado en el juzgado federal de Nashville

El atacante, de unos 40 años, intentó disparar en el control de acceso, pero la pistola falló. Luego extrajo un cuchillo antes de ser reducido

“Es la primera vez que sucede algo así”: un guardia de seguridad mató a tiros a un hombre armado en el juzgado federal de Nashville

El huracán Rachel amenaza las costas de Los Ángeles con inundaciones y erosión: estas son las zonas más expuestas este domingo

El riesgo costero alcanzaría su máximo el 11 de octubre por la combinación de oleaje, mareas altas y una onda Kelvin ligada a El Niño, con especial exposición en Long Beach, Catalina y el litoral entre Malibú y Ventura

El huracán Rachel amenaza las costas de Los Ángeles con inundaciones y erosión: estas son las zonas más expuestas este domingo

Estas son las mejores y peores ciudades de Estados Unidos para conducir en 2026 según un nuevo ranking

El análisis tomó en cuenta 30 indicadores relacionados con gastos del automóvil, congestión, infraestructura, seguridad vial y disponibilidad de servicios para los vehículos

Estas son las mejores y peores ciudades de Estados Unidos para conducir en 2026 según un nuevo ranking

TECNO

Microsoft anuncia mejora de la función de búsqueda en Windows 11: más rápida y menos consumo de RAM

Microsoft anuncia mejora de la función de búsqueda en Windows 11: más rápida y menos consumo de RAM

Ella fue Margaret Hamilton, la mujer que desarrolló el software para que el hombre fuera a Luna por primera vez

Tesla intensifica su ofensiva para llevar Full Self-Driving, una tecnología de conducción asistida

Carrera espacial: qué capacidades tiene Argentina y qué lugar ocupa en la industria

Papelera de WhatsApp: cómo liberar espacio del celular y borrar archivos que ya no necesita

ENTRETENIMIENTO

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

El hacha que usó Jack Nicholson en “El resplandor” sale a subasta en Londres, junto al archivo personal de Stanley Kubrick

Con el regreso de Bruce Banner, Marvel reveló la verdadera línea de tiempo de Avengers: Doomsday

Lady Gaga revela su rutina de maquillaje en casa tras convertirse en madre junto a Michael Polansky

Taylor Swift clausurará la Academy Museum Gala con una presentación: cuándo será el evento y quiénes serán homenajeados

MUNDO

Apagones y cortes de servicio golpean Kiev tras un nuevo ataque ruso contra la red eléctrica

Apagones y cortes de servicio golpean Kiev tras un nuevo ataque ruso contra la red eléctrica

Un emperador lo inauguró en 1884 y una obra de cinco años lo renovó: así luce el teatro que enorgullece a Budapest

El petróleo subió y se mantiene cerca de USD 105

Rusia dio por concluidas las medidas sanitarias en Irkutsk y descartó riesgo epidemiológico tras la muerte de una científica

Sobrevivieron miles de años y fueron el origen del ganado moderno, pero la caza y la pérdida de hábitat terminaron con ellos